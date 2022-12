Classic Parade bietet eine große Auswahl an Supersportwagen zum Verleih im Vereinigten Königreich mit Lieferung am nächsten Tag

LONDON, 18. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Classic Parade bietet seit mehr als 20 Jahren Luxus-Supersportwagen zum Verleih im Vereinigten Königreich an. Seine Büros befinden sich im Zentrum von London, doch Classic Parade bietet die Lieferung im gesamten Land an. Der verfügbare Fuhrpark wächst jedes Jahr, aber der Fokus von Classic Parade auf die Bereitstellung von Fahrzeugen mit hochwertigem Kundenservice und Lieferung am nächsten Tag ist konstant. Das Unternehmen bietet Verfügbarkeit rund um die Uhr und flexible Leihpläne mit sowohl kurzfristigen als auch langfristigen Optionen.

Jede große Fahrzeugmarke ist in der Flotte von Classic Parade vertreten, und Kunden können jedes Mal andere Fahrzeuge auswählen, unter anderem den Lamborghini Aventador SVJ oder die Mercedes-Benz AMG GTR Black Series. Die Leihkosten variieren je nach Fahrzeug und die Flotte bietet verschiedene Preisklassen und Fahrerlebnisse.

Die Fahrer können einen Leihpreis von einigen tausend bis zu 10.000 GBP pro Tag erwarten, je nach ausgewähltem Fahrzeug. Darüber hinaus fällt eine Sicherheitskaution an, die alle Schäden während des gesamten Leihzeitraums abdeckt. Bei Luxusfahrzeugen ist dieser Versicherungsschutz obligatorisch, aber nach der ordnungsgemäßen Rückgabe des Supersportwagens wird die Sicherheitskaution erstattet. Abhängig von der Dauer der Leihe, der Art des Fahrzeugs und dem Schadensschutz beträgt die Gesamteinlage in der Regel 50.000 GBP oder mehr.

Das Team von Classic Parade fügt seiner Flotte regelmäßig neue Hypersportwagen hinzu und erweitert sein Angebot für Kunden. Dies waren einige der am meisten geliehenen Supersportwagen der letzten 20 Jahre:

Porsche 918 Spider

Einer der begehrtesten Hypersportwagen auf dem Markt. Der Porsche 918 Spider kostet etwa 12.000 GBP pro Tag und erfordert eine Sicherheitskaution von 50.000 GBP.

Dieser Supersportwagen, verfügbar im gesamten Vereinigten Königreich, hat einen Preis von 12.000 GBP pro Tag und eine Kaution von 70.000 GBP.

Kunden können den Bugatti Veyron für 25.000 GBP pro Tag mieten, zusammen mit einer Kaution von 100.000 GBP.

Auch wenn einige diesen Wagen nicht für einen Hypersportwagen halten, ist er mit seinem niedrigeren Tagessatz von 5.000 GBP und einer Kaution von 40.000 GBP eine leichter zugängliche Option.

Alle oben aufgeführten Hypersportwagen sowie alle weiteren, die auf der Website von Classic Parade zu finden sind, beinhalten einen zweiten Fahrer in der Mietwagenversicherung und können überall im Vereinigten Königreich geliefert werden. Die Leihverträge für Supersportwagen können je nach Kundenwunsch und Bedarf für kurzfristige oder langfristige Nutzung geschlossen werden. Der einfache Prozess der Fahrzeugübergabe erfordert, dass die Kunden vor der Nutzung des Fahrzeugs einen Leihvertrag unterzeichnen.

Um mehr über die verfügbaren Supersportwagen und die damit verbundenen Kosten zu erfahren, senden Sie eine E-Mail an [email protected] oder rufen Sie an unter +44 (0) 333 355 3595. Das Team von Classic Parade steht rund um die Uhr zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder Einzelheiten zur Anmietung eines Supersportwagens abzuklären.

Website: https://www.classicparade.co.uk/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1970509/Ferrari_LaFerrari.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1970510/Bugatti_Veyron.jpg

