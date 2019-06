Clasificación de educación ejecutiva de Financial Times de 2019

El programa de educación ejecutiva de la facultad de economía y gestión Antai coopera con universidades y facultades de negocios de todo el mundo para ofrecer un programa "Hacer negocios en China" a sus estudiantes y altos ejecutivos de EMBA, programa que se personaliza teniendo en cuenta las necesidades y las expectativas del cliente. El programa aspira a ofrecer una visión global para hacer negocios en China, incluido macro economía, entorno legal, cultura, liderazgo, estrategia, gestión de RR.HH. y problemas de moda que surgen tales como nuevos minoristas, digitalización, IA, grandes datos y análisis empresarial, etc. Además, la compañía visita e interactúa con ejecutivos de alto nivel para ayudar a los estudiantes a entender cómo se desarrollan compañías extranjeras/locales en China. También ofrece actividades culturales para asistir a los estudiantes con las dimensiones culturales e históricas de China. Los clientes incluyen a ESAD, University of St. Gallen, NHH, ESCP Europe, Universidad de Gotemburgo, BMI, IE Business School, Universidad de Manchester, Monash University, KU Leuven, etc.

Chen Fangruo, decano de la facultad de economía y gestión Antai de la universidad de Shanghái Jia o Tong, destacó, "La educación ejecutiva es importante para nuestra formación corporativa y la comunicación de valor. Participamos de forma activa en la clasificación de FT y en otras clasificaciones globales. Además, estamos alineados con la reforma de suministro educativo. Seguimos optimizando el contenido y buscamos casos empresariales excelentes relacionados con las prácticas de gestión chinas. Estamos listos para asumir más responsabilidades sociales para promocionar el desarrollo social y económico. Estamos preparados para avances orientados al futuro mientras mejoramos las teorías de gestión del mundo".

