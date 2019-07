Classement des meilleures villes étudiantes 2019

PARIS, 31 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Paris a perdu deux places et n'est plus la première destination d'Europe continentale pour les étudiants, selon le dernier classement des meilleures villes étudiantes au monde, QS Best Student Cities. La sixième édition du classement QS des meilleures villes étudiantes, publiée aujourd'hui par l'entreprise spécialisée dans l'éducation supérieure internationale QS Quacquarelli Symonds, place la capitale de la France au 7 -ème rang. Elle est devancée par la capitale allemande, Berlin, qui passe de la 7ème à la 5ème place.

Au total, quatre villes françaises sont classées : Paris, Lyon, Toulouse et Montpellier. Trois des quatre ont vu leur rang décliner en glissement annuel, seul Toulouse améliorant sa position. Londres est le leader mondial pour la deuxième année consécutive.

Dans les autres pays francophones, la seule ville suisse incluse est le classement dans un canton où l'on parle allemand. Zurich conserve la 8ème position mondiale.

Bruxelles gagne cinq places, passant à la 43ème position.

Les villes sont classées en fonction du nombre et de la performance de leurs universités, du nombre d'employeurs qui y recrutent, de leur prix, de la qualité de vie et de la qualité de la ville, ainsi que de la diversité de la population étudiante. De plus, QS intègre les commentaires de plus de 87 000 étudiants étrangers actuels et potentiels dans cette analyse, garantissant ainsi qu'un référentiel statistiquement significatif de l'expérience et des préférences des étudiants complète ces résultats.

· Classement QS des meilleures villes étudiantes 2019 : Top 10 Global RANG 2019 RANG 2018 Ville Pays 1 1 London Royaume Uni 2 2 Tokyo Japon 3 3 Melbourne Australie 4 6 Munich Allemagne 5 7 Berlin Allemagne 6 4 Montreal Canada 7 5 Paris France 8 8 Zurich Suisse 9 9 Sydney Australie 10 10 Seoul Corée du Sud © QS Quacquarelli Symonds 2004-2019 https://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

Chiffres clés

Les scores de l'indicateur QS dans les quatre villes françaises sont en baisse, ce qui reflète de moins bonnes performances des universités françaises dans le classement mondial QS World University.

Cependant, Paris se classe toujours au 5ème rang mondial pour cet indicateur : preuve que peu de villes dans le monde peuvent prétendre avoir un écosystème universitaire aussi fort;

L'ensemble de données de QS démontre également que les étudiants ayant étudié dans les universités parisiennes sont moins satisfaits de leur expérience. Dans l'indicateur QS 'Student View', dont les résultats sont basés sur 87 000 réponses d'étudiants, Paris a perdu 5 places;

Paris reste l'une des villes les plus attractives au monde, se classant 14ème pour l'indicateur de désirabilité - une hausse de six places. Cela reflète également les étudiants interrogés par QS qui ont exprimé le désir d'étudier plus souvent à Paris.

Toulouse et Montpellier ont également amélioré leurs scores de désirabilité d'année en année ;

Les quatre villes françaises obtiennent un score en baisse pour le score attractivité pour les Employeurs, ce qui traduit une diminution du désir des employeurs, tant nationaux qu'internationaux, d'embaucher des diplômés des universités de ces villes.

Zurich se classe au 8ème rang mondial. Il se classe également 4ème dans l'indicateur de désirabilité et 5ème dans l'indicateur "Activité de l'employeur".

Bruxelles occupe le 43ème rang mondial et le 19ème rang dans l'indicateur "Student Mix".

Londres est leader mondial pour la deuxième année consécutive.

