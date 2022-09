Classement mondial des universités QS : Global MBA & Business Masters 2023

HEC Paris nommée première école de commerce en Europe

LONDON, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analyste mondial des écoles de commerce et compilateur du portefeuille du QS World University Ranking, a publié aujourd'hui sa suite annuelle de classements identifiant les meilleures destinations d'études au monde pour les aspirants chefs d'entreprise. L'évaluation comprend le QS Global Full-Time MBA, qui présente les 300 offres de MBA les plus solides au monde, et une série de classements spécialisés dans les 'business masters' les plus appréciés des employeurs, notamment : les masters en gestion, les masters en finance, les masters en analyse d'entreprise, les masters en marketing et les masters en gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Pour la troisième année consécutive, le MBA à temps plein de la Stanford GSB est désigné comme le premier au monde, suivi de la Harvard Business School (2e) et de la Wharton School (3e ).

Top 20 des MBA mondiaux à temps plein de QS



2023 2022 Stanford GSB USA 1 1 Harvard Business School USA 2 2= Penn (Wharton) USA 3 2= HEC Paris France 4 4 Londres Business School ROYAUME-UNI 5 5 MIT (Sloan) USA 6 6 IE Business School Espagne 7 7= Columbia Business School USA 8 7= INSEAD France/Singapour/ÉAU 9 9 IESE Business School Espagne 10 10 UC Berkeley (Haas) USA 11 11 Cambridge (Judge) ROYAUME-UNI 12 12 Chicago (Booth) USA 13 13= Northwestern (Kellogg) USA 14 13= UCLA (Anderson) USA 15 15 Oxford (Said) ROYAUME-UNI 16 16 ESADE Business School Espagne 17 17 Yale School of Management USA 18 18 NYU (Stern) USA 19 19 Michigan (Ross) USA 20 20 © www.TopMBA.com

Les résultats, qui mettent l'accent sur l'employabilité comme critère principal, montrent qu'HEC Paris a été désigné comme le meilleur MBA à temps plein d'Europe, conservant la 4e place au niveau mondial d'une année sur l'autre. En France, il est en tête de 2/5 des indicateurs de QS. En particulier, il obtient le score le plus élevé au monde pour le retour sur investissement, aux côtés de son concurrent national ESCP Europe, avec un score de 100/100. Elle figure également dans le top 10 mondial pour l'employabilité (9e) et le leadership intellectuel (6e ).

QS classe 11 programmes français de MBA à temps plein. Parmi ceux-ci, trois s'améliorent, quatre baissent et trois restent stables. L'EMLV Business School se classe pour la première fois.

Classement QS Full Time Global MBA 2023 : Entrées françaises Institution 2023 Rang Rang 2022 HEC Paris 4 4 INSEAD 9 7= ESSEC Business School 28 27 EDHEC Business School 45= 43 ESCP Europe 48 49 EMLyon Business School 55 55= Grenoble Ecole de Management 98= 101-110 Audencia Business School 121-130 141-150 IESEG School of Management 131-140 99= EMLV Business School 201-250

ISC Paris 251+ 251+ QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

MBA mondiaux français à temps plein : Faits marquants et tendances

INSEAD Business School se classe au 6ème rang mondial pour le retour sur investissement , ce qui place la France dans le top 10 mondial pour cet indicateur et signale un atout national.

se classe au 6ème rang mondial pour le , ce qui place la dans le top 10 mondial pour cet indicateur et signale un atout national. INSEAD est le leader national pour les résultats des anciens élèves , pour lesquels un score de 81,9 le place au 6e rang mondial. C'est le seul score de la France dans le top 10 pour cette mesure, ce qui indique un domaine à améliorer.

est le leader national pour les , pour lesquels un score de 81,9 le place au 6e rang mondial. C'est le seul score de la dans le top 10 pour cette mesure, ce qui indique un domaine à améliorer. HEC Paris et INSEAD sont tous deux dans le top 20 mondial pour ' Thought Leadership'. Cependant, elles sont les seules institutions françaises à se classer parmi les 30 premières mondiales pour cet indicateur.

sont tous deux dans le top 20 mondial pour ' Cependant, elles sont les seules institutions françaises à se classer parmi les 30 premières mondiales pour cet indicateur. ESCP Europe jouit d'un personnel et d'une cohorte d'étudiants exceptionnellement diversifiés, se plaçant à la 2e place dans le monde pour cette mesure. Là encore, quatre écoles de commerce françaises se placent dans le top 10 mondial de la diversité : l'ESSEC Business School (4e), l'IESEG School of Management (7e ) et Audencia Business School (10e).

