Circle K anuncia parceria global com a Niantic, Inc. para disponibilizar o Pokémon GO a mais de 9.000 lojas em todo o mundo

A parceria Pokémon GO conecta jogadores e clientes da Circle K a experiências na loja e recompensas especiais e ofertas do jogo que eles não encontrarão em nenhum outro lugar. A experiência e as ofertas também estarão disponíveis nas lojas da da empresa, Couche-Tard em Quebec, no Canadá.

Para o início de 2022, a Circle K tem como objetivo encantar os Trainers em todo o mundo, realizando o primeiro dos quatro eventos Legendary Raid em locais participantes do jogo para envolver os Pokémon GO Trainers, clientes Circle K e entusiastas de jogos móveis.

"Como um fiel jogador de Pokémon GO por muitos anos, estou pessoalmente entusiasmado com esta nova parceria global", disse Kevin Lewis, diretor de marketing da Alimentation Couche-Tard/Circle K. "Estou igualmente entusiasmado em dar vida ao Pokémon GO com milhões de nossos clientes em nossas mais de 9.000 lojas em todo o mundo."

O Pokémon GO foi baixado mais de um bilhão de vezes e é apreciado por jogadores em 150 países e territórios.

Sobre a Circle K/Alimentation Couche-Tard Inc.

A Circle K Stores Inc. é uma subsidiária integral da Alimentation Couche-Tard, líder global em varejo de conveniência e combustível, que opera em 26 países e territórios, com mais de 14.200 lojas, das quais 10.800 oferecem combustível de transporte rodoviário. Com seus famosos banners Couche-Tard e Circle K, é uma das maiores operadoras de loja de conveniência independentes nos Estados Unidos e é líder no setor de lojas de conveniência e varejo de combustível para transporte rodoviário no Canadá, Escandinávia, Países Bálticos, bem como na Irlanda. Além disso, tem uma presença importante na Polônia e Região Administrativa Especial (RAE) de Hong-Kong . Aproximadamente 124.000 pessoas estão empregadas em toda a sua rede.

Contatos:

Consultas de marketing

MJ Tierney

Diretor de marketing para a Europa

Tel. : (+353) 87 901 4263

[email protected]

Relações com a imprensa

Lisa Koenig

Diretora de comunicações globais

Tel.: (450) 662-6632, ext.6611

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691837/Circle_K.jpg

FONTE Circle K

