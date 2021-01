Clayton, Dubilier & Rice acquiert Wolseley UK, distributeur de produits de plomberie, de chauffage et de climatisation de premier plan, dans une opération de désinvestissement de 308 millions de livres sterling

LONDRES et NEW YORK, 4 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice (« CD&R ») a annoncé aujourd'hui un accord pour l'acquisition de Wolseley UK (« Wolseley »), l'un des plus grands fournisseurs spécialisés de produits de plomberie, de chauffage, climatisation, de canalisation et d'infrastructure ainsi que de produits utilitaires au Royaume-Uni et filiale de Ferguson plc. Wolseley deviendra une société indépendante entièrement détenue par les fonds et la direction de CD&R après sa dissociation de sa société mère pour une contrepartie nette de 308 millions de livres sterling.

Il s'agit du douzième investissement dans le domaine des produits de construction et de la distribution industrielle réalisé par CD&R au cours des dix dernières années. En 2020, CD&R a participé à la dissociation de White Cap, l'un des principaux distributeurs spécialisés dans les matériaux de construction, de HD Supply et a réalisé un investissement conjoint dans SIG plc, un distributeur de matériaux de construction coté au Royaume-Uni.

La marque Wolseley existe depuis la fin du XIXe siècle et est l'une des plus respectées et des plus connues au Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'entreprise est un distributeur de matériaux et de produits de plomberie et de construction de premier plan. Au cours de l'exercice de 2020, elle a généré environ 1,5 milliard de livres sterling de recettes. Près des deux tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise proviennent de ses activités de rénovation, d'entretien et d'amélioration résidentiels. En plus de vendre des produits de plomberie et de chauffage ainsi que les tuyaux, vannes et raccords associés, l'entreprise propose des produits de climatisation et de réfrigération à des clients commerciaux ainsi que des produits pour les infrastructures civiles et les marchés des services publics.

Bruno Deschamps, conseiller d'exploitation pour les fonds CD&R et ancien directeur d'exploitation d'Ecolab, deviendra le président de Wolseley à la conclusion de l'opération, prévue au cours du premier trimestre de 2021. Simon Oakland, le PDG actuel de Wolseley, continuera d'assumer ce rôle.

« Nous croyons qu'en tant qu'entreprise indépendante, Wolseley pourra accélérer sa croissance, améliorer son service à la clientèle et créer des occasions de carrière enrichissantes pour ses collègues, a déclaré M. Oakland. CD&R possède une vaste expérience en soutien de réseaux de succursales comme le nôtre et partage notre vision consistant à continuer de bâtir la culture entrepreneuriale de Wolseley et à mettre constamment l'accent sur la satisfaction des clients. »

« Wolseley est une plateforme de distribution de premier plan dans un secteur où CD&R a acquis une vaste expérience et a connu de nombreux succès. Nous sommes persuadés d'avoir à faire à une occasion incroyable d'investir à un point d'inflexion et de travailler avec une équipe de direction hautement crédible dans le but de favoriser les améliorations opérationnelles et les fusions et acquisitions relutives », a déclaré Christian Rochat, partenaire de CD&R.

« Depuis plus de 40 ans, la stratégie de CD&R est basée sur le principe fondamental de fournir des capitaux stratégiques aux entreprises, aux familles et aux entreprises détenues par leur fondateur, a observé David Novak, coprésident de CD&R. La perturbation des dix derniers mois a montré le rôle constructif que nous pouvons jouer en fournissant des capitaux et des capacités d'exploitation pour soutenir de bonnes entreprises. Nous apprécions grandement les forces de Wolseley et sommes impatients de collaborer avec son équipe de direction. »

Clifford Chance et Debevoise & Plimpton LLP ont été les conseillers juridiques de CD&R dans le cadre de cette opération transaction.

À propos de Wolseley

Fondé en 1887, Wolseley est un distributeur de produits de plomberie et de chauffage de premier plan au Royaume-Uni. L'entreprise exploite 542 succursales et 3 centres de distribution et emploie environ 5 000 personnes à temps plein. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.wolseley.co.uk.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) est une compagnie d'investissement privée dont la stratégie est de créer des entreprises plus solides et plus profitables. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement de plus de 30 milliards de dollars dans 95 entreprises pour une valeur totale de transaction de plus de 150 milliards de dollars. Le cabinet a des bureaux à New York et à Londres. CD&R effectue des investissements en Europe depuis plus de 20 ans. Il a acquis 19 entreprises représentant plus de 6 milliards de dollars de capital. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter le site www.cdr-inc.com.

