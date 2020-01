CITGO vælger indkøbssoftwaren SMART by GEP®

– Amerikansk raffinaderi vælger GEP's indkøbssoftwareplatform på grund af dens omfattende funktioner vedrørende source-to-contract

CLARK, New Jersey, den 21. januar 2020 /PRNewswire/ -- CITGO Petroleum Corporation er den seneste virksomhed, der vælger SMART by GEP® for at få fuld sourcing, kontrakt- og leverandørstyring i virksomhedens indkøbsaktiviteter uden for kulbrintesektoren.

SMART by GEP, der er branchens førende cloudbaserede softwareplatform til direkte og indirekte indkøb, er en komplet indkøbsplatform, som samler alle funktioner vedrørende indkøb i ét produkt, der er cloudbaseret og anvender touch- og mobilteknologier. SMART by GEP udnytter den økonomiske fordel ved sin cloudbasering til at levere en løsning, der nemt håndterer selv de mest krævende processer hos GEP's Fortune 500- og Global 2000-kunder og eliminerer samtidig belastende infrastruktur- og supportomkostninger.

Alle GEP's produkter er platformsuafhængige (de fungerer sammen med SAP, Oracle eller andre større ERP- eller F&A-systemer). Og GEP er med sin fantastiske support og service førende inden for branchen med hensyn til kundetilfredshed.

SMART by GEP indeholder alle source-to-pay funktionerne samlet på en enkelt, brugervenlig, cloudbaseret platform, herunder forbrugsanalyser, sourcing, kontraktstyring, leverandørstyring, procure-to-pay, projektstyring og registrering af besparelser, fakturering og andre tilhørende funktioner. Den prisbelønnede source-to-pay cloudplatform er født med touch- og mobilteknologier og gør det muligt for brugerne at arbejde på alle enheder hvor som helst og når som helst.

Om CITGO

CITGO Petroleum Corporation, der har hovedsæde i Houston, Texas, er et anerkendt førende raffinaderi og er et velkendt produktmærke. CITGO driver tre raffinaderier i Corpus Christi, Texas, Lake Charles, Louisiana, og Lemont, Illinois, samt 48 100 % ejede eller fællesejede terminaler, ni rørledninger og tre fabrikker til blanding og emballering af smøremidler. CITGO har ca. 3.500 medarbejdere og en kombineret råoliekapacitet på ca. 769.000 tønder pr. dag og er indplaceret som det 5. største og et af de mest komplekse, uafhængige raffinaderier i USA. CITGO distribuerer og markedsfører transportbrændstof, smøremidler, petrokemikalier og andre industriprodukter samt forsyner et netværk bestående af ca. 4.700 lokalt ejede og lokalt drevne salgssteder i 30 stater samt District of Columbia (D.C.). CITGO Petroleum Corporation ejes af CITGO Holding, Inc. Besøg www.citgorefining.com for at få flere oplysninger.

Om GEP

GEP gør det muligt for internationale virksomheder at opnå en mere effektiv drift, opnå konkurrencemæssige fordele, øge indtjeningsevnen og maksimere værdien af virksomheden og værdien for aktionærerne.

Nytænkning, innovative produkter, uovertruffen faglig ekspertise på området samt intelligente og entusiastiske medarbejdere – Sådan udvikler og leverer GEP totale forsyningskædeløsninger af enestående omfang, og som er kraftfulde og effektive.

GEP, der er udnævnt som førende af Gartner Magic Quadrant, Winner for Best Procurement Software og Best P2P Provider af World Procurement Awards, Best Procurement Consultancy af CIPS Supply Management Awards og Best Provider af EPIC Procurement Excellence Awards, hyldes ofte som innovator og førende i source-to-pay software til direkte og indirekte indkøb og forsyningskædesoftware af Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters og CPO Rising.

GEP er også placeret på ranglister hos Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS og IAOP over administrerede indkøbsservices (outsourcing af indkøb). ALM Intelligence, der er den førende forskningsvirksomhed inden for ledelsesrådgivning, indplacerer endvidere GEP som førende inden for indkøbsstrategi og rådgivning om forsyningskæder.

GEP, der har hovedkvarter i Clark, New Jersey, USA, og har 21 kontorer og driftscentre i Europa, Asien samt Nord-, Syd- og Mellemamerika, bistår virksomheder over hele verden med at nå deres strategiske, drifts- og økonomiske mål. Besøg www.gep.com for at få flere oplysninger om vores omfattende vifte af strategiske og administrerede tjenester. Besøg www.smartbygep.com for at få flere oplysninger om SMART by GEP, der er vores cloudbaserede totale source-to-pay platform.

