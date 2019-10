Clayton, Dubilier & Rice renforce son équipe européenne de soins de santé en nommant Jean-Luc Belingard, ancien PDG de bioMérieux, d'Ipsen et de Roche Diagnostics, conseiller opérationnel pour ses fonds

NEW YORK et LONDRES, 14 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice (« CD&R ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Jean-Luc Belingard, un cadre dirigeant fort d'une riche carrière dans le secteur pharmaceutique mondial, aux fonctions de conseiller opérationnel auprès de CD&R Funds. M. Belingard collaborera étroitement avec l'équipe mondiale des soins de santé de CD&R pour identifier et évaluer de nouveaux placements et conseiller les équipes de gestion de portefeuille de CD&R.

« Les placements dans les soins de santé restent une priorité stratégique majeure pour CD&R en Europe et en Amérique du Nord », a déclaré David Novak, associé de CD&R et responsable de l'équipe de placement en Europe de la société basée à Londres. « Jean-Luc renforce nos capacités opérationnelles mondiales et partage notre vision selon laquelle le capital privé sera un moteur de création de valeur à long terme dans le secteur de la santé. »

« Nous sommes absolument ravis que Jean-Luc nous rejoigne comme conseiller pour nos fonds », a déclaré Eric Rouzier, associé de CD&R. « Sa carrière exceptionnelle et son vaste réseau cadrent parfaitement avec nos efforts visant à cibler des placements rentables dans tous les sous-segments du secteur des soins de santé, y compris l'orientation vers des services relatifs au domaine pharmaceutique et des activités de produits avantageux au niveau mondial. »

M. Belingard s'appuie sur 40 ans d'expérience managériale dans les secteurs pharmaceutiques, des sciences de la vie et du diagnostic, notamment en tant que PDG de bioMérieux, du groupe Ipsen et de Roche Diagnostics.

« CD&R dispose d'une méthode bien établie et fructueuse en matière de placement dans les soins de santé », a déclaré M. Belingard. « J'ai hâte d'aider la société à mettre en œuvre sa stratégie différenciée de partenariat avec les équipes dirigeantes pour développer de façon rentable leurs activités et les bonifier plus encore. »

M. Belingard est titulaire d'un Master ès sciences de HEC et d'un Master en administration des affaires de l'Université Cornell. Il siège au Conseil d'administration de bioMérieux, Lupin, Pierre Fabre et Laboratory Corporation of America. Il a reçu la Légion d'honneur et l'ordre national du Mérite.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Fondé en 1978, Clayton, Dubilier & Rice est un fonds d'investissement privé. Depuis sa création, CD&R a administré 28 milliards d'USD de placements dans 86 entreprises d'un grand nombre de secteurs, pour un montant total de transactions dépassant 130 milliards d'USD. La société dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cdr-inc.com .

