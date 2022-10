CLASSERA FECHA UMA DAS MAIORES SÉRIES EDTECH DO MUNDO, UMA RODADA DE USD 40 MILHÕES LIDERADA PELA SANABIL

Fundada no Vale do Silício e com foco em mercados emergentes, a Classera é a maior empresa de tecnologia educacional (EdTech) da MENA e da maior parte da África Subsaariana, educando milhões de pessoas em mais de 30 países.

Rodada de investimentos liderada pela Sanabil Investments, empresa de propriedade integral do Public Investment Fund (PIF), acompanhada pela Global Ventures, Endeavour Catalyst, 500 Global, bem como investidores do Vale do Silício, de mercados emergentes e escritórios familiares globais.

O investimento promoverá a Learning Super Platform ("LSP") da Classera, consolidará sua posição como líder global em e-learning e acelerará sua expansão global para novos mercados.

SÃO FRANCISCO, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Classera, uma empresa global de e-learning de tecnologia educacional, com foco em mercados emergentes, arrecadou com sucesso USD 40 milhões em uma rodada da Série A, a maior em EdTech do mundo para uma empresa sem financiamento prévio. A rodada também marca a maior rodada de financiamento da história da EdTech na MENA e maior parte da África.

A rodada foi liderada pela Sanabil Investments, empresa de propriedade integral do Public Investment Fund ("PIF"), acompanhada pela Global Ventures, Endeavor Catalyst, 500 Global, Sukna Venture e Seedra Ventures. A rodada também incluiu um conjunto diversificado de investidores do Vale do Silício, de mercados emergentes e de escritórios familiares globais.

Os lucros serão usados pela Classera para continuar a desenvolver sua Learning Super Platform ("LSP") para os setores de educação e treinamento corporativo e consolidar sua posição como líder global em e-learning e EdTech. Além disso, o investimento será utilizado para direcionar mais crescimento na MENA e no resto da África e para acelerar sua expansão global, principalmente na Ásia-Pacífico (APAC) e em outros lugares, por meio de vendas diretas, parceiros de canal e aquisições. Os lucros também ajudarão a Classera – por meio de sua plataforma especializada para treinamento eletrônico corporativo "LeadXera" – a expandir mais rapidamente para esse enorme setor, que é um dos alvos principais após esse investimento.

A Classera é a maior empresa de tecnologia educacional da MENA e da maior parte da África Subsaariana e educa milhões de alunos em mais de 30 países. A LSP da empresa é um ecossistema totalmente integrado, que inclui uma plataforma de gestão de aprendizagem gamificada com base em IA e aprendizagem social; um aplicativo de ensino com realidade aumentada, o "C-Reality"; uma ERP completa para instituições educacionais, a "C-Smarter"; um portal integrado de pagamentos eletrônicos, o "C-Pay" para mesadas, pagamentos de mensalidades e financiamentos; e um marketplace educacional especializado para produtos de EdTech e didáticos, o "Edumalls". Tudo para facilitar o processo e aumentar o envolvimento na aprendizagem e, portanto, a experiência de aprendizagem em geral.

Os milhares de clientes da Classera incluem mais de dez ministérios de educação, escolas privadas de ensino infantil e fundamental, universidades e empresas de treinamento eletrônico. Ela desenvolveu mais de 100 parcerias estratégicas com players globais e regionais como Microsoft, Zoom, Amazon, Intel, Udemy e HP. No ano passado, a empresa lançou uma solução em conjunto com a marca HP, denominada "HP-ClassEasy by Classera", que já é oferecida em vários países do mundo.

Mohammad Almadani, CEO e cofundador da Classera, disse:

"Hoje é um marco na jornada da Classera. Sinto-me honrado por receber o apoio de um grupo tão estimado de investidores globais e estou imensamente orgulhoso de nossa equipe, cuja paixão sempre foi revolucionar a experiência de aprendizagem. Juntos, desenvolvemos a Classera de recursos limitados para nos tornarmos uma plataforma líder global de EdTech. Estou feliz por termos gerado impacto e fortalecido a jornada de aprendizagem de milhões de pessoas, espero que nossa história em evolução sirva como uma inspiração para outras pessoas, e estamos otimistas de que o melhor ainda está por vir."

"O financiamento nos ajudará a levar nossa "LSP" a um nível superior, tornando-a mais inteligente, inspiradora e simples para nossos clientes e parceiros do mundo todo. Muitas instituições de ensino, principalmente após a pandemia, estão convencidas de que precisam da próxima geração de soluções de e-learning. É aí que a Classera entra, uma vez que pretendemos expandir nossas ofertas para mais mercados globais e nos tornarmos a parceira preferencial de instituições de educação e treinamento, atendendo a todas suas necessidades com uma solução pronta e oferecendo a seus membros uma experiência de aprendizagem única, que lhes permita atingir todo seu potencial."

Ao comentar sobre o anúncio, a Sanabil Investments declarou:

"A Classera desenvolveu e implementou de forma bem-sucedida uma plataforma que atinge milhões de usuários e cresceu, tornando-se uma das principais provedoras de soluções de e-learning para mercados emergentes em todo o mundo. Estamos totalmente comprometidos em possibilitar que a Classera amplie ainda mais seu alcance para alunos de todas as origens socioeconômicas."

No último ano acadêmico, a Classera apresentou uma das métricas de engajamento mais altas do setor de e-learning do mundo. Na jornada, a plataforma gamificada envolvente permitiu que a empresa garantisse cerca de 70% de participação de mercado em vários mercados da região, gerando alto engajamento, o que levou a dez bilhões de visualizações de página. Ao longo de seu caminho, a Classera também recebeu vários prêmios globais no setor de EdTech, como o Bett, The Learning Award, GESS, Microsoft Best Global Partner Award e muitos outros.

Sobre a Classera

A Classera foi fundada no Vale do Silício pelo empreendedor Mohammad Almadani e seu sócio Mohammad Alashmawi – ambos abriram sua primeira empresa aos 18 anos – com a visão de revolucionar o e-learning e permitir que alunos de mercados emergentes atinjam todo seu potencial. Eles começaram concentrando-se na região da MENA e África para causar o máximo impacto. A pedra angular da tecnologia da Classera é sua LSP, que é alimentada por uma plataforma de gestão de aprendizagem gamificada desenvolvida com tecnologias de ponta. Sua abordagem baseada em princípios tem como alicerces: a inspiração por meio de gamificação, a personalização por meio de inteligência artificial e a colaboração por meio da aprendizagem social, com o objetivo final de conseguir um melhor engajamento e, portanto, uma melhor experiência de aprendizagem. Em seguida, para completar o ecossistema, a ERP, o gateway de pagamentos e o marketplace entram em cena para tornar a LSP uma solução completa e pronta.

Para mais informações, acesse [email protected]

Sobre a Sanabil Investments

A Sanabil é uma empresa de investimentos financeiros de propriedade integral do Public Investment Fund (PIF), com USD 8 bilhões em capital de participação pago. Investimos mais de USD 2 bilhões em capital por ano em investimentos privados globais que incluem capital de risco/crescimento. Somos uma equipe dinâmica, ágil e altamente experiente de profissionais de investimento. Oferecemos aos parceiros capital paciente, a capacidade de investir em várias rodadas de financiamento e acesso à região. Na Sanabil, investimos em grandes ideias, grandes mentes e grandes empresas.

Para mais informações, acesse www.sanabil.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931323/Classera_founders.jpg

SOURCE Classera