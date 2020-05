Cipla firma acordo de licenciamento com Gilead para expandir acesso a tratamento contra COVID-19

MUMBAI, Índia, 13 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ) (tratada neste texto como "Cipla") anunciou hoje que firmou um acordo de licenciamento não exclusivo com a Gilead Sciences, Inc. para a fabricação e a distribuição do medicamento experimental Remdesivir, que recebeu uma autorização de uso emergencial do Departamento de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, Food and Drug Administration) para o tratamento de pacientes com COVID-19. O acordo faz parte dos esforços da Cipla para aprimorar o acesso dos pacientes afetados pela pandemia em todo o mundo a tratamentos que salvam vidas.

Como parte do acordo, a Cipla será autorizada a fabricar o insumo farmacêutico ativo (IFA) e o produto acabado, além de comercializá-lo em 127 países, incluindo Índia e África do Sul, sob marca própria. A Cipla receberá o know-how de fabricação da Gilead Sciences, Inc. para fabricar o IFA e o produto acabado em escala comercial. O extenso alcance geográfico e comercial da Cipla ajudará a tornar esta terapia acessível a mais pacientes e mercados.

De acordo com o rastreador da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de casos de COVID-19 registrados globalmente ultrapassou a marca dos 4 milhões.

Os Estados Unidos facilitarão o uso mais amplo do Remdesivir para o tratamento de pacientes hospitalizados com sintomas graves de COVID-19. Os EUA baseiam-se em dados disponibilizados por dois ensaios clínicos globais: o estudo de fase 3 controlado por placebo do US National Institute for Allergy and Infectious Diseases em pacientes com sintomas moderados a graves da COVID-19, e o estudo global de fase 3 da Gilead com avaliação do Remdesivir em pacientes com doença grave. Diversos outros ensaios clínicos estão em curso para gerar mais dados sobre a segurança e a eficácia do Remdesivir como um tratamento em potencial para a COVID-19. O Remdesivir continua sendo um medicamento experimental que não foi aprovado pela FDA.

O Sr. Umang Vohra, MD e CEO global da Cipla Limited, comentou o anúncio. "Neste momento em que o mundo está enfrentando a crise da COVID-19, é imperativo que colaboremos e combatamos este vírus juntos", observou. "Temos a satisfação de firmar uma parceria com Gilead para esta causa e levar este tratamento a pacientes em diferentes países após as aprovações regulamentares necessárias. Na Cipla, temos como esforço contínuo garantir que a nenhum paciente seja negado o acesso a tratamentos que salvam vidas. A parceria com a Gilead representa este compromisso inabalável e é um passo significativo para salvar milhões de vidas impactadas pela pandemia."

Sobre a Cipla :

Fundada em 1935, a Cipla é uma companhia farmacêutica global focada em um crescimento ágil e sustentável, em genéricos complexos e no aprofundamento do portfólio nos mercados domésticos da Índia, África do Sul e América do Norte e em importantes mercados regulados e emergentes. Os nossos pontos fortes nos segmentos respiratório, antirretroviral, urológico, cardiológico, anti-infeccioso e de sistema nervoso central são bastante conhecidos. As nossas 46 fábricas em todo o mundo produzem mais de 50 formas de dosagem e mais de 1.500 produtos por meio de plataformas de tecnologia de ponta para atender aos nossos mais de 80 mercados. A Cipla é a terceira maior companhia farmacêutica da Índia (IQVIA MAT de março de 2020), é a terceira maior do mercado farmacêutico privado da África do Sul (IQVIA MAT de março de 2020) e está entre as empresas de genéricos com mais distribuições nos EUA. Há mais de oito décadas, fazer a diferença para os pacientes inspira todos os aspectos do trabalho do Cipla. A nossa oferta revolucionária de uma terapia antirretroviral tripla contra HIV/AIDS a menos de um dólar por dia na África em 2001 é amplamente reconhecida por ter contribuído para levar inclusão, facilidade de acesso e acessibilidade de preço ao centro do movimento contra o HIV. Como cidadã corporativa responsável, a Cipla utiliza uma abordagem humanitária para a realização do seu propósito de "cuidar da vida" e desfruta de laços comunitários profundamente enraizados em todos os lugares em que está presente, o que faz dela uma parceira ideal para organismos de saúde globais, pares do segmento e todas as partes interessadas. Para obter mais informações, visite www.cipla.com ou clique em Twitter, Facebook e LinkedIn.

