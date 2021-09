As melhores universidades do mundo para empregabilidade de graduados

LONDRES, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, consultora internacional de ensino superior, divulgou seu relatório anual sobre a relação entre a escolha da universidade e os resultados de empregabilidade de graduados. O resultado é a Classificação de empregabilidade da QS para graduados 2022: uma lista independente das principais instituições do mundo para estudantes com foco na carreira.

O Massachusetts Institute of Technology foi nomeado líder global em empregabilidade, alcançando pontuações perfeitas em três dos cinco indicadores utilizados pela QS para compilar a tabela.

A Classificação de empregabilidade da QS oferece uma comparação mais abrangente sobre o trabalho realizado pelas universidades no sentido de desenvolver trajetórias propícias para empregos de alta qualidade. As universidades são classificadas em relação a parcerias com empregadores (incluindo estágios), número de líderes setoriais entre seus ex-alunos, frequência com que os empregadores estão presentes no campus e taxa de emprego dos graduados localmente ajustada.

Os destaques incluem:

A Stanford University (2 a ) e a University of California, Los Angeles (3 a ) fazem parte do pódio totalmente americano.

(2 ) e a (3 ) fazem parte do pódio totalmente americano. The University of Sydney é a principal instituição não americana (4 a ). A Melbourne University completa a lista das 10 primeiras (8 a ).

é a principal instituição não americana (4 ). A completa a lista das 10 primeiras (8 ). O líder da Ásia é a Tsinghua University da China (6 a ).

(6 ). Apenas uma universidade britânica está entre as dez primeiras: a University of Oxford (7 a , que subiu posições em relação ao anterior 10 a ).

(7 , que subiu posições em relação ao anterior 10 ). A University of Hong Kong está classificada na 10 a posição.

está classificada na 10 posição. O France's Institut Polytechnique de Paris (novo participante, na 12 a colocação) ocupa o primeiro lugar na Europa continental.

Institut Polytechnique de (novo participante, na 12 colocação) ocupa o primeiro lugar na Europa continental. A líder do Canadá é a University of Toronto (21 º lugar). A University of Waterloo está entre as 25 primeiras da lista (24 a ).

(21 lugar). A está entre as 25 primeiras da lista (24 ). O Tecnológico de Monterrey, do México (26 a ), é o líder da América Latina.

), é o líder da América Latina. A região árabe abriga uma instituição entre as 100 primeiras: a American University of Beirut (73º lugar).

Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS, disse: "Com os alunos cada vez mais conscientes da competitividade do mercado global de empregos após a graduação, e dos custos financeiros cada vez maiores de seus investimentos educacionais, é crucial que dados independentes desse tipo estejam disponíveis para fundamentar as decisões baseadas em evidências em relação a seus futuros educacionais. Com as instituições australianas tendo um desempenho superior às britânicas nas primeiras posições da lista, e com uma variedade de universidades na América Latina e na Ásia com alta pontuação na classificação geral, fica evidente a importância de ressaltar o excelente desempenho em empregabilidade – para recompensar as instituições que cumprem com sucesso este aspecto crítico de sua missão".

Classificação de empregabilidade da QS para graduados 2022: As 10 primeiras Classificação de 2022 Classificação de 2020 QSWUR 2022 Instituição Localização 1 1 1 Massachusetts Institute of Technology EUA 2 2 3= Stanford University EUA 3 3 40 University of California, Los Angeles EUA 4 4 38 The University of Sydney Austrália 5 5 5 Harvard University EUA 6 6 17 Tsinghua University China (Continental) 7 10 2 University of Oxford Reino Unido 8 7 37 The University of Melbourne Austrália 9 12 21 Cornell University EUA 10 9 22 The University of Hong Kong Hong Kong SAR © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/.

Metodologia: https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology.

Classificação completa:www.TopUniversities.com.

