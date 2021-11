Circle K annonce un partenariat mondial avec Niantic, Inc. pour proposer Pokémon GO dans plus de 9 000 magasins dans le monde

Le partenariat Pokémon GO connecte les joueurs et les clients Circle K à des expériences en magasin et à des récompenses spéciales dans le jeu et à des offres qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. L'expérience et les offres seront également disponibles dans les magasins de marque Couche-Tard de l'entreprise au Québec, Canada.

Au début de 2022, Circle K vise à ravir les dresseurs du monde entier en organisant le premier des quatre événements de raid légendaire dans les lieux participants du jeu pour engager les dresseurs Pokémon GO, les clients Circle K et les passionnés de jeux mobiles.

« En tant que joueur fidèle de Pokémon GO depuis de nombreuses années, je suis personnellement ravi de ce nouveau partenariat mondial », a déclaré Kevin Lewis, directeur marketing chez Alimentation Couche-Tard/Circle K. « Je suis également ravi de donner vie à Pokémon GO avec des millions de nos clients dans nos plus de 9 000 magasins dans le monde. »

Pokémon GO a été téléchargé plus d'un milliard de fois et est apprécié par des joueurs dans 150 pays et territoires.

À propos de Circle K/Alimentation Couche-Tard Inc.

Circle K Stores Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Alimentation Couche-Tard, un chef de file mondial de la vente au détail de supérettes et de carburant, opérant dans 26 pays et territoires, avec plus de 14 200 magasins, dont environ 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Avec ses bannières bien connues Couche-Tard et Circle K, il est l'un des plus importants exploitants de supérettes indépendantes aux États-Unis et elle est un chef de file de l'industrie des supérettes et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Il a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Environ 124 000 personnes sont employées dans l'ensemble de son réseau.

