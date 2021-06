Cirurgia guiada de implante em um paciente jovem no Brasil para demonstrar a facilidade e rapidez do fluxo de trabalho no consultório com os softwares da exocad

DARMSTADT, Alemanha, 1 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- a exocad GmbH (exocad), uma empresa Align Technology, Inc. e fornecedora líder mundial de software CAD dental, anunciou hoje a sua participação em uma demonstração de caso com cirurgia guiada para dentistas e cirurgiões de implantes em uma paciente no Brasil. O evento, que acontecerá virtualmente em 23 de junho de 2021, mostrará um fluxo de trabalho totalmente digital e integrado em consultório com o ChairsideCAD, a plataforma de software CAD de arquitetura aberta de consulta única da exocad para odontologia, e o exoplan, o software da exocad para o planejamento de implantes e projeto de guias cirúrgicas. O Dr. Mario Kawagoe e o Dr. Guilherme Saavedra vão conduzir os participantes através de um caso completo com a paciente, do smile design até a fresagem, e demonstrar como as soluções de odontologia digital da exocad podem ajudar a economizar tempo de execução, desenho e elevar a satisfação do paciente.