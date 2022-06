-CLAP desarrolla con éxito una película retardadora para pantallas OLED basada en su propia tecnología de material de cristal líquido

SEUL, Corea del Sur, 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- CLAP (consejero delegado Sungho Kim, www.clap.co.kr ), una empresa coreana especializada en semiconductores orgánicos, materiales y piezas para pantallas, anunció el día 28 que había conseguido localizar la película retardadora para pantallas OLED.

OLED es una pantalla autoemisiva de colores vivos, y su aplicación se está extendiendo en diversos productos como la televisión, el móvil, la informática y el automóvil de forma fina y flexible. Sin embargo, dado que el electrodo metálico refleja una fuerte luz procedente del exterior, la relación de contraste de la pantalla se deteriora. Por lo tanto, se necesita una solución para reducir la reflectancia de las pantallas OLED, y una película retardadora con función de prevención de la reflexión desempeña su papel.

La película retardadora, que es un componente esencial de las pantallas OLED, está unida a un polarizador y se suministra a los fabricantes de paneles de pantallas OLED. El mercado de la película de retardo puede referirse al tamaño del mercado de los polarizadores OLED, y se espera que el mercado crezca un 165%, pasando de 17 millones de metros cuadrados en 2021 a 28 millones de metros cuadrados en 2025 en base a la superficie. (recurso OMDIA 2022)

CLAP se ha convertido en una empresa de éxito, desde las materias primas principales (posesión de patentes) hasta la tecnología del proceso de fabricación de películas, gracias a sus propias capacidades de I+D.

CLAP tiene una solución total que puede fabricar materiales de cristal líquido a medida, tecnología de síntesis, simulación óptica y película para responder a diversas necesidades tecnológicas y actualmente está estableciendo asociaciones de cooperación con empresas mundiales.

Sungho Kim, consejero delegado de CLAP, declaró: "Nos complace que CLAP haya asegurado desde los materiales hasta las tecnologías de fabricación de películas en retardo. En particular, hemos conseguido de forma independiente varios materiales para la película de retardación (por ejemplo, dispersión inversa, fotoalineación, placa +C, etc.), y basándonos en esto, seguiremos creando valores innovadores en los clientes y mercados como empresa de tecnología de materiales en pantallas OLED."

Acerca de CLAP

CLAP es una nueva empresa establecida con personal clave con más de 30 años de experiencia en las industrias de semiconductores orgánicos y pantallas, con inversión de CLEANWRAP ( www.cleanwrap.co.kr ), la empresa de embalaje doméstico número 1 de Corea. CLAP cuenta con unas 700 patentes relacionadas con los semiconductores orgánicos y la tecnología de recubrimiento de cristal líquido para el panel OLED.

Presentación de CLAP

CLAP OTFT Technology

