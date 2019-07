Ciudadanía por inversión de Dominica: Los hitos de un solicitante

Pese a ello, el procesamiento no complicado no debería ser confundido con la falta de escrutinio completo por parte del Gobierno de Dominica. Por el contrario, las diligencias debidas son la piedra angular del programa de Dominica ciudadanía por inversión (CBI) y la fundación por sus décadas de éxito.

1. Seleccionar a un agente autorizado

Los solicitantes que deseen convertirse en ciudadanos económicos de Dominica han de contactar primero con uno de los Agentes Autorizados del programa, seleccionar a varios expertos que tengan aprobación y licencia del gobierno, estando autorizados para actuar en nombre de un solicitante.

Los Agentes Autorizados desempeñan un papel de tipo dual. En primer lugar, ponen su conocimiento y experiencia a disposición del solicitante, asegurándose de que reciben la dirección adecuada a través del proceso. En segundo lugar, llevan a cabo las diligencias debidas iniciales sobre el solicitante, estableciendo su identidad y confirmando si aparece o no en la base de datos de delitos o de sanciones. El rendimiento de los Agentes Autorizados y su validez para seguir con su papel se revisa de forma regular, ya que su licencia está condicionada con la capacidad de aprobación previa de todos los solicitantes como inversores de buena fe.

2. Preparar y enviar la solicitud

Con la ayuda de un Agente Autorizado, los solicitantes de la ciudadanía económica deben completar todos los formularios necesarios y conseguir los documentos de apoyo. La lista de estos formatos y documentos está disponible en la página web oficial de Citizenship by Investment Unit – organismo gubernamental que administra el programa CBI y procesa todas las solicitudes.

Los formularios buscan conseguir un rendimiento de información sobre el solicitante de 10 años, mientras que los formularios separados son necesarios para examinar las huellas dactilares de los solicitantes y sus exámenes médicos. Los documentos de apoyo se utilizan para corroborar todas las declaraciones realizadas por el solicitante. Con respecto a la identidad, se incluye, pero no se limita, el certificado de nacimiento del solicitante, pasaporte, certificados de matrimonio o divorcio, licencia de conducción, carnet de identidad, registros de servicio militar o exoneración, registros de cambio de nombre, fotos del pasaporte y pruebas de dirección de residencia. Con relación al historial de formación, profesional y de negocios, incluye los diplomas de colegio o universidad, una carta de referencia profesional, una carta de empleo y el currículo vitae detallado. En relación a su historial médico, incluyen los resultados de VIH, sangre y orina. Las pruebas de fuentes de fondos también se solicitan en forma de declaraciones financieras, declaraciones de banco de 12 meses, documentos de propiedad de la compañía y registros de actividad de negocios y empresariales. Son necesarios los registros delictivos de varias jurisdicciones, incluyendo el país de nacimiento del solicitante, país de ciudadanía, país de residencia y cualquier país en el que el solicitante haya residido en los últimos 10 años.

Los documentos deben ser originales o copias auténticas de ellos, autentificados por medio de notario y registro. El solicitante ha de seguir los procedimientos mandados por la Apostille Convention o, cuando esto no proceda, del Ministro de Asuntos Exteriores de la jurisdicción en la que se lleve a cabo la copia. Todos los documentos han de estar en inglés o traducidos por un traductor certificado.

Cuando se preparan todos los formularios y documentos, la aplicación se envía a la unidad en nombre del solicitante.

3. Diligencias debidas del gobierno

Junto al envío, el solicitante paga las tasas de diligencias debidas y procesamiento – estas últimas alcanzando los 7.500 dólares estadounidenses para el solicitante y 4.000 dólares estadounidenses para el resto de miembros de la familia de 16 años o mayores. Estas tasas destacadas se utilizan para evaluar al solicitante y asegurar la precisión de la ciudadanía en una parte del sistema de control de múltiples capas de los tres meses.

