Clarins POURSUIT SA FEUILLE DE ROUTE RSE EN DEVENANT membre officiel de l'UEBT

Créée en 2007, l'UEBT rassemble les entreprises qui agissent pour un sourcing éthique de leurs ingrédients d'origine naturelle. Partenaire de la Convention des Nations unies pour la diversité biologique, cette ONG internationale promeut les meilleures pratiques et incite chacun de ses membres à aller plus loin en matière d'approvisionnements respectueux de la biodiversité et des hommes.

Le respect de critères éthiques

La démarche de Clarins auprès de l'UEBT a débuté fin 2019. Devenir membre suppose d'abord pour une entreprise de prouver qu'elle respecte les critères éthiques d'une relation équitable, notamment par le partage des avantages, un engagement socio-économique durable ou encore la préservation des écosystèmes.

Un plan d'actions pour aller plus loin

Etre membre l'UEBT est un point de départ à partir duquel Clarins s'engage à aller plus loin.

Pour confirmer son statut de membre, Clarins a défini en 2021 un plan d'actions qui sera revu tous les trois ans. Au programme : différentes mesures qui inscrivent Clarins dans une logique de progrès continus en matière d'éthique humaine et environnementale :

- durabilité et conservation de la biodiversité,

- partage juste et équitable de la valeur,

- respect des droits des hommes,

- durabilité socio-économique, etc.

La Charte de sourcing responsable de Clarins ainsi que son engagement 2025 pour un sourcing 100 % durable sont au cœur de cette démarche menée avec l'UEBT.

« En nous accueillant, l'UEBT reconnaît à Clarins son engagement pour la qualité de son sourcing. C'est une étape importante mais aussi un appel à faire plus. Cela traduit notre ambition à nous inscrire dans une logique de progrès continu pour un sourcing respectueux des hommes et de la planète. Cette démarche est totalement cohérente avec notre programme Clarins We care : « prendre soin des personnes, prendre soin de la planète. » Virginie Courtin Clarins, directrice générale déléguée du groupe Clarins.

Plus d'informations sur l'UEBT : www.ethicalbiotrade.org

A propos de Clarins

Clarins est une entreprise familiale française de cosmétiques créée à Paris en 1954. L'entreprise fabrique et commercialise des produits de soin pour la peau, du maquillage et est également un acteur du spa et du bien-être.

L'entreprise est présente dans plus de 150 pays avec les marques Clarins et My Blend et se place numéro 1* des soins haut de gamme en Europe. Exportés dans le monde à plus de 95%, ses produits sont formulés et conçus dans ses Laboratoires Clarins en France.

Clarins a à cœur de promouvoir une beauté responsable afin d'inscrire ses actions dans la durée. Sa raison d'être « Rendre la vie plus belle, transmettre un monde plus beau », fait partie intégrante des statuts de l'entreprise.

*Source NPD Beauty Trends®, marché sélectif du Soin marques prestige, ventes en valeur, sur la période cumulée de janvier à décembre 2020, total 3 pays (France, Italie, UK).

