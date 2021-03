Clé de Peau Beauté anuncia a la ganadora del premio "Power of Radiance" 2021

Por desgracia, el acceso a las oportunidades a menudo depende del contexto socioeconómico, social y comunitario de cada individuo. Sin embargo, en la medida en que las niñas y mujeres avancen en los campos CTIM, ellas podrán apropiarse de las habilidades que les asegurarán empleos futuros con mayores ingresos, y con esto, estimularán el progreso socioeconómico de sus comunidades*. La educación es la clave para liberar el potencial de las niñas, ya que abre infinitas posibilidades y puede inspirar contribuciones positivas a la comunidad global. Sin embargo, a muchas niñas alrededor del mundo se les niega la oportunidad de avanzar a la escuela secundaria debido a barreras como el matrimonio precoz, la pobreza, la discriminación y los prejuicios de género. El acceso a la educación en CTIM ayuda a combatir estas barreras y puede permitir a las niñas ir tras el futuro de su elección.

"Desde marzo de 2019, Clé de Peau Beauté celebra a las mujeres que han tomado medidas para impulsar un cambio positivo en sus comunidades a través de la educación y el empoderamiento con los premios 'Power of Radiance'. Este es el tercer año en que hemos tenido el privilegio de reconocer a mujeres tan excepcionales, y me siento honrada de celebrar a la ganadora de este año, la señora Alyona Tkachenko. Su activismo por la incorporación de la educación en CTIM al plan de estudios de Kazajistán ha logrado impactar a más de 500.000 niñas. Sus logros son prueba de nuestra creencia de que cada persona tiene el poder de transformar, no solo el mundo para sí misma, sino también para quienes la rodean", afirmó la Sra. Yukari Suzuki, directora de marca de Clé de Peau Beauté.

La Sra. Alyona Tkachenko es la precursora de Hora del Código en Kazajistán, donde llevó el programa en 2014 para inspirar a los estudiantes a aprender programación, especialmente a las niñas. Alyona ha trabajado para hacer que Hora del Código sea accesible para niñas en zonas tanto urbanas como rurales, trabajando con el gobierno nacional y regional para implementar el programa en escuelas de todo Kazajistán. Paralelo a su trabajo educativo, Alyona aprovechó su propia trayectoria en CTIM para cofundar Nommi, un emprendimiento de puntos de conexión móviles de Kazajistán. La falta de conectividad puede agravar las brechas educativas. Nommi fue fundada para resolver este problema ofreciendo acceso a internet en todo lugar, especialmente en zonas rurales. Alyona cree firmemente que CTIM es una herramienta crucial para la innovación, y desea alentar a otras mujeres jóvenes a que sigan ese camino como campo de estudio.

"Estar involucrada en CTIM y aprender diferentes aproximaciones a la ciencia de la computación me ha abierto muchas puertas y me ha permitido aprovechar oportunidades emocionantes que se han cruzado en mi camino. A través de mi trabajo y activismo, espero propiciar a los jóvenes una comprensión más clara de las posibilidades que puede ofrecer la educación en las áreas de CTIM. Mi sueño es ayudar a proporcionar las herramientas necesarias para que las niñas aprovechen al máximo su potencial y no acepten los límites que se les imponen, sin importar cual sea su contexto. Recibir el premio 'Power of Radiance' me ayudará a transformar Hora del Código Kazajistán y, en última instancia, garantizar una representación más equitativa de las niñas en las áreas de CTIM", expresó la Sra. Tkachenko.

Como ganadora del premio "Power of Radiance" de 2021, a Alyona se le otorgará una subvención que podrá donar a una causa que ella elija para promover su impactante trabajo en las áreas de CTIM. Los premios "Power of Radiance" se financian con un porcentaje de las ventas globales de The Serum de Clé de Peau Beauté. Diseñado para despertar la "Skin Intelligence", la capacidad de la piel para distinguir entre estímulos buenos y malos, The Serum también activa la fuente de la vitalidad y la luminosidad. La trayectoria de Clé de Peau Beauté como activista de la educación comenzó con el sueño de un mundo mejor. Es por eso que seleccionaron uno de sus productos de base más emblemáticos, The Serum, y designaron una parte de sus ventas para esta misión.

El poder de iluminar el mundo está dentro de cada persona y, a través de los premios "Power of Radiance", Clé de Peau Beauté se alía con niñas y mujeres a nivel global para que transformen el mundo para sí mismas, sus familias y sus comunidades.

*Fuente de información: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure (http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf)

Acerca de Alyona Tkachenko

La Sra. Tkachenko se interesó en las áreas de CTIM gracias a sus estudios en física y matemáticas, además del trabajo con empresas de tecnología a principios de su carrera. Quería concientizar y ampliar el acceso a la educación en CTIM en su país de origen, para lo cual cofundó Love to Code, un centro de capacitación en programación para niños. Mientras divulgaba la misión de Love to Code para ofrecer a cada niño en Almaty, y eventualmente en todo Kazajistán, la oportunidad de aprender a codificar, Alyona lanzó una iniciativa social llamada Hora del Código Kazajistán para atraer más atención al campo de la codificación y la ciencia de la computación. Desde que se lanzó por primera vez, el programa Hora del Código de Kazajistán aumentó de 60.000 a 350.000 estudiantes en 2019. El programa Hora del Código rápidamente se convirtió en la iniciativa de CTIM más grande de Kazajistán, acercando a más de 500.000 niñas kazajas a las áreas de CTIM y capacitando a más de 200 maestras en el plan de estudios de CTIM. Alyona también cofundó Nommi, un emprendimiento de conectividad segura de Kazajistán que proporciona conexión LTE de datos rápidos para trabajadores remotos en todo el mundo. Nommi ha ampliado y firmado acuerdos corporativos con varias compañías Fortune 500. Alyona es la primera mujer fundadora del sector de tecnología de Asia Central en entrar a la lista Forbes 30 Under 30 Asia (2019).

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca global de lujo de Shiseido Cosmetics, fue fundada en 1982 como la máxima expresión de la elegancia y la ciencia. Clé de Peau Beauté significa la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es liberar el poder de la luminosidad de cada mujer, aprovechando las tecnologías del maquillaje y del cuidado avanzado de la piel vigentes en todo el mundo. Siempre guiada por una exquisita sensibilidad e inteligencia estética, Clé de Peau Beauté ha infundido sus productos con modernidad, encanto y dinamismo para emerger como líder de la industria que propicia una luminosidad tan exuberante, que emana desde el interior. Disponible en 20 países y regiones de todo el mundo.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Instagram oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1439830/D1A2653_SRGB___1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1439831/CDP_POR_BLACK.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

FUENTE Clé de Peau Beauté

Related Links

http://www.cledepeau-beaute.com



SOURCE Clé de Peau Beauté