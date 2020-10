Clé De Peau Beauté bekräftigt ihr Engagement für die Förderung der Bildung von Mädchen in der neuen Normalität

Auf dem Höhepunkt der Pandemie erlebten über 90 % der Studenten weltweit Unterbrechungen in ihrer Ausbildung*. Die Bildungsbedürfnisse gefährdeter Gemeinschaften, wie z. B. Mädchen, wurden aufgrund des begrenzten Zugangs und der begrenzten Technologiekenntnisse weiter an den Rand gedrängt. Um eine gerechtere Zukunft für alle Mädchen aufzubauen und eine positive langfristige Wirkung auf ihr Leben und ihre Gemeinden zu erzielen, muss MINT-Bildung als Priorität betrachtet werden. MINT-Bildung kann Mädchen den Zugang zu Fertigkeiten ermöglichen, die ihnen die Arbeitsplätze der Zukunft sichern, was wiederum die finanzielle Leistungsfähigkeit und Selbstversorgung verbessert.

In einer Zeit der weltweiten sozialen Distanzierung sieht Clé de Peau Beauté die Notwendigkeit, kultur- und geografieübergreifende Menschen und Ideen zu verbinden. Mit den „Power of Radiance Awards" versucht Clé de Peau Beauté, die durch die Pandemie verursachten und sich negativ auf die Lernkontinuität ausgewirkenden Bildungsbarrieren zu beseitigen, um Bildung zu einem Recht für jedes Kind zu machen. Im Einklang mit globalen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung wurde die zweite jährliche Verleihung der „Power of Radiance Awards" in diesem Jahr virtuell durchgeführt. Die Veranstaltung feierte die unglaublichen Leistungen von Frau Shrestha, Frau Pandey und anderen außergewöhnlichen Frauen aus der ganzen Welt, die sich in diesen schwierigen Zeiten weiterhin für die Bildung von Mädchen einsetzen. Sie stellten auch ihre Sichtweisen dahingehend dar, wie wichtig die Gewährleistung von kontinuierlicher Ausbildung in der neuen Normalität ist. Zu Frau Shrestha und Frau Pandey gesellten sich die Humanitärin, Modell und Schauspielerin Toni Garrn; die Unternehmerin und Schöpferin digitaler Inhalte Chriselle Lim; die Schönheitskönigin, Modell, Nasa-Datanautin und Direktorin von Space Apps DC Fionnghuala O'Reilly; sowie die TV-Persönlichkeit und Schauspielerin Chiaki Horan. Das virtuelle Programm beinhaltete auch eine Podiumsdiskussion zwischen den sechs Frauen, die sich auf die Bedeutung der Entwicklung sinnvoller Lösungen zur Inspiration der nächsten Generation von Mädchen durch Bildung und MINT-Themen konzentrierte. Zum Abschluss der virtuellen Veranstaltung wurden auch Videos von jungen Mädchen ausgestrahlt, die ihre Träume und Hoffnungen für die Zukunft teilten, um den kommenden Generationen ein Vermächtnis der Hoffnung zu hinterlassen.

„Ich glaube, dass die MINT-Bildung eine notwendige Qualifikation für das 21. Jahrhundert ist", sagte Frau Shrestha. „Durch MINT-Fächer erhalten Mädchen Zugang zu endlosen Beschäftigungsmöglichkeiten, erlangen größere Unabhängigkeit und knüpfen bessere Verbindungen zu ihren Gemeinden und der Welt um sie herum. Dank der „Power of Radiance Awards" von Clé de Peau Beauté sind wir nun einen Schritt näher dran, einen Wandel im Bildungssystem in Nepal herbeizuführen und MINT-Geschlechterstereotypen zu durchbrechen".

„Die „Power of Radiance Awards" von Clé de Peau Beauté haben uns eine erstaunliche Gelegenheit geboten, unser Engagement für die Stärkung von Mädchen und Frauen in Nepal fortzusetzen", sagte Frau Pandey. „Als wir WiSTEM Nepal gründeten, hatten wir nur begrenzten Zugang, begrenzte Reichweite und begrenzte finanzielle Mittel. Der Zuschuss hat unsere Initiativen zur Bereitstellung von MINT-Ausbildungen für unterprivilegierte und ländliche Mädchen in Nepal maßgeblich unterstützt".

„Bei Clé de Peau Beauté glauben wir, dass der Schlüssel zu einer besseren Welt darin liegt, das Potenzial von Mädchen durch Bildung freizusetzen. Mit den „Power of Radiance Awards" werden die Leistungen von Einzelpersonen gewürdigt, die Maßnahmen ergriffen haben, um durch Bildung positive Veränderungen in ihren Gemeinschaften voranzutreiben. Indem wir Binita Shrestha und Pratiksha Pandey Aufmerksamkeit schenken, hoffen wir, andere zu inspirieren sich uns anzuschließen, um zukünftige Generationen von Mädchen durch MINT-Ausbildungen zu stärken, damit auch sie den Weg für eine strahlendere Gesellschaft ebnen können, die gleichberechtigt und fair ist", sagte Yukari Suzuki, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté.

