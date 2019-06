Citi, Societe Generale, DNB e outros bancos internacionais líderes promovem transportes marítimos globais mais ecológicos através de novos princípios

COPENHAGUE, Dinamarca, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Instituto Rocky Mountain, o Fórum Marítimo Global e o Instituto de Energia da UCL anunciaram hoje que 11 dos principais bancos de financiamento de transportes marítimos, representando um portfólio de empréstimos bancários para o setor global de transportes marítimos de aproximadamente US$ 100 bilhões, irão pela primeira vez integrar considerações climáticas nas decisões sobre empréstimos para incentivar a descarbonização dos transportes marítimos.

Os Princípios Poseidon (Poisedon Principles) são uma estrutura global para avaliar e divulgar o alinhamento climático dos portfólios de transportes marítimos das instituições financeiras.

"Como bancos, reconhecemos que nosso papel no setor de transportes marítimos nos permite promover a gestão ambiental responsável. Os Princípios Poseidon não irão somente ajudar nossas instituições a melhorarem suas tomadas de decisões a nível estratégico, mas também a moldarem um futuro melhor para o setor de transportes marítimos e para nossa sociedade", disse Michael Parker, chefe de setor global de transportes marítimos e logística do Citi.

"Os Princípios Poseidon oferecem benefícios significativos para o setor global de transportes marítimos e para sociedade, já que eles permitem que nós, os bancos, alinhem e compensem os riscos dos nossos portfólios em linha com a transição ecológica dos transportes marítimos", disse Paul Taylor, chefe global de transportes marítimos e offshore do Societe Generale Corporate & Investment Banking.

"Encorajamos todos nossos colegas a se unirem a nós na liderança de uma mudança em todo o setor, tornando-se signatários dos Princípios Poseidon", disse Kristin Holth, vice-presidente executiva, chefe global de indústrias marítimas do DNB.

Os Princípios Poseidon são coerentes com as políticas e ambições da Estratégia GEE Inicial adotada, em abril de 2018, pelos estados membros da Organização Marítima Internacional. A estratégia determina que os transportes marítimos internacionais têm que reduzir o total anual de emissão de gases de efeito estufa em no mínimo 50% dos níveis de 2008 até 2050.

"Os Princípios Poseidon são uma conquista revolucionária a qual ajudará a assegurar que os transportes marítimos continuem a ser um componente fundamental de nossa economia global. Os Princípios também representam um exemplo a ser seguido por outros setores na direção de um futuro com emissões reduzidas de carbono", disse Jules Kortenhorst, CEO do Instituto Rocky Mountain.

Os signatários fundadores incluem o Citi, Societe Generale, DNB, ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Credit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DVB, ING e Nordea, e representam cerca de 20% do portfólio global do financiamento da construção naval.

Os Princípios foram desenvolvidos por bancos globais de transportes marítimos e participantes líderes do setor com apoio especializado fornecido pelo Fórum Marítimo Global, Instituto Rocky Mountain e pelo Instituto de Energia da UCL.

