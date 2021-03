Classement 2021 mondial des Universités: Les institutions Sommet Education dans le pôle de tête des meilleures écoles en Management de l'hôtellerie et des loisirs.

Performance de la réputation employeur

Glion a consolidé son classement dans le Top 3 par domaine, tout en se hissant au 2ème rang mondial pour la réputation des employeurs

Les Roches s'est classée respectivement 4ème de la discipline et 3ème pour la réputation des employeurs.

Ces excellents résultats soulignent la performance de la Suisse en tant que destination internationale pour l'éducation. Elle occupe la troisième place au monde dans la catégorie de l'enseignement supérieur. Elle est également le berceau de l'enseignement des métiers de l'hospitalité avec huit des dix meilleurs établissements du monde dans cette discipline, selon le classement international des universités QS 2021.

"Nous sommes fiers que nos deux écoles de management, Glion et Les Roches, jouissent d'une forte reconnaissance auprès des employeurs durant cette période difficile. C'est une preuve de la façon dont nous nous sommes adaptés et avons innové, en dispensant des cours avec une nouvelle approche tout en maintenant notre enseignement pratique et notre approche personnalisée", a déclaré Benoît-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education.

A propos de QS World University Rankings

Le QS World University Rankings fournit une analyse comparative faisant autorité sur les performances de 13 883 programmes universitaires individuels, suivis par les étudiants de 1440 universités réparties dans 85 lieux à travers le monde. Les classements sont effectués sur 51 disciplines universitaires et selon cinq grands domaines d'enseignement.

A propos de Sommet Education

Sommet Education est le leader mondial de l'enseignement spécialisé en management de l'hospitalité et des arts culinaires. Il regroupe les institutions académiques de renom international Glion Institut de Hautes Etudes, Les Roches ainsi que École Ducasse dans le domaine des arts culinaires.

Ces institutions proposent des programmes de formation de premier, deuxième et troisième cycles ainsi que des programmes de formation spécialisée à 6 000 étudiants de plus de 100 pays. L'enseignement est dispensé en présentiel sur le campus et à distance via des plateformes de pointe d'enseignement en-ligne. L'ensemble des écoles disposent d'un réseau de 28 000 anciens élèves influents dans le domaine de l'hospitalité et au-delà.

Sommet Education est le seul groupe d'éducation comptant deux écoles de management hôtelier classées parmi les quatre premières au monde en matière d'enseignement hôtelier et parmi les trois premières au monde en matière de réputation auprès des employeurs (QS World University Rankings by Subject 2021).

Pour plus d'informations : www.sommet-education.com

CONTACT PRESSE

Anouck Weiss

VP Communication Sommet Education Group

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1449664/Sommet_Education.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg

Related Links

http://www.sommet-education.com



SOURCE Sommet Education