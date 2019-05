Clarios diventa leader mondiale nelle soluzioni avanzate per l'immagazzinamento dell'energia

Johnson Controls Power Solutions cambia, diventando Clarios, e investe sulla crescente domanda mondiale di energia

MILWAUKEE, 2 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Johnson Controls Power Solutions cambia nome e diventa Clarios, posizionandosi come leader mondiale nelle soluzioni avanzate per l'accumulo di energia. Clarios è stata acquisita da Brookfield Business Partners e opera a livello globale nello stoccaggio di energia, generando ricavi per 8 miliardi di dollari grazie a oltre 16.000 dipendenti, 56 strutture in tutto il mondo, e forte dei suoi 130 anni di esperienza. L'azienda continuerà a concentrarsi sulla sua posizione di leader nelle tecnologie delle batterie per veicoli – producendo attualmente un terzo del totale mondiale – mentre esplorerà in modo più deciso soluzioni per soddisfare le esigenze, in rapida crescita, per lo stoccaggio di energia.

"In Clarios vogliamo promuovere l'innovazione creando le soluzioni per l'accumulo di energia più smart al mondo a beneficio delle persone, delle imprese e del pianeta", ha dichiarato Joe Walicki, Presidente di Clarios. "In qualità di leader mondiale, grazie ai nostri prodotti utilizzati praticamente in ogni veicolo, da quelli più convenzionali a quelli completamente elettrici, siamo in grado di essere sempre al passo con le nuove tendenze del mercato, che comprende anche il passaggio a veicoli più elettrificati e autonomi che stanno rendendo sempre più fondamentale il ruolo della batteria, accelerandone la richiesta di nuove e sempre più avanzate. Grazie all'acquisizione di Brookfield, possiamo trarre crescente beneficio da questi trend di crescita e operare con ancora maggiore efficienza".

Clarios continuerà a fornire prodotti e servizi di altissima qualità ad aziende e a marchi leader a livello mondiale. I clienti, infatti, si affidano a Clarios per la fornitura di batterie intelligenti realizzate sulla base di un mix unico che comprende il punto di vista privilegiato dell'azienda, ingegneria applicata e un ricercato design di prodotto. La tecnologia delle batterie è diventata sempre più importante perché i veicoli di oggi ospitano più di cento dispositivi elettrici, per rispondere al sempre maggior numero di richieste dei consumatori in termini di sicurezza, risparmio di carburante, comfort e sostenibilità. Inoltre, con il crescente aumento di veicoli autonomi, la sicurezza diventerà sempre più importante, necessitando di soluzioni di immagazzinamento dell'energia affidabili e collaudate. Clarios ha l'obiettivo di investire nelle sue risorse, nei processi e nelle tecnologie contribuendo a soddisfare queste esigenze, e di aumentare ulteriormente la mobilità e la connettività in futuro.

Clarios baserà il suo sviluppo su solide radici che le hanno garantito decenni di leadership nell'economia circolare, in cui progetta, realizza, recupera e ricicla batterie contribuendo a implementare un approccio più efficiente e sostenibile all'accumulo di energia. Attualmente, le batterie Clarios sono realizzate in modo tale che il 99% dei materiali utilizzati possa essere riciclato e riutilizzato nelle nuove batterie prodotte dall'azienda. Grazie a innovative forme di collaborazione con clienti e partner, Clarios è stata pioniera di un circolo virtuoso, che è un modello di economia circolare, e che condivide e diffonde in tutto il mondo.

L'azienda manterrà la sua attuale impronta produttiva e operativa globale, compresa la sede centrale a Glendale, Wisconsin.

Clarios, ex Johnson Controls Power Solutions, è leader mondiale nelle soluzioni avanzate per l'accumulo di energia. Collabora con i suoi clienti per soddisfare la crescente domanda del mercato di soluzioni smart, su scala globale. I suoi 16.000 dipendenti sviluppano, producono e distribuiscono un portafoglio di tecnologie di batterie in continua evoluzione per praticamente ogni tipologia di veicolo. Tecnologie che offrono prestazioni uniche, sostenibili e di nuova generazione, e che portano affidabilità, sicurezza e comfort nella vita di tutti i giorni. Clarios aggiunge valore a ogni anello della catena di distribuzione, contribuendo al progresso delle comunità in cui è presente e del pianeta in cui tutti viviamo. Per saperne di più su Clarios, visitate il sito www.clarios.com. Clarios è una consociata di Brookfield Business Partners, una società di servizi aziendali e industriali focalizzata sulla proprietà e la gestione di attività di alta qualità che beneficiano di barriere all'ingresso e/o bassi costi di produzione. Brookfield Business Partners è quotata alle borse di New York e Toronto (NYSE: BBU) (TSX: BBU.UN). Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://bbu.brookfield.com.

