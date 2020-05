Cipla conclut un accord de licence avec Gilead pour étendre l'accès au traitement contre la COVID-19

MUMBAI, Inde, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ) (ci-après « Cipla ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence non exclusif avec Gilead Sciences, Inc., pour fabriquer et distribuer le médicament expérimental Remdesivir, qui a reçu l'autorisation d'utilisation en situation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour traiter les patients atteints de COVID-19. Cet accord s'inscrit dans le cadre des mesures de Cipla visant à améliorer l'accès mondial aux traitements vitaux pour les patients touchés par la pandémie.

Dans le cadre de cet accord, Cipla sera autorisée à fabriquer le principe actif et le produit fini, et à les commercialiser dans 127 pays, dont l'Inde et l'Afrique du Sud, sous sa propre marque. Cipla obtiendra le savoir-faire de Gilead Sciences, Inc. pour fabriquer le principe actif et le produit fini à une échelle commerciale. L'envergure géographique et commerciale de Cipla contribuera à rendre cette thérapie accessible à un plus grand nombre de patients et de marchés.

Selon la balise de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la barre des quatre millions de personnes dans le monde atteintes de COVID-19 a été dépassée.

L'autorisation d'utilisation en situation d'urgence permettra un usage plus large du Remdesivir pour traiter les patients hospitalisés et présentant des symptômes graves de COVID-19. Cette autorisation se fonde sur les données disponibles de deux essais cliniques mondiaux – l'étude de phase 3 contrôlée par placebo de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses chez les patients présentant des symptômes modérés à sévères de COVID-19, et l'étude mondiale de phase 3 de Gilead évaluant le Remdesivir chez les patients présentant une forme sévère de la maladie. De nombreux autres essais cliniques sont en cours pour enrichir les données sur l'innocuité et l'efficacité du Remdesivir comme traitement potentiel de la COVID-19. Cela reste un médicament expérimental qui n'a pas été approuvé par la FDA.

Concernant le partenariat, M. Umang Vohra (docteur en médecine et PDG de Cipla Limited), a déclaré : « Le monde étant confronté à la crise de COVID-19, il est impératif que nous collaborions et luttions ensemble contre ce virus. Nous sommes heureux de nous associer à Gilead pour cette cause et de pouvoir proposer ce traitement aux patients dans tous les pays une fois obtenues les autorisations réglementaires requises. Chez Cipla, nous nous efforçons en permanence de veiller à ce qu'aucun patient ne se voie refuser l'accès à des traitements vitaux. Notre partenariat avec Gilead illustre cet engagement indéfectible et constitue un jalon important en vue de sauver la vie de millions de personnes touchées par la pandémie. »

À propos de Cipla :

Fondée en 1935, Cipla est une entreprise pharmaceutique mondiale reposant sur une croissance souple et durable, les génériques complexes et le renforcement de son portefeuille sur ses marchés d'origine, à savoir l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Nord et les principaux marchés réglementés et émergents. La société est réputée dans les segments des médicaments respiratoires, des antirétroviraux, de l'urologie, de la cardiologie, des anti-infectieux et du système nerveux central. Ses 46 sites de fabrication dans le monde produisent plus de 50 formes posologiques et plus de 1 500 produits grâce à des plateformes technologiques de pointe satisfaisant les besoins de 80 marchés. Cipla est la troisième entreprise pharmaceutique en Inde (IQVIA MAT, mars 2020), troisième sur le marché pharmaceutique privé en Afrique du Sud (IQVIA MAT, mars 2020) et compte parmi les plus importants acteurs du secteur des médicaments génériques aux États-Unis. Depuis plus de huit décennies, faire la différence pour les patients inspire chaque aspect du travail de Cipla. Il est communément admis que son offre de trithérapie antirétrovirale contre le VIH/sida à moins d'un USD par jour en 2001, a rabattu les cartes en Afrique, contribué à placer l'intégration, l'accessibilité et le caractère abordable au cœur de la lutte contre le VIH. Entreprise citoyenne responsable, l'approche humanitaire de Cipla en matière de soins de santé, résumée par sa devise Prendre soin de la vie, comme ses liens profonds avec les collectivités partout où elle est présente, font de la société un partenaire privilégié des organismes de santé mondiaux, de ses pairs et de l'ensemble des parties prenantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cipla.com ou retrouvez-nous sur Twitter , Facebook et LinkedIn .

