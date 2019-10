Cision annonce son deuxième événement annuel CommsCon

LONDRES, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Cision (NYSE : CISN), fournisseur leader mondial de logiciels d'exposition médiatique gagnée et de services destinés aux professionnels des relations publiques et de la communication marketing, a annoncé aujourd'hui l'organisation de son deuxième événement annuel CommsCon. La conférence, qui a lieu le 26 novembre à Londres, réunira plusieurs commentateurs experts, et proposera des tables rondes sur un éventail de sujets autour de l'évolution de la communication et des RP. Le programme a été élaboré en partenariat avec PRWeek et CorpComms afin d'inclure des discours, des tables rondes et des sessions d'étude de cas.

« Cision est ravie d'organiser l'événement CommsCon London pour la deuxième année consécutive, en fournissant une plateforme authentique permettant aux leaders de la communication d'entrer en contact et d'apprendre les uns des autres », a déclaré Keir Fawcus, vice-président principal de Cision pour la région EMOA. « Nous sommes impatients d'encourager des discussions qui confèrent aux représentants des connaissances et des renseignements qu'ils pourront emporter avec eux et utiliser dans leur propre organisation. »

Détails du programme :

CommsCon s'articule autour d'une journée complète de discussions et de débats, conçue pour fournir des informations et susciter des débats afin d'inspirer les dirigeants à l'heure où ils préparent leur stratégie de communication pour 2020. Les sessions incluent :

Discours : Démasquer Fleet Street Fox - Fleet Street Fox, alias Susie Boniface , journaliste au Daily Mirror, commentatrice et auteur, décrit en quoi le fait d'être une blogueuse anonyme avec un très grand nombre d'abonnés sociaux lui a permis de rédiger des articles controversés et authentiques, et explique pourquoi elle a décidé de se démasquer.

- Fleet Street Fox, alias , journaliste au Daily Mirror, commentatrice et auteur, décrit en quoi le fait d'être une blogueuse anonyme avec un très grand nombre d'abonnés sociaux lui a permis de rédiger des articles controversés et authentiques, et explique pourquoi elle a décidé de se démasquer. Étude de cas : Le puits de sagesse - moderniser l'une des plus anciennes marques au monde - Écoutez Adrian Harris , responsable du numérique pour l'Église d'Angleterre, qui partagera sa stratégie sur la manière dont il a transformé la communication numérique, notamment grâce à la campagne primée Alexa Skill .

- Écoutez , responsable du numérique pour l'Église d'Angleterre, qui partagera sa stratégie sur la manière dont il a transformé la communication numérique, notamment grâce à la campagne primée . Tables rondes : Que nous réserve l'avenir ? - Oubliez le Brexit et les manigances politiciennes. Les professionnels de la communication doivent être capables de balayer l'horizon et d'identifier les problématiques susceptibles d'affecter leur organisation à l'avenir. Notre groupe d'experts partagera ses prédictions quant aux problématiques mondiales émergentes qu'il conviendrait d'ajouter à la liste.

Informations sur l'événement :

Mardi 26 novembre 2019

Horaires : 09h30 - 17h30

Lieu : Hawker House, Canada Street, Londres SE16 7PJ

Pour en savoir plus sur l'événement CommsCon et réserver votre entrée, rendez-vous sur commscon.cision.co.uk .

À propos de Cision

Cision Ltd (NYSE : CISN) est un fournisseur leader mondial de logiciels d'exposition médiatique gagnée et de services destinés aux professionnels des relations publiques et de la communication marketing. Le logiciel de Cision permet aux utilisateurs d'identifier les influenceurs clés, d'élaborer et de distribuer des contenus stratégiques, ainsi que de mesurer la véritable influence. Cision compte plus de 4 000 employés répartis dans des bureaux basés dans 22 pays à travers le continent américain, la région EMOA et l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur ses produits et services primés, notamment le Cision Communications Cloud®, rendez-vous sur www.cision.co.uk et suivez Cision sur Twitter @CisionUK.