Ben Sowter, directeur de la recherche chez QS, déclare: «Nos enquêtes auprès d'étudiants du monde entier suggèrent que Paris conserve son attrait pour ceux qui souhaitent faire leurs études à l'étranger. Cependant, la baisse des performances de notre indicateur Student View montre que, même si Paris sera toujours une proposition attrayante, les étudiants ne pensent pas que la réalité des études à Paris puisse répondre à leurs attentes. " Sowter a ajouté: «Cela pourrait être lié à la baisse de Paris de notre indicateur d'activité des employeurs: si des employeurs du monde entier choisissent moins fréquemment de recruter des diplômés parisiens, et si les perspectives d'emploi de ces diplômés diminuent en conséquence, la perception des diplômés est compréhensible" Sowter conclut: «La baisse du score de Student View , le point de vue des étudiants, à Paris, est également probablement liée à la taille importante des classes, ce qui rend moins possible la possibilité de relations académiques étroites avec les professeurs. Il est impératif de trouver des moyens d'offrir à leurs étudiants étrangers une meilleure expérience.

QS Best Student Cities 2019, France, Belgique y Suisse 2019 Rank 2018 Rank Ville Pays 7 5 Paris France 8 8 Zurich Suisse 43 48 Brussel Belgique 50 42 Lyon France 74 78 Toulouse France 100 97 Montpellier France © QS Quacquarelli Symonds 2004-2019

www.TopUniversities.com All rights reserved.

Méthodologie

QS utilise six groupes de métriques pour compiler les classements :

(1) Classement : combien d'universités parmi les meilleures sont présentes dans une ville? Ce groupe de mesures est compilé à l'aide des données des performances du dernier classement QS World University Rankings ;

(2) Répartition des étudiants : quelle est la proportion d'étudiants dans la population d'une ville ? Quelle est la diversité de cette population étudiante ? ceci explique le rapport entre les étudiants nationaux et les étudiants internationaux dans une ville. Le groupe d'indicateurs prend également en compte les niveaux de tolérance et d'inclusion dans une ville, conçu pour récompenser les villes qui ont créé un environnement accueillant pour les futurs étudiants étrangers ou appartenant à une minorité

(3) Opportunité : les étudiants apprécieront-ils une qualité de vie élevée ici ? Les étudiants souhaitent-ils étudier dans cette ville ? Ce groupe de mesures intègre une gamme d'indicateurs de la qualité de vie comprenant la corruption, la pollution et des données indépendantes, telles que le rang d'une ville dans l'indice de viabilité de l'Economist Intelligence Unit. QS utilise également les données d'enquête de TopUniversities.com, où il est demandé aux futurs étudiants étrangers de nommer les villes dans lesquelles ils aimeraient le plus étudier ;

(4) Activité de l'employeur : une ville choisie offrira-t-elle des opportunités d'emploi après l'obtention de son diplôme ? Les employeurs recrutent-ils dans les universités de la ville à des taux élevés ou faibles, par rapport aux villes du monde entier ?

(5) Accessibilité financière : les étudiants peuvent-ils se permettre d'étudier ici ? Cet indicateur représente à la fois une gamme d'indicateurs du coût de la vie largement utilisés, notamment les indices Big Mac et iPad, ainsi que les frais de scolarité dans les universités d'une ville;

(6) Le point de vue des étudiants : Peut-être le plus important : que pensent les étudiants qui étudient dans cette ville? Représente plus de 87 000 réponses aux sondages QS auprès des étudiants.

QS Quacquarelli Symonds (QS) fournit des informations indépendantes au secteur de l'enseignement supérieur depuis 1990. Le portefeuille QS World University Rankings est le plus consulté du genre. Leur classement QS Best Student Cities est conçu pour fournir aux millions d'étudiants internationaux actuels et potentiels du monde entier des données susceptibles de guider leur prise de décision. Le tableau contient et compare les 120 premières villes étudiantes au monde.

Les étudiants et les autres parties prenantes peuvent consulter le classement complet sur www.TopUniversities.com

Informations détaillées sur la méthode de compilation des classements à l'adresse https://www.topuniversities.com/best-student-cities/methodology.

