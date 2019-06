Citi, Société Générale, DNB et d'autres grandes banques internationales encouragent un transport maritime mondial plus écologique grâce à de nouveaux principes

Les banques dévoileront l'alignement climatique de leurs portefeuilles liés au transport maritime sur la stratégie de l'Organisation maritime internationale qui vise à réduire les émissions de 50 % d'ici 2050

COPENHAGUE, Danemark, 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- Rocky Mountain Institute, Global Maritime Forum et UCL Energy Institute ont annoncé aujourd'hui que 11 grandes banques ayant des activités dans le secteur maritime et qui représentent un portefeuille de prêts bancaires d'environ 100 milliards de dollars pour le transport maritime mondial, vont pour la première fois intégrer les considérations climatiques dans leurs décisions de prêt afin d'encourager la décarbonisation du transport maritime.

Les Principes de Poséidon constituent un cadre mondial visant à évaluer et à dévoiler l'alignement climatique des portefeuilles des institutions financières liés au transport maritime.

« En tant que banques, nous reconnaissons que notre rôle dans le secteur du transport maritime nous permet d'encourager une gestion responsable de l'environnement. Les Principes de Poséidon ne serviront pas seulement à nos institutions à améliorer la prise de décision au niveau stratégique, mais aussi à façonner un avenir meilleur pour le secteur maritime et notre société », a déclaré Michael Parker, directeur mondial du secteur du transport maritime et de la logistique chez Citi.

« Les Principes de Poséidon offrent des avantages significatifs au secteur maritime mondial et à la société. Ils nous permettent, en tant que banques, d'aligner et de réduire les risques de nos portefeuilles conformément à la transition écologique du transport maritime », a déclaré Paul Taylor, directeur mondial du transport maritime et offshore chez Société Générale Corporate & Investment Banking.

« Nous encourageons tous nos collègues à se joindre à nous pour mener le changement à l'échelle du secteur en devenant signataires des Principes de Poséidon », a déclaré Kristin Holth, vice-présidente directrice, directrice mondiale des secteurs océaniques chez DNB.

Les principes de Poséidon sont conformes aux politiques et aux ambitions de la Stratégie initiale sur les GES adoptée en avril 2018 par les États membres de l'Organisation maritime internationale. La stratégie prescrit que le transport maritime international doit réduire les émissions annuelles totales de GES d'au moins 50 % des niveaux de 2008 d'ici 2050.

« Les Principes de Poséidon sont une réalisation révolutionnaire qui contribuera à faire en sorte que le transport maritime demeure une composante fondamentale de notre économie mondiale. Les Principes représentent également un exemple à suivre pour d'autres secteurs dans un futur à faible émission de carbone », a déclaré Jules Kortenhorst, PDG du Rocky Mountain Institute.

Parmi les signataires fondateurs figurent Citi, Société Générale, DNB, ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Crédit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DVB, ING et Nordea, et représentent environ 20 % du portefeuille mondial de financement du transport maritime.

Les Principes ont été élaborés par des banques mondiales ayant des activités dans le secteur maritime et par des acteurs du secteur de premier plan, avec le soutien expert du Global Maritime Forum, du Rocky Mountain Institute et de l'UCL Energy Institute.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Torben Vemmelund, directeur de la communication, à l'adresse suivante tve@globalmaritimeforum.org ou au +45 2224 1446 ou consultez le site www.poseidonprinciples.org.