Los controles comienzan dentro de la unidad, donde los expertos en compatibilidad familiarizados con las mejores prácticas internacionales y formadas en cheques de Fuentes abiertas, contra el blanqueo de dinero y financiación contra el terrorismo han revisado sus solicitudes. Las solicitudes se despliegan a firmas a firmas de investigación privadas que son independientes del Gobierno de Dominica y que tienen prestigio internacional, incluyendo FACT con sede en Reino Unido y S-RM, Thomson Reuters, con sede en Canadá, y BDO y Exiger, con sede en Estados Unidos. Estas firmas llevan a cabo investigación online y en tierra sobre los solicitantes. Finalmente, se consulta a los socios gubernamentales e intergubernamentales, como la Interpol y la Implementation Agency for Crime and Security de CARICOM.

Las entrevistas no son parte del proceso, ya que las diligencias debidas llevadas a cabo en los solicitantes a través de la unidad, firmas privadas y socios gubernamentales e intergubernamentales son amplias y suficientes para confirmar la validez de la ciudadanía del solicitante. En casos poco habituales, se pide que el solicitante asista a una entrevista, pero la provisión se puede realizar para que la entrevista se lleve a cabo fuera de Dominica.

4. Aprobación de principios

Las diligencias debidas podrían conseguirse por la denegación de la aplicación o su retraso – un paso que suele necesitar que el solicitante proporciona una evidencia superior de sus actividades. En los casos de éxito, pese a ello, las diligencias debidas sirven para que se de la emisión de una aprobación de principio.

Una aprobación de principio es una carta que indica que el solicitante va a recibir aprobación para la ciudadanía si completa la inversión en Dominica a los tres meses.

5. Inversión

En Dominica, los solicitantes disponen de dos elecciones de inversión: una contribución con un fondo de gobierno conocido como Economic Development Fund (EDF), o la compra de una concesión inmobiliaria pre-aprobada por el gobierno. Las cantidades de inversión mínimas varían según la ruta conseguida. Para un marido y su mujer que lo solicitan juntos, por ejemplo, es necesaria una contribución con el EDF de 175.000 dólares estadounidenses, mientras que la propiedad adquirida debe tener un valor mínimo de 200.000 dólares estadounidenses. En caso de inversiones inmobiliarias, se aplica una tasa de gobierno, que alcanza los 35.000 dólares estadounidenses para un marido y su mujer. Además, la concesión inmobiliaria debe ser para tres o cinco años, dependiendo de si el solicitante busca vender la concesión inmobiliaria a otro solicitante para la ciudadanía económica.

Los solicitantes que transfieren su dinero de inversión están pendientes de una evaluación final no gubernamental por parte del National Bank of Dominica. En esta fase, el solicitante debe proporcionar una carta de referencia de banco y auditar los informes financieros de los últimos dos años, además de cualquier otro documento que el banco, bajo su discreción, necesite. El gobierno no aprobará a un solicitante para su ciudadanía a no ser que los fondos de inversión tengan permiso.

6. Ciudadanía

Cuando se consiguen los fondos, el Gobierno de Dominica aprueba la solicitud de ciudadanía. Esto queda evidenciado por medio de la emisión de un Certificado de Naturalización firmado y fechado por el Ministro de Justicia, Inmigración y Seguridad Nacional y sellado por la unidad. El Certificado de Naturalización demuestra la ciudadanía de Dominica, siendo el documento más importante que se emite a una persona a través del proceso de conseguir la ciudadanía económica. Se trata de un documento que demuestra que una persona tiene los mismos derechos y deberes compartidos por todos los dominicanos.

7. Pasaporte

Conseguir el pasaporte de Dominica es un paso separado que se puede realizar solo cuando el solicitante se haya convertido en ciudadano económico, lo que le permite contactar con la oficina de pasaporte de Dominica. La oficina de pasaporte posee su propio set de requisitos documentales, incluyendo un formulario de pasaporte completo y el certificado de nacimiento económico del ciudadano, Certificado de Naturalización, foto del pasaporte, certificado de matrimonio y registros de cambio de nombre.

Con un pasaporte de la Commonwealth of Dominica, un ciudadano económico altamente aprobado se puede beneficiar de las relaciones diplomáticas destacadas de Dominica con otras naciones de todo el mundo, lo que sirve para conseguir, entre otras cosas, libertad para viajar a diferentes destinos, ya sea sin visado o bajo un régimen de visado en la llegada.

