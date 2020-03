Clé de Peau Beauté anuncia a los premiados "Power of Radiance" de 2020

Homenaje a mujeres inspiradoras que se han dedicado a mejorar las vidas de niñas y mujeres a través de la educación

TOKIO, 9 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la prestigiosa marca de lujo de maquillaje y cuidado de la piel, se enorgullece en anunciar los segundos premios "Power of Radiance Awards" como parte de su compromiso filantrópico a largo plazo para defender la educación de las niñas como elemento clave para un futuro más próspero. Esto es una continuación de una asociación plurianual con UNICEF para apoyar la educación y el empoderamiento de las niñas. Los premios "Power of Radiance Awards" distinguen a mujeres inspiradoras que han actuado para fomentar el cambio positivo a través del conocimiento. Los premios "Power of Radiance Awards" de 2020 reconocerán a Binita Shrestha y Pratiksha Pandey de Nepal, que han contribuido enormemente a la educación y el empoderamiento de las niñas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Estas mujeres excepcionales recibirán una beca que podrán entregar a la causa que elijan para continuar su valioso trabajo. Los premios "Power of Radiance Awards", junto con las iniciativas que Clé de Peau Beauté tiene en marcha, pretenden empoderar a las niñas y a las mujeres para que tomen una postura proactiva en el fomento de un cambio positivo en el mundo.