ClarityCX1™ kündigt die Markteinführung der ersten Salesforce Industry Cloud B2B Strategic Account Management-Lösung an, die speziell auf mehrere vertikale Märkte zugeschnitten ist

DUBLIN, 17. August 2021 /PRNewswire/ -- ClarityCX1 Ltd., ein Industry Cloud SaaS (Software-as-a-Service)-Unternehmen, gab heute die Einführung seiner CX1™-Lösung auf der Salesforce Lightning-Plattform bekannt, die auf B2B-Vertriebsteams in vertikalen Branchen zugeschnitten ist. Die erste Version von CX1™ wird kundenorientierte Teams im Bereich Biowissenschaften/Pharma unterstützen, gefolgt von weiteren Versionen für medizinische Geräte, High-Tech/Produktion und Finanzdienstleistungen. Die CX1™ Salesforce-Lösung wurde entwickelt, um B2B-Vertriebs-/Account-Teams einen wiederholbaren Weg zu bieten, um unabhängig von der Komplexität des Kundenumfelds strategischer mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

„Einer der unverkennbaren Trends im B2B-Vertrieb und im Account Management ist der beschleunigte Übergang von taktischen Produktbotschaften hin zur Schaffung langfristiger Partnerschaftswerte für und mit den Kunden", sagt Chris Deren, Gründer und CEO von ClarityCX1. „Für kommerzielle Unternehmen, die Salesforce nutzen, hat das Warten auf eine speziell auf ihre Branche zugeschnittene Lösung, die das strategische B2B-Kundenengagement direkt unterstützt, endlich ein Ende", so Deren weiter.

Zu den vielen Vorteilen von CX1™ in Salesforce gehören die Möglichkeit der automatischen Priorisierung mehrerer Opportunities innerhalb eines bestimmten Kontos oder Gebiets und die automatische Berechnung von Gewinnwahrscheinlichkeitsraten", um Handelsunternehmen dabei zu helfen, Zeit und Ressourcen in die Opportunities mit dem höchsten Potenzial und der besten Ausrichtung auf die Entscheidungsträger des Kunden zu investieren.

„In jedem B2B-Vertriebs-/Account-Management-Szenario, in dem es mehr Komplexität, ein breiteres Spektrum an Entscheidungsträgern und Beeinflussern und einen wachsenden Bedarf an Teamzusammenarbeit im Opportunity-Zyklus gibt, wird CX1™ mehr Unterstützung und Pipeline-Transparenz bieten als die derzeit verfügbaren Lösungen auf der Salesforce Lightning-Plattform", sagte Deren.

Informationen zu ClarityCX1

ClarityCX1 ist ein Salesforce ISV Partner und Anbieter von Industry Cloud SaaS-Lösungen. Die Schwesterfirma von ClarityCX1, Clarity Engagement Solutions, ist ein 13 Jahre altes Unternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, das Strategieberatung, Change Management und virtuelle/eLearning-Lösungen für globale Pharmaunternehmen anbietet. Mit Hauptsitz in Dublin, Irland, und Niederlassungen in New York, Singapur, Tokio und Sao Paulo hat ClarityCX1 die CX1™-Lösung für Salesforce-Kunden im Bereich Life Sciences/Pharma auf den Markt gebracht; weitere Versionen für andere vertikale Branchen sind geplant. Weitere Informationen finden Sie unter www.claritycx1.com .

