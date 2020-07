Citoyenneté par l'investissement : Saint-Christophe-et-Niévès réduit temporairement la contribution familiale requise à 150 000 USD

LONDRES, 6 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le 3 juillet, l'Unité de citoyenneté par l'investissement (CIU) de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès a réduit la contribution minimale que les familles doivent apporter pour devenir des citoyens économiques. Maintenant, les familles de quatre personnes contribuent à hauteur de 150 000 USD, au lieu de 195 000 USD, au fonds de croissance durable dans le cadre du programme de citoyenneté par l'investissement (CBI) du pays. L'offre est temporaire, étant valable du 3 juillet 2020 au 31 décembre 2020.

Cette mesure vise à répondre à l'impact économique de la pandémie de COVID-19 sur le pays. Bien que Saint-Christophe-et-Niévès n'ait enregistré aucun décès associé et que le pays n'ait comptabilisé que 15 cas, le gouvernement utilise cette offre de CBI en faveur de la famille en guise de filet de sécurité économique. Les recettes permettraient de combattre le chômage, de soutenir les personnes dont le revenu a été affecté et d'aider le pays à continuer de lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19.

« Saint-Christophe-et-Niévès est le pays le plus sûr, le plus beau et le plus prospère des Caraïbes pour offrir la citoyenneté économique, et nous le restons en ces temps difficiles », a déclaré le Premier Ministre, M. Timothy Harris. « Nous sommes désormais ravis d'offrir, pendant une période limitée alors que le monde est aux prises avec les pressions de la pandémie de COVID-19, tous les avantages d'une citoyenneté économique complète à un tarif encore plus compétitif pour les familles, et avec un nouveau processus de demande sans papier », a commenté Les Khan, CEO de la CIU.

À la lumière de la pandémie de COVID-19, les agents agréés, via lesquels il est obligatoire de postuler, peuvent temporairement soumettre des demandes en ligne. La nouvelle offre ne s'applique qu'à l'option de financement, qui reste la solution la plus rapide pour obtenir la citoyenneté de Saint-Christophe-et-Niévès. Outre la contribution financière, tous les candidats doivent passer avec succès les vérifications de diligence raisonnable du programme.

« Saint-Christophe-et-Niévès est le berceau de la citoyenneté par l'investissement », a déclaré Paul Singh, Director du conseil gouvernemental et promoteur marketing officiel CS Global Partners. « Créé en 1984, le programme de CBI continue d'attirer certains des investisseurs les plus brillants et les plus compétents qui souhaitent le meilleur pour leurs familles. De nombreux candidats seront heureux d'apprendre l'existence de cette offre limitée dans le temps, sachant également qu'en la saisissant, ils aident les familles en difficulté à remonter la pente. »

Une fois la citoyenneté obtenue avec succès, les nouveaux citoyens ont le droit de vivre, de travailler et d'étudier à Saint-Christophe-et-Niévès. Ils peuvent voyager sans visa ou avec un visa à l'arrivée dans 156 destinations, le Ministre des Affaires étrangères Mark Brantley ne cessant d'établir davantage d'accords d'exemption de visa dans le monde entier.

Contact :

[email protected]

www.csglobalpartners.com

Related Links

https://csglobalpartners.com



SOURCE CS Global Partners