Circle anuncia parceria com a Visa para trazer os benefícios de Stablecoins para negócios em todo o mundo

BOSTON, 4 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Circle anunciou hoje uma parceria com a Visa que permitirá a empresas em todo o mundo aproveitar a força combinada da plataforma e da rede global de pagamentos da Visa junto com a USD Coin (USDC), uma stablecoin digital pareada ao dólar norte-americano com valor fiduciário totalmente garantido e aceita em vários blockchains públicos.

A demanda por stablecoins digitais cresceu drasticamente em 2020, impulsionada por empresas que buscam pagamentos e liquidações mais rápidos, de custo mais baixo e irreversíveis. O USDC é emitido apenas por instituições financeiras regulamentadas e licenciadas que mantêm reservas completas de ativos que garantem cada stablecoin. A Circle permite que as empresas aceitem e enviem pagamentos com fluxos de pagamento tradicionais, e também uma nova infraestrutura de stablecoin. Com o anúncio de hoje, a Circle se une ao programa Visa Fintech Fast Track, adicionando novos e poderosos recursos e oportunidades para a base de clientes globais da Circle e para o ecossistema fintech da Visa.

Cartão Corporativo Circle Visa: estendendo a flexibilidade e a conveniência da conta Circle Business, os clientes em breve terão a opção de adicionar um cartão corporativo Circle Visa que concederá aos titulares de contas Circle Business o recurso de gastar seu USDC em mais de 60 milhões de negócios em todo o mundo que aceitam Visa. A Circle é a primeira empresa de criptografia a anunciar um cartão corporativo Visa.

Pagamento direto com stablecoin para carteiras digitais de parceiros da Visa: No ano passado, a Visa foi a rede de cartão preferida para carteiras de moeda digital com mais de 25 programas de cartões aprovados associados a elas. Essas carteiras de moeda digital representam uma ampla variedade de setores, situações de uso empresarial e áreas geográficas. Como membro do programa Fintech Fast Track da Visa, a Circle oferecerá aos clientes da Circle Account e API uma experiência de pagamento direto em stablecoin digital pareada ao dólar norte-americano para esta rede de carteiras de parceiros Visa em rápido crescimento.

Por exemplo, um mercado global de comércio eletrônico será capaz de identificar carteiras compatíveis com USDC em sua região, que tenham programas de cartão Visa aprovados associados a elas. O mercado poderá oferecer aos seus fornecedores a opção de receber pagamentos em USDC para uma dessas carteiras de parceiro Visa. O novo recurso de pagamento irá acelerar significativamente os fluxos de fundos, com liquidação e disponibilidade quase instantâneas e, ao mesmo tempo, reduzir as taxas de transação para empresas, mercados, criadores, vendedores e fornecedores.

Aceleração da adoção de Stablecoin e inovação de pagamentos: a Circle e a Visa trabalharão em conjunto para educar e habilitar a rede global de centenas de parceiros da Visa em seu Programa Fintech Fast Track e parceiros de mercado selecionados que buscam aproveitar o poder de stablecoins digitais pareadas ao dólar norte-americano para pagamentos em escala global. Concretizado por meio de um programa conjunto de vendas e marketing, os parceiros Visa terão acesso ao pacote de produtos e APIs da Circle para utilizar moeda digital e blockchains públicos em pagamentos, comércio e aplicações financeiras.

"A colaboração entre a Circle e a Visa representa um desenvolvimento importante no suporte e integração de plataformas de pagamentos convencionais com stablecoins e infraestrutura de blockchain e oferecerá oportunidades significativas para expansão do seu uso em comércio, pagamentos e aplicações financeiras", disse Jeremy Allaire, co-fundador, CEO e presidente da Circle.

"Stablecoins como a USDC representam uma inovação de pagamentos promissora e oferecem uma plataforma emergente para fintechs e carteiras digitais permitirem novos fluxos de pagamento. Estamos animados com a parceria com líderes do setor como a Circle para ajudar a conectar os clientes Visa ao crescente ecossistema de pagamentos em USDC", disse Cuy Sheffield, chefe de criptografia da Visa.

Disponibilidade

No início de 2021, a Circle e a Visa realizarão pagamentos piloto em USDC para carteiras de parceiros Visa participantes. Se você for uma carteira digital, um mercado global ou uma plataforma de e-commerce e tiver a intenção de participar deste programa piloto, entre em contato.

Sobre a Circle

A Circle é uma empresa global de tecnologia financeira que habilita empresas de todos os portes a usar o poder de stablecoins e blockchains públicos para pagamentos, comércio e aplicações financeiras em todo o mundo. A plataforma da Circle já processou mais de 100 milhões de transações no valor de dezenas de bilhões de dólares, com quase 10 milhões de clientes de varejo, mais de mil empresas, enquanto armazena e garante mais de 5 bilhões de dólares em ativos de moeda digital. A Circle também é a principal desenvolvedora da USD Coin (USDC) e, junto com a Coinbase e o Center Consortium, supervisiona as normas e o protocolo do que se tornou a stablecoin de maior crescimento, regulamentação e valor fiduciário totalmente garantido. O valor de mercado atual da USDC é de 3 bilhões de dólares e, a cada semana, cerca de 200 milhões de novos dólares digitais líquidos são colocados em circulação. Atualmente, os serviços transacionais, as contas comerciais e as APIs de plataforma da Circle estão originando uma nova geração de aplicações de serviços financeiros e comércio que prometem aumentar a prosperidade econômica global para todos por meio do comércio programável pela Internet. Saiba mais em https://circle.com

