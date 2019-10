Clé de Peau Beauté apresenta o novo La Crème, uma obra-prima recriada

Criado com base em uma perspectiva única de inteligência da pele, a capacidade natural da pele de diferenciar bons e maus estímulos e a capacidade das células da pele de transmitir informações entre elas, o La Crème utiliza um entendimento profundo do comportamento das células da pele para oferecer resultados excepcionais. Recriado oito vezes desde seu lançamento em 1982, cada versão do La Crème é elaborada com as mais recentes descobertas do trabalho constante de pesquisa da Clé de Peau Beauté, e cada versão é mais potente e sofisticada que a anterior.

O novo La Crème conta com uma mistura poderosa de um complexo exclusivo: o Skin-Empowering Illuminator, que compreende uma combinação incrível de cinco ingredientes: essência de seda dourada platinada, extrato de casca de pérola japonesa, teanina, extrato de perilla e extrato de Angelica Acutiloba, que ajudam a potencializar a inteligência da pele e aumentam a capacidade da pele de reparar e se proteger dos danos causados por vários agentes estressores.

Além disso, a fórmula revitalizada contém o novo extrato CeraFerment, criado a partir de um fermento descoberto na prefeitura de Akita, no Japão, e intensifica a capacidade da pele de se regenerar e se tornar firme de dentro para fora.

A textura excepcionalmente rica e exuberante do La Crème foi criada por especialistas ao longo de vários dias, em um processo preciso com várias etapas e sem pressa, misturando meticulosamente mais de 60 ingredientes selecionados para liberar um brilho interior e realmente melhorar a pele, proporcionando uma aparência rejuvenescida e mais firme em 12 semanas[1].

O novo La Crème, oferecido em uma embalagem requintada que se assemelha a uma joia, foi apresentado em um evento exclusivo realizado na famosa Serpentine Magazine, localizada no Hyde Park, no centro de Londres, onde mais de 100 editores, influenciadores e comerciantes do mundo todo foram recebidos pela Srta. Yukari Suzuki, diretora de marca da Clé de Peau Beauté, e pelo Sr. Katsunori Yoshida, diretor de tecnologia do Clé de Peau Beauté Laboratory.

O ambiente iluminado – uma representação física da promessa de brilho do La Crème – foi o cenário perfeito, onde luzes e tecnologias foram usadas para criar uma experiência interativa e holística da marca; cada ponto ressaltando os marcos alcançados pela Clé de Peau Beauté ao ultrapassar os limites da ciência e inovação. Os convidados foram levados a instalações multimídia digitais e interativas que exibiam a jornada da marca, a evolução do La Crème e as descobertas científicas relativas à pele que formam as bases do desempenho excepcional do La Crème.

O evento também representou outro marco significativo: o lançamento da marca na Europa, tendo Londres como ponto de partida.

A Srta. Suzuki comentou: "O La Crème está no coração da Clé de Peau Beauté, e nos sentimos orgulhosos e honrados por apresentar sua fórmula nova e revitalizada, sustentada por nosso compromisso incansável com a ciência e a inovação dos cuidados com a pele. É um ícone de luxo que se desenvolve dia após dia e incorpora tecnologias avançadas para intensificar as capacidades naturais da pele de brilhar".

"Além disso, decidimos fazer essa revelação em Londres porque essa cidade ilustre representa o ponto inicial da jornada da nossa marca na Europa. Estamos emocionados com as infinitas possibilidades decorrentes da dedicação de uma equipe de P&D comprometida, que se esforça constantemente para ultrapassar novas fronteiras científicas e oferecer um brilho tão intenso que emana de dentro para fora."

O lançamento também foi celebrado com um jantar de gala no Corinthia Hotel London, organizado pela Clé de Peau Beauté em conjunto com a embaixadora global da marca, a Srta. Felicity Jones.

Sobre a Clé de Peau Beauté

A Clé de Peau Beauté, marca global de luxo da Shiseido Cosmetics, foi fundada em 1982 como a expressão máxima da elegância e ciência. Clé de Peau Beauté significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é liberar o poder do brilho das mulheres utilizando tecnologias de maquiagem e cuidados com a pele avançados do mundo todo. Sempre guiada por um excelente senso estético e inteligência, a Clé de Peau Beauté coloca em seus produtos modernidade, encantamento e dinamismo para se posicionar como líder no setor e proporcionar um brilho tão notável que emana de dentro para fora. Disponível em 14 países e regiões.

[1] *Testado na África do Sul por 100–103 mulheres brancas entre 40–68 anos, de 25 de julho a 18 de outubro de 2018.

