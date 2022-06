CityFALCON, das Spotify für Finanzinhalte, erhält 2 Millionen Dollar von einem Kunden, TBH, Holt und Seedrs

An der Runde nahmen Serienunternehmer teil, darunter einer, der sein letztes Unternehmen für 500 Millionen Pfund verkauft hat.

Darüber hinaus hat eToro, das Social-Investing-Netzwerk mit mehr als 27 Millionen registrierten Nutzern weltweit, eine kleine Position in dem Unternehmen übernommen. eToro ist ein Kunde und versorgt seinen News-Tab mit CityFALCON-Inhalten, die den Nutzern einen qualitativ hochwertigen, kontextbezogenen Newsfeed bieten, um Investitionsentscheidungen zu treffen und das Engagement zu erhöhen.

Als weitere Bestätigung haben sich The Holt Xchange, eine globale Frühphasen-VC-Firma und -Plattform in Kanada, und Terance Butler Holdings (TBH), eine Immobilieninvestmentgesellschaft im Vereinigten Königreich, an dem Unternehmen beteiligt.

Die Investition von TBH erweitert ihr Portfolio an wachstumsstarken, IP-basierten Unternehmen. Stephen Walker, Investment Director bei TBH, sagte: „Wir freuen uns, in CityFALCON zu einem Zeitpunkt zu investieren, der unserer Meinung nach für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für das Unternehmen gekommen ist, seine Vertriebs- und Marketinganstrengungen zu verstärken und gleichzeitig das Produkt weiter zu entwickeln".

Die geschäftsführende Gesellschafterin von Holt Xchange, Elisabeth Laett, erklärte: "Die Demokratisierung von Finanzinformationen ist das Ergebnis einer weltweiten Nachfrage nach besserer Bildung und tieferen Einblicken in die Finanzwelt für ein breiteres Publikum. Wir sind beeindruckt von der Mission des Teams von CityFALCON und freuen uns, sie in dieser Seed-Runde weiter zu unterstützen.

Insgesamt verfügt CityFALCON über 2300 bestehende Investoren, von denen 1200 in dieser Runde hinzukommen, darunter neue und wiederkehrende Investoren.

Ruzbeh Bacha, CEO von CityFALCON, kommentierte: „Wir sind dankbar und freuen uns sehr über diese Finanzierungsrunde, insbesondere in diesen volatilen und unsicheren Zeiten. Unsere Nutzer, Kunden und Investoren auf Seedrs haben uns fantastisch unterstützt".

Kirsty Grant, Chief Investment Officer bei Seedrs, fügte hinzu: „Die Kapitalerhöhung von CityFALCON hat die ursprünglichen Erwartungen bei weitem übertroffen und zeigt, dass die Investoren auch in der aktuellen Wirtschaftslage nach Möglichkeiten suchen. Wir freuen uns, dass wir sie auf ihrem Weg unterstützen konnten"

Über CityFALCON - Mit KI und Big Data, personalisiert StadtFALCON Inhalte aus Tausenden von Finanzquellen mit einem kostenpflichtigen Abonnement, ähnlich wie Spotify es für Musik tut. Kunden erhalten kuratierte Inhalte, Analysen und Einblicke über Web, Mobilgeräte und API .

