Clarios surge como líder mundial em soluções para armazenamento avançado de energia

MILWAUKEE, 2 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Clarios, antes Johnson Controls Power Solutions, se lança, hoje, como uma nova organização e líder mundial em soluções para armazenamento avançado de energia. Adquirida pela Brookfield Business Partners, opera globalmente no setor de armazenamento de energia, gerando US$ 8 bilhões em receitas e com mais de 16 mil funcionários, 56 instalações em todo o mundo e 130 anos de experiência. A Clarios é líder no segmento de tecnologia de baterias de veículos – produzindo um terço do total da indústria – enquanto atua fortemente para atender às crescentes necessidades de armazenamento de energia do futuro.



"Na Clarios, nossa visão é fortalecer o progresso com a criação das soluções de armazenamento de energia mais inteligentes do mundo, que possam beneficiar as pessoas, os negócios e o planeta", comenta Joe Walicki, presidente da Clarios. "Como líder global em um produto usado em praticamente todos os veículos, desde os convencionais até os totalmente elétricos, temos as melhores condições de capitalizar as tendências do mercado, entre elas o movimento em direção a veículos mais autônomos que dependem mais da eletricidade e aceleram a necessidade de baterias mais avançadas. Com o comando da Brookfield, podemos capitalizar ainda mais essas tendências em crescimento e operar com mais foco e eficiência."

A Clarios continuará a oferecer os produtos e serviços da mais alta qualidade para as maiores marcas e empresas do mundo. Esses clientes confiam na Clarios para ter acesso às inteligentes tecnologias de baterias fabricadas com base na combinação única de engenharia aplicada e design superior da empresa. A tecnologia das baterias tem se tornado cada vez mais importante diante da enorme quantidade de dispositivos elétricos que os veículos de hoje em dia utilizam, e também pelas necessidades de segurança, economia de combustíveis, conforto e sustentabilidade. Além disso, com o movimento cada vez maior em direção aos veículos autônomos, os recursos avançados de segurança se tornam cada vez mais essenciais e exigem uma solução de armazenamento de energia comprovada e confiável. A Clarios investirá nas pessoas, no processo e nas tecnologias que ajudarão a atender essas demandas cada vez maiores e fomentar ainda mais a mobilidade e a conectividade no futuro.

Baseado em décadas de liderança na economia circular, a Clarios projeta, constrói e recicla baterias provendo uma solução mais eficiente e sustentável ao armazenamento de energia. As baterias Clarios são projetadas e feitas de forma que até 99% dos materiais possam ser recuperados e reutilizados nas novas baterias fabricadas pela empresa. Por meio de uma colaboração inovadora com os clientes e parceiros, a Clarios foi pioneira no sistema de coleta de baterias, criando um modelo para a economia circular que continua a compartilhar em todo o mundo.

A empresa manterá a presença fabril e operacional mundial atual, inclusive a sede em Glendale, Wisconsin.

Sobre a Clarios: Antes Johnson Controls Power Solutions, a Clarios é líder mundial em soluções de armazenamento de energia avançado. Aqui no Brasil, a Clarios é a fabricante das baterias Heliar. Em parceria com nossos clientes, buscamos atender a uma demanda cada vez maior por aplicações mais inteligentes, em escala global. Nossos 16 mil funcionários desenvolvem, fabricam e distribuem um portfólio de baterias em constante evolução para praticamente todos os tipos de veículos. Utilizamos tecnologias que oferecem desempenho único e de última geração e trazem ao dia-a-dia confiança, segurança e conforto. Agregamos valor a cada elo na cadeia de suprimentos, contribuindo para o progresso das comunidades que atendemos e do planeta que compartilhamos. Saiba mais sobre a Clarios em www.clarios.com. A Clarios é uma subsidiária da Brookfield Business Partners, uma empresa de serviços comerciais e industriais, focada na propriedade e operação de negócios de alta qualidade que se beneficiem das barreiras para entrar e/ou dos baixos custos de produção. A Brookfield Partners está nas Bolsas de Valores de Nova Iorque e Toronto (NYSE: BBU) (TSX: BBU.UN). Para mais informações, acesse https://bbu.brookfield.com.

