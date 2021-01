Claro Brasil seleciona o SBCs nativo de nuvem da Ribbon para expansão da rede

WESTFORD, Massachusetts, 20 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), uma provedora global de software de comunicação em tempo real e soluções de rede para provedores de serviços, empresas e setores de infraestrutura crítica, anunciou hoje que a Claro Brasil escolheu o SBC Software Edition (SBC SWe) da Ribbon para expandir e proteger sua extensa rede de voz sobre IP.

"Temos um relacionamento de longo prazo com a Ribbon, que sempre nos proporcionou excelente performance, Qualidade de Serviço (QoS) e experiência", afirma Roberto Beghini, gerente de engenharia da Claro Brasil. "Estamos constantemente nos esforçando para estender nosso investimento em rede, adicionando flexibilidade e recursos aprimorados, e recorrer à Ribbon foi uma escolha natural. A implementação do SBC SWe em nossa rede nos permitirá expandir nossos serviços SIP em todo o Brasil e ajudar a garantir interconexões seguras e confiáveis."

O SBC SWe da Ribbon replica os recursos e capacidades de seus SBCs premiados baseados em dispositivos em uma pegada de software nativo de nuvem. Os clientes que implementam o SBC SWe se beneficiam de comunicações seguras em tempo real em qualquer ambiente de nuvem privada ou pública, sem comprometer a escala ou o desempenho. O SBC SWe elimina gastos de Capex com capacidade não utilizada e oferece flexibilidade ao alocar recursos de nuvem virtual sob demanda.

"Estamos orgulhosos de nossa ampla experiência no fornecimento de soluções de última geração para operadoras de primeiro nível (Tier 1), como a Claro Brasil", declarou Julio Villafañe, vice-presidente de vendas da Ribbon para a região do Caribe e América Latina. "Nosso SBC SWe nativo de nuvem irá apoiá-los de forma eficiente enquanto eles continuam a aumentar suas capacidades nesta geografia dinâmica."

Sobre a Ribbon

A Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) oferece software de comunicação global e soluções de pacotes e redes ópticas para provedores de serviços, empresas e setores de infraestrutura crítica. Nós nos envolvemos profundamente com nossos clientes, ajudando-os a modernizar suas redes para melhorar o posicionamento competitivo e os resultados de negócios no mundo atual, que é inteligente, sempre conectado e ávido de informações. Nosso portfólio de soluções inovadoras de ponta a ponta oferece escala, desempenho e agilidade incomparáveis, incluindo soluções IP de ponta a ponta, ofertas nativas de nuvem, segurança de software de ponta e ferramentas analíticas, bem como pacotes prontos para 5G e soluções de rede óptica adquiridas por meio de nossa recente fusão com a ECI Telecom. Para saber mais sobre a Ribbon, acesse rbbn.com.

Informações importantes sobre declarações prospectivas

As informações contidas neste comunicado contêm declarações prospectivas sobre eventos futuros que envolvem riscos e incertezas. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos contidos neste comunicado, incluindo aquelas relacionadas aos benefícios esperados do uso dos produtos da Ribbon Communication, são declarações prospectivas. Os resultados reais da Ribbon Communications podem diferir materialmente daqueles contemplados nas declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Ribbon Communications, consulte a seção "Fatores de risco" do relatório anual ou trimestral mais recente da Ribbon Communications arquivado na SEC. Quaisquer declarações prospectivas representam as visões da Ribbon Communications apenas a partir da data em que tal declaração é feita e não devem ser consideradas como representativas das visões da Ribbon Communications em qualquer data subsequente. Embora a Ribbon Communications possa optar por atualizar as declarações prospectivas em algum momento, a Ribbon Communications nega especificamente qualquer obrigação de fazê-lo.

Relações com Investidores Contato para imprensa APAC, CALA & EMEA Monica Gould Catherine Berthier +1 (212) 871-3927 +1 (646) 741-1974 [email protected] [email protected]



Contato para imprensa América do Norte Relações com Analistas Dennis Watson Michael Cooper +1 (214) 695-2224 +1 (708) 212-6922 [email protected] [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/633020/Ribbon_Communications_Logo.jpg

FONTE Ribbon Communications Inc.

Related Links

http://www.ribboncomm.com



SOURCE Ribbon Communications Inc.