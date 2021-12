Clayton, Dubilier & Rice nombra a Gordon Riske asesor operativo de CD&R Funds

-Clayton, Dubilier & Rice nombra a Gordon Riske, consejero delegado de KION Group, como asesor operativo de de CD&R Funds

LONDRES y NUEVA YORK, 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice anunció hoy que Gordon Riske será contratado como asesor operativo de CD&R Funds a partir del 1 de enero de 2022, después de que deje de ser consejero delegado de KION GROUP AG, un proveedor mundial de equipos de manipulación de materiales y soluciones de automatización de almacenes y software. Riske trabajará con el equipo de Industriales de CD&R en Europa para buscar nuevas inversiones y asesorar a los negocios de la cartera de fondos.

Riske se unió a KION Group en 2007, siendo consejero delegado un año después. Bajo su dirección, la empresa, con sede en Frankfurt/Main, se ha convertido en un proveedor líder de automatización de almacenes y software activo en más de 100 países y con unos ingresos de 10.000 millones de euros y 40.000 empleados. En 2013 dirigió la exitosa cotización de KION Group en la Bolsa de Frankfurt, donde sus acciones cotizan en el índice MDAX. Más recientemente, Riske reorientó la estrategia de la empresa hacia los sectores de crecimiento de automatización, digitalización, sistemas energéticos de alto rendimiento y sostenibilidad. Desde la crisis financiera mundial de 2009, los ingresos de KION Group se han triplicado y el EBITDA se ha multiplicado casi por diez durante su mandato.

"Gordon es un líder talentoso con una sólida trayectoria en el impulso del crecimiento y la excelencia operativa de las empresas industriales", dijo Dave Novak, copresidente de CD&R, que también dirige el negocio europeo de la firma. "Apreciamos especialmente su exitoso reposicionamiento de KION Group hacia las soluciones de automatización y la transformación digital, que consideramos muy relevante para la estrategia de inversión industrial de nuestros fondos, ya que seguimos invirtiendo en la construcción de nuestra experiencia vertical en la industria en toda Europa".

"El sector industrial es un mercado importante para nuestra firma, y nuestro objetivo es ser el socio preferido de familias, empresarios y vendedores corporativos", dijo Björn Killmer, socio de CD&R. "Gordon reforzará los esfuerzos de los fondos para identificar oportunidades de inversión atractivas, establecer asociaciones basadas en la confianza con los vendedores y trabajar estrechamente con los equipos de gestión para crear valor en las empresas de nuestra cartera".

"CD&R ha sido reconocido durante mucho tiempo por la construcción de negocios fuertes, crecientes y sostenibles", dijo Riske. "Estoy deseando trabajar con el talentoso equipo de profesionales de inversión y operaciones de CD&R y contribuir al éxito continuado de los fondos de CD&R y de sus empresas en cartera en toda Europa".

La carrera de Riske ha incluido varios puestos de liderazgo en empresas industriales con sede en Alemania. Ha sido presidente del Consejo de Administración de Linde Material Handling GmbH, Presidente del Consejo de Administración de Deutz AG y presidente del Consejo de Administración de la empresa de robótica Kuka Roboter GmbH. Nació en Detroit (EE.UU.) y es ingeniero eléctrico por el Lawrence Institute of Technology de Southfield (Michigan, EE.UU.). También tiene un BBA de la Escuela de Negocios Oekreal, de Zúrich, Suiza, y participó en un programa de MBA con GSBA, de Zúrich. Es miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de Atlas CopCo AB, Estocolmo, Suecia, miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de Weichai Power Co., Ltd., Weifang, República Popular China, y miembro del consejo ejecutivo de la fundación sin ánimo de lucro Hertie-Stiftung GmbH, Frankfurt, Alemania, y vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana en Alemania.

Acerca de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice es una empresa de inversión privada con una estrategia basada en la creación de empresas más fuertes y rentables. Desde su creación, CD&R ha gestionado la inversión de aproximadamente 40.000 millones de dólares en más de 100 empresas con un valor de transacción agregado de más de 175.000 millones de dólares. En Europa, CD&R lleva más de 20 años de actividad y desde entonces ha invertido 10.000 millones de dólares estadounidenses en más de 20 transacciones. Las actuales empresas de cartera de CD&R Funds en Europa son Belron Group S.A. (propietaria de la marca Carglass), Huntsworth, Kalle, Mobilux (empresa matriz de BUT y Conforama France), Motor Fuel Group, SIG, Socotec, Wolseley UK, Wm Morrison Supermarkets, WSH y UDG Healthcare. La empresa tiene oficinas en Nueva York y Londres.

Para más información, visite www.cdr-inc.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1555767/Clayton_Dubilier_and_Rice_Logo.jpg

Related Links

http://www.cdr-inc.com/



SOURCE Clayton, Dubilier & Rice