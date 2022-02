Circularity Scotland choisit RLG, une société du Reconomy Group, comme soumissionnaire privilégié, pour mettre en place une infrastructure informatique pour un DRS en Écosse

Grâce à l'approche avant-gardiste de RLG et à sa longue expérience de l'exploitation de systèmes DRS et EPR dans le monde entier, l'Écosse a pour ambition de tirer parti de cette expertise et d'adopter le système le plus efficace au monde. Au fil des ans, RLG a prouvé sa capacité à mettre en œuvre et à déployer rapidement et efficacement des systèmes complexes dans divers pays du monde, notamment en Inde et au Canada.

L'Écosse lancera le système de remboursement des dépôts le 16 août 2023. Ce sera le premier système à être lancé au Royaume-Uni.

« Je suis convaincu que l'expertise et la technologie que nous pouvons apporter à ce projet aideront l'Écosse à développer un système de consignation réussi qui aidera le pays à atteindre ses objectifs de durabilité », a déclaré Patrick Wiedemann, le PDG de RLG. « Depuis plus de 25 ans, nous travaillons en partenariat avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur de la logistique inverse, en favorisant les innovations et en exploitant des systèmes de consigne sophistiqués. Maintenant, avec le soutien du Reconomy Group et après avoir développé une technologie qui permet aux opérateurs de DRS de réduire les coûts et d'augmenter les taux de retour des emballages de boissons, nous pensons que l'Écosse en bénéficiera de manière significative », a-t-il ajouté.

Comme de plus en plus de pays en Europe et au-delà souhaitent adopter des solutions qui soutiennent leurs objectifs d'économie circulaire, en particulier avec l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les plastiques à usage unique, les opérateurs recherchent un perfectionnement des systèmes traditionnels de consigne. Comme le système DRS fonctionnera pendant des décennies, la conception du système informatique doit prendre en charge les exigences futures dès le départ.

Paul Cox, PDG de Reconomy Group, a déclaré : « Il s'agit d'un exemple fantastique de l'impact que le Reconomy Group peut avoir sur la durabilité mondiale et locale. Grâce à l'expertise considérable de RLG et aux capacités de service de toutes nos divisions, ce projet contribuera directement à l'objectif de Reconomy Group, qui est de créer un monde véritablement durable en préservant les ressources limitées. »

Pour plus d'informations sur DRS, veuillez consulter https://rev-log.com/

Circularity Scotland Limited est l'administrateur du système de remboursement des dépôts en Écosse.

Il s'agit d'une organisation commerciale gérée sur une base non lucrative. Elle s'occupera de la mise en œuvre et de l'exploitation du système de consigne écossais d'une manière durable et efficace, avec une équipe professionnelle, des partenaires logistiques et informatiques de classe mondiale, et en déployant une technologie de pointe.

Il a été nommé avec succès comme administrateur du système par le gouvernement écossais en 2021, qui l'a chargé de veiller à ce que le système soit déployé avec succès et fonctionne efficacement, conformément à l'objectif ultime de récupérer 90 % des récipients de boissons à usage unique en Écosse.

Le dispositif a été mis en place avec une mission simple : faire de l'Écosse un endroit plus propre et plus vert.

Reverse Logistics Group est une organisation dotée de technologies et d'actifs légers, avec une plateforme hautement évolutive reliant toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur de la logistique inverse. RLG relève les défis mondiaux en matière de retours de produits et de matériaux grâce à la technologie, afin de générer de la valeur à partir des retours de produits et d'assurer la conformité réglementaire à l'échelle mondiale. Nous travaillons en partenariat avec des fabricants, des détaillants et des organisations gouvernementales pour offrir de nouveaux niveaux d'intelligence commerciale, d'efficacité des ressources et de satisfaction des clients.

RLG fait partie du Reconomy Group, un fournisseur leader de services axés sur l'économie circulaire, dont l'objectif est de créer un monde véritablement durable en préservant les ressources limitées. Le Reconomy Group aide les entreprises du monde entier à améliorer leurs résultats en matière d'environnement, de santé et de sécurité (ESG) et propose des services dans trois domaines principaux : le recyclage, la conformité et la réutilisation.

