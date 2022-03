CITTASLOW : CRÉATION DU PREMIER RÉSEAU DE COOPÉRATION SANS FRONTIÈRES

« La force du Palatinat est grande et nous sommes tous fiers de notre patrie. Mais il est clair qu'on ne peut pas réussir dans le monde global en ne regardant que son propre clocher », souligne Manfred Dörr, maire de Deidesheim. En tant que coordinateur de Cittaslow Allemagne et vice-président de Cittaslow International, il se réjouit de « concrétiser et développer » le premier réseau local en Allemagne. Son objectif - avec ses collègues, le maire de Maikammer, Karl Schäfer, et le maire de Neustadt, Marc Weigel - est d'approfondir et d'élargir les relations établies au cours de plus d'une décennie de collaboration. « De cette manière, un lien est créé le long de la route du vin (Weinstraße) qui contribue à diffuser l'idée de Cittaslow dans toute la région », explique M. Dörr.

Les deux Cittaslow de Rhénanie-Palatinat, Deidesheim et Maikammer, sont proches l'une de l'autre. La ville de Neustadt avec ses villages viticoles, géographiquement positionnée en plein milieu, coopère depuis des années avec ses voisins dans le secteur du tourisme. En sa qualité de Supporter de Cittaslow, elle apporte au réseau de nombreux contacts étrangers, notamment dans la région du Slow Roero dans le Piémont (Italie) ou aux Pays-Bas. En tant que siège de l'association Patrimoine culinaire (patrimoine culturel du Palatinat) et grâce à ses bons contacts avec le Convivium Slowfood Pfalz, la ville de Neustadt est également fortement engagée dans la promotion des produits régionaux et de la durabilité. Cette idée de réseau a d'abord été présentée à l'ancien président de Cittaslow International Stefano Pisani et au secrétaire général Pier Giorgio Oliveti lors d'une visite à Deidesheim en septembre 2019, puis plus tard au président Mauro Migliorini : en juin prochain, lors de l'assemblée générale de Cittaslow à Orvieto (Italie), le projet pilote allemand sera présenté et une intégration réglementaire ad hoc proposée. Le projet deviendra ainsi un modèle pour d'autres pays et pour l'ensemble du réseau international Cittaslow. Les trois villes de la région du Palatinat mettent actuellement en œuvre les différents dictats et approches opérationnelles de Cittaslow afin de placer l'homme au centre du développement urbain et de l'aménagement des espaces de vie.

Une coopération pour stimuler de nouvelles impulsions

Un certain nombre de projets concrets de coopération intercommunale sont déjà en cours. Il s'agit notamment de projets dans le secteur culturel. Une forte coopération se développe entre les trois villes sur des programmes culturels coordonnés, un marketing commun des sites culturels et des directives uniformes pour les grands événements tels que les festivals du vin. Parmi les autres projets prioritaires communs figurent la mobilité alternative et 'douce', l'approvisionnement en eau et les piscines extérieures pour les résidents et les invités, ainsi que les soins de santé. D'autres actions concernent l'utilisation et la commercialisation accrues de produits régionaux, ainsi que la coopération entre les restaurants et les établissements vinicoles. Les trois partenaires du réseau ont pour objectif déclaré de donner de nouvelles impulsions et de renforcer ainsi la région durable de la Route allemande du vin et le Palatinat dans son ensemble.

L'entrevue

« LA DURABILITÉ EST L'AVENIR »

Le coordinateur de Cittaslow Allemagne, Manfred Dörr, voit les défis plutôt comme des opportunités.

Pourquoi le premier réseau allemand Cittaslow a-t-il démarré dans le Palatinat ?

Depuis plus d'une décennie, un échange intense a lieu entre Neustadt, Maikammer et Deidesheim. Le réseau local Cittaslow est donc la suite logique de la collaboration municipale. L'idée d'un Cittaslow en tant que label est insuffisante : il s'agit d'intérioriser le principe directeur et de le diffuser sur l'ensemble du territoire, en impliquant les entreprises et les particuliers. Le réseau constitue ainsi un point focal dans la région de durabilité de la route des vins allemands.

Quel est le rôle de la durabilité dans tout cela ?

C'est un équilibre économique, écologique et social qu'il faut constamment rééquilibrer. À long terme, c'est la seule façon d'avancer, et c'est autant un défi qu'une opportunité. L'idée maîtresse est que la consommation durable ne doit pas être considérée comme un dogme de sacrifice, et qu'elle n'oblige pas les consommateurs à faire des compromis sur la qualité et l'expérience. Au contraire, la durabilité est une caractéristique de qualité et un avantage concurrentiel car elle améliore directement la qualité de vie des gens. Les opportunités de l'ère post-Covid consistent principalement en une croissance de qualité et des offres durables, qui mènent également au développement d'une image de réussite. En bref : la durabilité est l'avenir.

Contact : Luca Filippetti, [email protected] , +39 0763 341818

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1774001/Germany_Cittaslow_Network.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1559015/Cittaslow_Logo.jpg

SOURCE Cittaslow International