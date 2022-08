Clario annonce son investissement dans une nouvelle technologie de services de traduction afin de réduire les délais de lancement des études eCOA et accroître l'accès des patients aux essais cliniques dans le monde entier

Le principal fournisseur de technologies d'évaluation des essais cliniques s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire les délais de traduction de 20 à 30 % grâce à un investissement dans les technologies et processus nouveaux

PHILADELPHIE, 13 août 2022 /PRNewswire/ -- Clario , une société qui fournit des solutions technologiques de pointe pour les essais cliniques décentralisés (ECD), hybrides et sur site, a annoncé aujourd'hui son investissement dans une nouvelle technologie de services de traduction, le Translation Workbench, afin de réduire les délais de traduction de 20 à 30 %, ce qui accélérera le lancement des études eCOA (évaluation électronique des résultats cliniques) et augmentera l'accès des patients aux essais cliniques dans le monde entier.

« Nos clients doivent déployer des études dans plusieurs pays, et veiller à ce que les patients aient accès en temps voulu à des traductions fidèles de leurs évaluations électroniques des résultats cliniques. Ceci est essentiel pour la réussite d'une étude. Grâce à la portée mondiale de Clario et à cet investissement dans la technologie et les processus visant à réduire les délais de traduction, nous pouvons aider à accroître l'accès des patients aux essais cliniques et accélérer la mise en place de l'ensemble des études », a déclaré Andy Cooper, vice-président exécutif pour l'eCOA et la mise en œuvre des essais.

Le Translation Workbench de Clario pourra :

Utiliser les nouvelles technologies pour réduire le temps consacré à la communication entre le fournisseur de services de traduction et Clario

Réduire les processus fastidieux associés à la génération de captures d'écran précises et de traductions des écrans correspondants sur les applications eCOA

Réduire les défauts et minimiser les erreurs humaines grâce à un investissement dans l'automatisation et une nouvelle plateforme de données centralisée

Les clients ont besoin de services de traduction fiables pour lancer leurs études dans plusieurs pays et toucher une population diversifiée de patients. Cependant, ils doivent souvent faire face à des retards et à des défis liés à la nature technique du travail. L'un des principaux objectifs de cet investissement consiste à réduire le nombre d'étapes manuelles souvent nécessaires dans ce processus technique et complexe qu'est la prestation de traductions fidèles. La nouvelle technologie Translation Workbench de Clario a été développée et publiée pour répondre directement à ces problèmes.

À propos de Clario

Depuis près de 50 ans, Clario fournit les meilleures solutions technologiques de pointe pour les essais cliniques. Grâce à l'expérience acquise après plus de 19 000 essais cliniques réalisés dans le cadre de 870 approbations réglementaires, Clario combine l'expertise scientifique à l'échelle du monde sur la plus vaste plateforme technologique pour permettre aux partenaires pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux de transformer des vies. Les solutions Trial Anywhere™ de Clario alimentent les essais cliniques décentralisés (ECD) et hybrides depuis plus de 15 ans, permettant aux promoteurs de collecter des données de haute qualité à partir de n'importe quel lieu ou modalité, tout en améliorant l'expérience du patient. Clario possède 30 installations dans neuf pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677749/Clario_Logo.jpg

SOURCE Clario