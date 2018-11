Cities of Service presenta la segunda edición anual del premio Engaged Cities Award

Se abre la convocatoria de candidaturas de ciudades del continente americano y europeo para la edición de premios de 2019

NUEVA YORK, 13 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Cities of Service ha realizado hoy el anuncio de la convocatoria abierta para candidaturas a la segunda edición anual del premio Engaged Cities Award. Este programa de premios internacionales reconoce a las ciudades que han involucrado activamente a sus ciudadanos para resolver un problema público crítico. Apoyado por Bloomberg Philanthropies, el premio reconoce las diversas maneras en que los líderes citadinos aprovechan el poder de las personas para resolver problemas y permite a las ciudades de todo el mundo reproducir proyectos de éxito.

"El premio Engaged Cities Award pone de relieve a las ciudades que han logrado implicar a sus ciudadanos para compartir sus conocimientos, experiencia, tiempo e ideas de manera significativa", dijo Myung J. Lee, directora ejecutiva de Cities of Service. "Juntos, están enfrentándose a importantes desafíos, creando sistemas más eficaces y construyendo comunidades más fuertes".

Para poder optar al premio, el problema concreto que haya abordado una ciudad dada debe afectar directamente al día a día de sus ciudadanos, como vivir en la indigencia, la seguridad del vecindario, el clima extremo, la alfabetización o la inseguridad alimentaria, o bien tiene que afectar la capacidad de la ciudad a la hora de prestar servicios, como la asignación ineficiente de los recursos, los programas infrautilizados o la perpetuación de los silos o de los trámites burocráticos. Todas las candidaturas deben mostrar cómo se abordaron los problemas mediante una participación ciudadana significativa y con resultados medibles.

Las candidaturas a los premios Engaged Cities Award deben ajustarse a una de las cinco categorías siguientes:

Voluntariado de impacto : Involucrar a los ciudadanos en el servicio directo como voluntarios para ayudar a resolver un problema tangible que afecta a la vida de los residentes.

: Involucrar a los ciudadanos en el servicio directo como voluntarios para ayudar a resolver un problema tangible que afecta a la vida de los residentes. Crowdsourcing : Aprovechar los conocimientos, la experiencia y las ideas de los ciudadanos para crear o mejorar servicios, recursos o políticas.

: Aprovechar los conocimientos, la experiencia y las ideas de los ciudadanos para crear o mejorar servicios, recursos o políticas. Diseño participativo: Involucrar a los ciudadanos como parte del proceso de diseño para crear o mejorar servicios, recursos o políticas.

Involucrar a los ciudadanos como parte del proceso de diseño para crear o mejorar servicios, recursos o políticas. Datos procedentes de los ciudadanos : Implicar a los ciudadanos en la recolección de datos y/o análisis para crear o mejorar servicios, recursos o políticas.

: Implicar a los ciudadanos en la recolección de datos y/o análisis para crear o mejorar servicios, recursos o políticas. Otros: Si un proyecto no encaja en una de las cuatro categorías anteriores, las ciudades candidatas deben definir una categoría y proporcionar una breve explicación.

Las solicitudes se evaluarán en función de tres criterios de base. Las soluciones exitosas:

Conseguirán involucrar a los ciudadanos como un medio a la hora de solucionar problemas

Dar a conocer pruebas de las repercusiones

Ser un ejemplo aplicable a otras ciudades

El premio Engaged Cities Award está destinado a ciudades con más de 30.000 habitantes del continente americano y europeo. Cities of Service, junto con un distinguido grupo de expertos, elegirá a las tres ciudades ganadoras. Todas las ciudades ganadoras recibirán un premio mínimo de 50.000 dólares y se anunciarán en el marco de la Cumbre Engaged Cities Award en otoño de 2019.

Para obtener más información sobre el premio Engaged Cities Award de Cities of Service, como la filosofía que lo sustenta, los criterios aplicados, condiciones para optar como candidato, plazos y Cumbre Engaged Cities Award, visite: engagedcitiesaward.org.

Acerca de Cities of Service

Cities of Service es una organización independiente sin ánimo de lucro que ayuda a los alcaldes a conseguir ciudades más sólidas cambiando la forma en que el gobierno local y sus ciudadanos trabajan juntos. Ayudamos a las ciudades de nuestra coalición a aprovechar los conocimientos, competencias y servicios de los ciudadanos para identificar y resolver problemas públicos críticos. Fundada en 2009 por el entonces alcalde de la ciudad de Nueva York Michael R. Bloomberg, Cities of Service respalda a una coalición de más de 250 ciudades, lo que representa a más de 73 millones de personas en el continente americano y Europa. Visítenos en citiesofservice.org o síganos en Twitter @citiesofservice.

