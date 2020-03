Clé de Peau Beauté annonce les lauréats des prix « Power of Radiance » pour l'année 2020

L'éducation est l'un des principaux moyens de sortir de la pauvreté. Cependant, encore trop de jeunes filles à travers le monde n'ont toujours pas la possibilité d'accéder à l'enseignement secondaire en raison d'obstacles tels que le mariage précoce, la pauvreté, la discrimination et les préjugés sexistes. L'accès à l'enseignement supérieur leur étant souvent difficile, filles et jeunes femmes luttent pour faire progresser leur carrière. Le fait d'offrir aux filles les moyens d'entrer dans les filières STEM permet de les aider à acquérir des compétences grâce auxquelles elles obtiendront les emplois de demain, tout en améliorant leur autonomie financière*.

« Clé de Peau Beauté se base sur la conviction que les femmes possèdent un rayonnement intérieur qui révèle leur vraie beauté qui, une fois libérée et autorisée à briller, peut transformer leur éclat, leur vie et leur monde. Chez Clé de Peau Beauté, nous pensons que l'accès à un avenir meilleur passe par la libération du potentiel des jeunes filles par l'éducation et la responsabilisation, qui leur permettront de s'élever et d'éclairer le monde de leur lumière collective. Les prix « Power of Radiance » sont des piliers importants, qui soutiennent notre vision d'entreprise pour la création de valeur sociale. Je suis honorée de pouvoir accueillir les lauréates de cette année, qui se consacrent à la création d'un avenir plus radieux pour d'autres jeunes filles et d'autres femmes, à travers l'enseignement des STEM », a déclaré Mme Yukari Suzuki, responsable de gestion de la marque pour Clé de Peau Beauté.

« Les possibilités offertes par l'éducation sont infinies et elle ouvre les portes d'un changement positif », a dit Mme Shrestha. « Au cours de la prochaine décennie, dans les pays en développement à travers le monde, 600 millions de jeunes filles entreront sur le marché du travail. La plupart d'entre elles travailleront dans le secteur informel où elles seront confrontées à des difficultés et des défis. »

Mme Pandey poursuit : « Il est important que nous, en tant que femmes et enseignantes, leur inculquions de précieuses leçons de confiance et d'estime de soi. Nous devons dans le même temps leur apporter des connaissances et la capacité de prendre en main leur avenir et de choisir leurs parcours de vie. Chaque étape, quelle que soit son importance, est un pas primordial et significatif vers l'amélioration des opportunités pour les filles dans le monde. »

Les prix « Power of Radiance » seront financés par un pourcentage des ventes mondiales de « The Serum », de Clé de Peau Beauté. Conçu pour éveiller l'intelligence de la peau, c'est-à-dire sa capacité à distinguer les bons et les mauvais stimuli, « The Serum » active également sa source de vitalité et d'éclat.

En tant que directrices de WiSTEM Nepal (Women in STEM Nepal), Binita Shrestha et Pratiksha Pandey sont reconnues pour leur rôle majeur dans l'enseignement des STEM et les projets de diversification au Népal, qui a permis à des jeunes filles et des femmes de poursuivre leurs études en sciences et technologie. En tant qu'ingénieure en technologies de l'information et enseignante, Mme Shrestha a supervisé plusieurs projets philanthropiques couronnés de succès, en particulier un partenariat entre WiSTEM Nepal, l'UNICEF et le Conseil de télécommunication du Népal (Nepal Telecommunication Authority), pour #InternationalGirlsinICT, un mouvement mondial qui encourage les jeunes filles à envisager des études et des carrières dans le domaine croissant des TIC, et #Net4Good, une campagne de sécurité en ligne concernant les enfants. Dans le même temps, Mme Pandey a voué sa carrière à briser les stéréotypes sexistes et à encourager les femmes à s'asseoir à l'avant de la classe et à poursuivre fièrement leur passion pour l'apprentissage et la connaissance. Par le biais de WiSTEM, Mme Pandey organise des ateliers de codage, d'électronique et de conception visant à inspirer la prochaine génération de filles à poursuivre des carrières dans les STEM.

WiSTEM Nepal est une organisation qui enseigne et responsabilise les jeunes filles et les jeunes femmes âgées de 10 à 25 ans et encourage la pensée computationnelle, la pensée logique, le développement cérébral et la résolution de problèmes. L'organisation a été fondée en septembre 2016 par une équipe de cinq personnes, dont Mme Shrestha et Mme Pandey faisaient partie. Jusqu'à aujourd'hui, WiSTEM Nepal a aidé plus de 370 jeunes filles et jeunes femmes à découvrir le monde merveilleux des STEM et leur a donné assez d'autonomie et la confiance nécessaire pour revendiquer leur droit à vivre dans un monde égalitaire.

Le pouvoir d'éclairer le monde est en chacun de nous et grâce aux prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté soutient les jeunes filles et les femmes du monde entier, dans la mesure où elles changent le monde pour elles-mêmes, leur famille et leur collectivité.

En cette année 2020, la cérémonie de remise des prix « Power of Radiance » se déroulera en Thaïlande.

*Source d'informations : Investing in Girls' STEM Education in Developing Countries (Investir dans l'enseignement des STEM aux jeunes filles dans les pays en développement - https://www.cfr.org/report/investing-girls-stem-education-developing-countries)

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de luxe de Shiseido Cosmetics, a été fondée en 1982 ; elle est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer le pouvoir de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. La gamme est disponible dans 18 pays et régions à travers le monde.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Compte Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1092932/Ms_Binita_Shrestha_L_Ms_Pratiksha_Pandey_R_2020_Award.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1092933/Power_of_Radiance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1008917/Cle_de_Peau_Logo.jpg

Related Links

http://www.cledepeau-beaute.com



SOURCE Clé de Peau Beauté