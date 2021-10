Classificação do poder dos passaportes registra a maior lacuna na liberdade de viajar

LONDRES, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Os resultados e pesquisas mais recentes do Henley Passport Index mostram como a proliferação de barreiras à entrada nos últimos 18 meses da pandemia resultou na maior lacuna de mobilidade global em sua história de 16 anos, com titulares de passaportes dos líderes do ranking Japão e Singapura podendo viajar sem visto para 166 destinos a mais do que os cidadãos afegãos, que ocupam o último lugar do índice, com acesso a apenas 26 países sem a necessidade de obter um visto com antecedência.

Com base em dados exclusivos da International Air Transport Association (IATA), o índice, que classifica todos os passaportes do mundo de acordo com o número de destinos que seus titulares podem acessar sem um visto prévio, mostra que países no norte global com passaportes de classificação superior impuseram algumas das mais rigorosas restrições de viagem relacionadas à Covid-19, enquanto muitos países com passaportes de classificação inferior no sul global relaxaram suas fronteiras sem ver essa abertura correspondida. Isso criou uma lacuna cada vez maior na liberdade de viagens, mesmo para viajantes totalmente vacinados de países na extremidade inferior da classificação do poder do passaporte que permanecem bloqueados na maior parte do mundo.

Pesquisas exclusivas e análises de especialistas encomendadas por empresas líderes de residência e cidadania internacionais pela empresa de consultoria de investimentos Henley & Partners indicam que essa lacuna provavelmente aumentará, à medida que as restrições relacionadas à pandemia se consolidem e ampliem a já significativo divisão de mobilidade global entre economias avançadas e em desenvolvimento. O Japão, que divide a primeira posição no índice com Cingapura devido à sua pontuação de 192 para sem visto/visto na chegada, atualmente impede a entrada de quase todos os estrangeiros. A Alemanha, que está ao lado da Coreia do Sul no 2º lugar, com uma pontuação de 190 para sem visto/vista na chegada, restringe atualmente a entrada de quase 100 países.

No parte inferior do índice, o Egito, classificado em 97º, atualmente não tem restrições de viagem, mas seus cidadãos podem acessar apenas 51 destinos em todo o mundo sem obter um visto com antecedência. Da mesma forma, o Quênia, classificado em 77º lugar, não tem proibições de viagem em vigor, mas os titulares do passaporte do país podem acessar apenas 72 destinos sem visto.

A Covid é uma desculpa para conter visitantes do sul global?

Ao comentar na Global Mobility Report 2021 Q4 , o Prof. Mehari Taddele Maru , do Instituto da Universidade das Nações Unidas, disse: "O norte global vem impondo estratégias agressivas de contenção de migração há algum tempo por meio da aplicação rígida de controles fronteiriços, minando o movimento de pessoas de várias maneiras. As restrições de viagens associadas à Covid-19 são novas adições à caixa de ferramentas de instrumentos de contenção de migração empregados pelo norte global para limitar a mobilidade do sul global."

Os recentes ajustes às políticas de proibição relacionada à Covid do Reino Unido e dos Estados Unidos, que compartilham o 7º lugar no índice com uma pontuação de isenção de visto de 185, fizeram pouco para alterar o que os especialistas percebem como desigualdades crescentes quando se trata de liberdade de viagem e acesso. Nem mesmo a sua recusa em reconhecer vacinas administradas na África, América do Sul e Sul da Ásia. Embora os EUA já tenham aberto as suas fronteiras para todos os viajantes totalmente vacinados, a recente revisão de sua "lista vermelha" do Reino Unido ainda exclui viajantes totalmente vacinados de países como Argentina, Brasil, Índia e África do Sul.

Ao comentar sobre os últimos acontecimentos, o Dr. Christian H. Kaelin , presidente da Henley & Partners e idealizador do conceito de índice de passaporte, insiste que "se as nações desenvolvidas desejarem reiniciar a economia global, é fundamental que incentivem os fluxos de migração internos, em vez de persistirem com suas restrições restrições ultrapassadas e abordagem exclusiva para o resto do mundo."