Mastère Spécialisé Affaires Français : Points forts

HEC Paris propose des masters de gestion exceptionnels, dont le meilleur master de gestion au monde, le master de finance (2e l'an dernier) et le master de marketing.

QS classe 26 masters français en management. Quatre d'entre eux se placent dans le top 10 mondial. L'ESSEC Business School se place en 2eme position.

Classement QS des masters en gestion 2023 : Les masters de gestion français dans le Top 10 mondial Institution 2023 Rang Rang 2022 HEC Paris 1 1 ESSEC Business School 2 3 INSEAD 5 4 ESCP Business School 8 8 QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Parmi les 15 masters en finance classés en France, l'ESSEC Business School est la seule autre institution à se placer dans le top 10 mondial.

Classement QS des masters en affaires 2023 : Les masters français en finance dans le top 20 mondial Institution 2023 Rang Rang 2022 HEC Paris 1 2 ESSEC Business School 7= 7 ESCP Business School 14 15 EMLyon Business School 17 16= QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

L'Ecole Polytechnique/HEC Paris abrite le meilleur Master en Business Analytics de France. Dix programmes français sont classés, dont trois dans le top 10 mondial.

Classement QS des masters en affaires 2023 : Les masters français en Business Analytics dans le Top 10 mondial Institution 2023 Rang Rang 2022 Ecole Polytechnique/HEC Paris 3 3 ESSEC/CentraleSupélec 4 4 ESCP Business School 6 6 QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

HEC Paris et l'ESSEC Business School proposent les deux meilleurs masters en marketing au monde, se classant respectivement 1st et 2nd . La France propose une offre exceptionnelle pour ce programme, puisque six des dix meilleurs masters au monde sont français.

Classement QS des masters en affaires 2023 : Les masters français en marketing dans le Top 10 mondial Institution 2023 Rang Rang 2022 HEC Paris 1 1 ESSEC Business School 2 4 ESCP Business School 4 5 EMLyon Business School 7 8 SKEMA Business School 8 11 EDHEC Business School 9 9 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

La France obtient des résultats légèrement moins favorables dans le tableau des masters en gestion de la chaîne d'approvisionnement, dans lequel aucun établissement ne se classe dans le top 10 mondial. SKEMA Business School offre le meilleur programme, se classant à la 12e place mondiale.

Classement QS des masters en affaires 2023 : Le master français en gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le top 50 mondial Institution 2023 Rang Rang 2022 SKEMA Business School 12 12 Audencia Business School 16 16 Excelia Business School 34= 34 Toulouse Business School 36 37 KEDGE Business School 43 43 QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Le président de QS, Nunzio Quacquarelli, a déclaré : "Nos classements pour les études supérieures en gestion offrent un aperçu indépendant aux futurs étudiants soucieux de leur carrière et perspicaces, qui sont invités à discuter des résultats avec leurs pairs, les écoles de commerce et nos analystes lors de nos événements de réseautage en personne et virtuels pour les masters et les MBA."

Classements QS Global Full-Time MBA et Business Masters : Points généraux

QS a classé 300 programmes de MBA dans 47 pays/territoires.

Le meilleur programme MBA d' Europe est proposé par HEC Paris (4 e ).

est proposé par HEC Paris (4 ). Le premier fournisseur de MBA au Royaume-Uni reste la London Business School (6 e ).

reste la (6 ). Les écoles espagnoles IE Business School (7 e ) et IESE (10 e ) figurent parmi les dix premières.

IE Business School (7 ) et IESE (10 ) figurent parmi les dix premières. Singapour compte trois programmes de MBA parmi les 30 meilleurs au monde : INSEAD (9 e ), National University of Singapore (26 e ) et l'ESSEC Business School (28 e ).

compte trois programmes de MBA parmi les 30 meilleurs au monde : INSEAD (9 ), (26 ) et l'ESSEC Business School (28 ). L'université de Tsinghua (29 e ) propose le MBA le mieux classé de Chine , tandis que l'IIM Ahmedabad (44 e ) est le meilleur prestataire de MBA d'Inde.

) propose le MBA le mieux classé , tandis que l'IIM Ahmedabad (44 ) est le meilleur prestataire de MBA d'Inde. Le meilleur MBA d'Australie (27th) est enseigné par la Melbourne Business School.

Le portefeuille du classement QS Business Masters comprend :

Des informations détaillées sur la méthodologie de QS sont disponibles à l'adresse suivante : QS Business Masters Rankings Methodology | TopMBA.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds