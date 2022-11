Ciudades reimaginadas por medio de Lynk & Co

¿Y si las ciudades pudieran diseñarse para ser... ya sabe, mejores? Así es como los europeos quieren transformar sus ciudades

GOTEMBURGO, Suecia, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Las ciudades del siglo XXI se han adaptado a los coches tanto como a los humanos. Pero una nueva encuesta internacional realizada por Ipsos para la marca de movilidad Lynk & Co muestra que el deseo común de los europeos es utilizar los vehículos de forma más eficiente y liberar espacio urbano para que haya más vegetación. Dado que el coche medio sólo se utiliza el 4% del tiempo, Lynk & Co desafía a la industria a adoptar un nuevo enfoque de la movilidad disruptiva.

¿El panorama actual? Un montón de aparcamientos

Cities Reimagined by Lynk & Co Cities Reimagined by Lynk & Co Cities Reimagined by Lynk & Co Cities Reimagined by Lynk & Co Cities Reimagined by Lynk & Co Cities Reimagined by Lynk & Co

En Estocolmo, por ejemplo, hay 550.000 m2 de aparcamiento permanente. Es decir, más de 77 campos de fútbol. Lynk & Co quiere alterar la industria del automóvil y desafiar la idea de que los coches son posesiones y no un medio de transporte compartido. Su modelo de afiliación flexible, de mes a mes, significa que sólo tienes un coche cuando lo necesitas, y puedes compartirlo sin problemas con otros. Con menos coches, las ciudades podrían construirse para los humanos y no para los coches. Los ciudadanos podrían disfrutar de entornos urbanos más verdes, vibrantes e inspiradores.

Ipsos ha realizado una nueva encuesta con más de 8.000 encuestados en ocho capitales europeas: Londres, París, Berlín, Roma, Madrid, Ámsterdam, Estocolmo y Bruselas, para Lynk & Co. Con el informe "Cities Reimagined by Lynk & Co", la empresa de movilidad se propuso conocer cómo disfrutan los europeos de sus ciudades en la actualidad y cómo les gustaría configurar sus ciudades para el futuro. Resulta que las opiniones difieren.

Los jóvenes europeos están al frente

En Roma, el 70% de los encuestados contestó que el tráfico es una gran molestia, mientras que en Estocolmo el 44% reconoce lo bonita que es su ciudad mientras viaja por ella. En Madrid, el 26% considera que sus desplazamientos diarios son el punto álgido de su día, y los londinenses son los que tienen más probabilidades de tener una experiencia agradable y educada con sus compañeros de viaje (19%).

La actitud hacia el coche compartido es similar en los ocho mercados, pero varía cuando se trata de la edad de los encuestados. Aquí, la generación más joven. Entre los encuestados de 25 a 34 años, el 66% tiene una opinión positiva sobre el uso compartido del coche. En cambio, sólo el 35% de los encuestados de entre 55 y 65 años opinan lo mismo.

"Con los coches aparcados el 96% del tiempo, nuestras ciudades tienen un gran potencial sin utilizar. Me siento motivado por los resultados de la encuesta, y me entusiasma que los europeos estén de acuerdo con nuestra misión de ciudades más accesibles, abiertas y verdes. Es hora de reclamar nuestro espacio humano". Alain Visser, consejero delegado de Lynk & Co.

Menos plazas de aparcamiento, más espacios para vivir

El deseo más común en las ocho ciudades es sustituir las plazas de aparcamiento por más vegetación (57%), seguido de lugares de descanso (32%) y aceras más anchas (28%). Pero hay algunos resultados más sorprendentes. Bruselas, que es una de las ciudades menos verdes de esta encuesta, es la que menos desea introducir más vegetación en su ciudad. Los londinenses son los ciudadanos más ávidos de arte y son los que más votan a favor de más arte público, arte callejero y grafitis en sustitución del aparcamiento. Tal vez no resulte sorprendente que los habitantes de Ámsterdam quieran carriles bici más anchos.

Los datos lo demuestran: unas ciudades mejores no son un sueño lejano, sino que son posibles. Lynk & Co está liderando una revolución en la actitud hacia la propiedad del coche. Al reimaginar los coches para que sean flexibles, compartibles y se adapten a la vida moderna, creamos espacio en nuestras ciudades para que las personas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943033/Lynk_and_Co_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943035/Lynk_and_Co_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943037/Lynk_and_Co_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943039/Lynk_and_Co_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943040/Lynk_and_Co_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943043/Lynk_and_Co_6.jpg

SOURCE Lynk & Co