Der Zuschuss des Programms „Power of Radiance Awards" wird aus dem weltweiten Verkauf von The Serum von Clé de Peau Beauté finanziert.

*Informationsquelle: UNESCO

( https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition )

Über Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Cosmetics, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zur Schönheit der Haut. Die Philosophie der Marke besteht darin, die Kraft der Ausstrahlung einer Frau mithilfe von Make-up-Technologien und fortschrittliche Hautpflegeprodukten aus der ganzen Welt freizusetzen. Clé de Peau Beauté wird stets von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und flößt ihren Produkten Modernität, Verzauberung und Dynamik ein, um sich als Branchenführer aufzutreten und eine bemerkenswerte Ausstrahlung zu erreichen, die von innen kommt. Sie ist verfügbar in 20 Ländern und Regionen weltweit.

Über Binita Shrestha

Binita Shrestha ist IT-Ingenieurin, Pädagogin und Sozialunternehmerin. In den letzten 5 Jahren haben sie und ihr Team Pionierarbeit darin geleistet, bestehende Stereotypen der Gesellschaft über MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und Datenverarbeitung für heranwachsende Mädchen in Nepal zu durchbrechen, indem sie verschiedene STEAM-Alphabetisierungsprogramme geleitet haben, um die spürbare Kluft zwischen den Geschlechtern zu verringern. Sie setzt sich für diesen guten Zweck ein und betreute mehrere erfolgreiche philanthropische Projekte im Bereich Technologie, darunter eine Partnerschaft zwischen WiSTEM Nepal, UNICEF und der nepalesischen Telekommunikationsbehörde.

Über Pratiksha Pandey

Pratiksha Pandey ist Elektronik- und Kommunikationsingenieurin. Sie widmete ihre Karriere der Zerschlagung von Geschlechterstereotypen und der Ermutigung von Frauen, sind an die Spitze des Klassenzimmers zu setzen und stolz ihrer Leidenschaft für Lernen und Wissen nachzugehen. Als Direktorin von WiSTEM Nepal leitet Frau Pandey Kodierungs-, Elektronik- und Designworkshops, die dazu beitragen, die nächste Generation von Mädchen für MINT-Karrieren zu begeistern. Sie arbeitet auch als Mentorin für das Programm

1000 Girls, 1000 Futures der New York Academy of Sciences.

Über Toni Garrn

Als internationales Vorbild, Humanitärin und bekanntes Gesicht von Clé de Peau Beauté ist Toni Garrn die Botschafterin der weltweiten Kampagne „Girls Get Equal" von Plan International, einer internationalen Bewegung, die sich für die Rechte von Mädchen einsetzt.

Über Chriselle Lim

Chriselle Lim ist eine der weltweit erfolgreichsten Schöpferinnen von Inhalten und digitalen Megastars. Als Erfinderin von Chriselle Factor ist sie ein inspirierendes Vorbild für Frauen überall dort, wo sie mit einem geschäftigen Leben jonglieren. Als Gründerin von BÜMO, einer digitalen und physischen Gemeinschaft zur Vereinfachung des Lebens vielbeschäftigter Eltern, sind ihre unglaubliche Arbeitsethik, ihr persönlicher Antrieb und ihr Talent Inbegriff der unendlichen Möglichkeiten für Mädchen überall auf der Welt.

Über Fionnghuala O'Reilly

Fionnghuala O'Reilly ist eine Frau, welche die Bedeutung einer MINT-Ausbildung und der unendlichen Möglichkeiten, die eine solche Ausbildung Frauen bieten kann, wirklich widerspiegelt. Sie ist Absolventin der George Washington University und Ingenieurin. Sie arbeitet in der weitgehend männlich dominierten Maschinenbauindustrie und hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch ihre Leistungen zu zeigen, wie Frauen Glasdecken durchbrechen können. Erst letztes Jahr startete sie #ReachForTheStars, eine äußerst erfolgreiche Social-Media-Kampagne, die Frauen und Vielfältigkeit in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ins Rampenlicht rückt.

Über Chiaki Horan

Die in Tokio geborene und aufgewachsene Chiaki Horan ist mit ihrer Arbeit als Fernsehpersönlichkeit und auch als Schauspielerin zu einer wichtigen Figur der japanischen Medien geworden. Ihre internationale Herkunft als Tochter eines irischen Vaters und einer japanischen Mutter weckte ihr Interesse für die westliche Kultur, was sie zum Studium der englischen Literatur an der bekannten Aoyama-Gakuin-Universität in Tokio führte, wo sie für ihre fleißigen Studien ausgezeichnet wurde. Als ausdrucksstarke Medienfigur erscheint sie regelmäßig in den kommerziellen Fernsehnachrichten von TBS (Tokyo Broadcasting Television), wo sie eine Vielzahl von Themen präsentiert, von Politik bis hin zu kulturellen Veranstaltungen, und sie ist eine Inspiration für junge Mädchen für die Entwicklung und Beweisstellung ihres kritischen Denkens.

