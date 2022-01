CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CÉLÈBRE SES 40 ANS EN DÉVOILANT SON PROCHAIN CHAPITRE

TOKYO, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, marque mondiale de soins et de maquillage de luxe, fête ses quarante ans cette année, marquant quatre décennies de recherche de l'éclat et d'un savoir-faire de haut niveau grâce à la science et à l'innovation. Cet anniversaire constitue l'occasion idéale de célébrer ses réalisations tout en révélant les aspirations audacieuses de la marque pour l'avenir. Pour ouvrir ce nouveau chapitre, Clé de Peau Beauté a l'honneur de présenter les nouveaux visages de la marque : Dakota Fanning, Diana Silvers et Ella Balinska. Chacune de ces femmes incroyables incarne les caractéristiques de l'ADN de la marque, intelligente et sans compromis, tout en représentant une communauté mondiale de femmes qui possèdent un rayonnement inné rendant chacune d'entre elles si extraordinaire.

Fidèle à la volonté de Clé de Peau Beauté de profiter au maximum de la science et de l'innovation, la marque a utilisé une technologie de pointe pour rassembler les médias du monde entier dans The House of Infinite Radiance, une maison virtuelle qui expose toutes les facettes de la marque, présentes et futures. Dans The House of Infinite Radiance, les invités ont eu l'occasion de rencontrer pour la première fois les trois nouvelles ambassadrices internationales de la marque Clé de Peau Beauté et de découvrir les collections convoitées qui seront dévoilées au cours de l'année à venir, au moyen de points de contact interactifs et de contenu sur mesure.

« Notre quarantième anniversaire constitue une occasion importante et parfaite pour Clé de Peau Beauté de célébrer les femmes que nous servons. Nous croyons fermement que l'éclat intérieur se trouve au cœur de chaque femme ; la marque est également convaincue que le véritable éclat est constitué de nombreuses facettes et s'exprime de diverses façons, toutes aussi belles les unes que les autres. Je suis donc ravie de vous présenter Dakota, Diana et Ella, trois actrices qui représentent vraiment les femmes d'aujourd'hui, autonomes, confiantes, engagées socialement et qui agissent sans cesse pour libérer leur propre potentiel et celui de leur entourage. Nous nous réjouissons de les accueillir dans la famille Clé de Peau Beauté », a déclaré Mme Mizuki Hashimoto, directrice de la marque Clé de Peau Beauté.

À la question de savoir ce que représentait son entrée dans la famille Clé de Peau Beauté, Dakota Fanning a déclaré : « C'est un honneur, non seulement d'être invitée à représenter une marque de luxe aussi distinguée, mais aussi d'assumer ce rôle avec des femmes aussi talentueuses que Diana et Ella. J'ai toujours été une fan des produits Clé de Peau Beauté et je partage la conviction de la marque concernant l'importance d'adopter et de célébrer vos forces uniques et individuelles. »

Diana Silvers a ajouté : « Clé de Peau Beauté est une marque à l'histoire si riche, et ce qui me touche vraiment, c'est sa quête de l'excellence. La marque cherche toujours à innover et à évoluer, et j'ai vu les résultats : des produits de grande qualité conçus en tenant compte des forces individuelles des femmes. La marque a bâti cette communauté mondiale de soutien autour de ce message, et j'ai vraiment hâte de participer à cette aventure avec Dakota et Ella. »

Ella a poursuivi : « Ce qui me plaît vraiment dans cette marque, c'est qu'elle défend des produits de haute qualité et une mission philanthropique mondiale qui permet aux filles de se faire entendre grâce à l'éducation. C'est important pour moi, et je suis fière de le faire avec des femmes exceptionnelles comme Dakota et Diana. »

Les actrices feront leur première apparition commerciale en janvier 2022 dans une campagne filmée par Cliff Watts. Dakota, Diana et Ella assisteront à des événements exclusifs de lancement médiatique, à compter de janvier, avec The House of Infinite Radiance. Au cours de l'année 2022, Clé de Peau Beauté présentera fièrement de nouveaux produits et collections passionnants pour célébrer cette année spéciale et témoigner de son engagement à toujours viser l'éclat ultime et la perfection.

Clé de Peau Beauté, la marque de luxe mondiale de Shiseido Co., Ltd a été fondée en 1982 comme l'expression par excellence de l'élégance et de la science. Comme son nom l'indique, Clé de Peau Beauté est la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat féminin en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau les plus novateurs du monde entier. Guidée sans cesse par une intelligence et une sensibilité esthétique remarquable, Clé de Peau Beauté a insufflé à ses produits une modernité, un enchantement et un dynamisme qui fait d'elle un leader du secteur. Son rayonnement est si remarquable qu'il émane de l'intérieur. La marque est disponible dans 23 pays et régions*.

Dakota Fanning est une actrice américaine qui a joué dans de nombreux films. Elle est la plus jeune actrice à avoir été nommée pour un prix Screen Actors Guild Award®. Plus récemment, elle a repris son rôle de Sarah Howard dans la deuxième saison de la série acclamée par la critique, L'Aliéniste. La série a été diffusée pour la première fois comme principale nouvelle série du câble aux États-Unis et a été nommée pour un prix aux Golden Globe® Awards ainsi qu'aux Emmy® Awards dans la catégorie Meilleure série limitée. Fanning, qui a également récemment joué dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino à Hollywood, sera bientôt à l'affiche de la prochaine série d'anthologie The First Lady et de la série dramatique Ripley, toutes deux de Showtime. En plus d'être une actrice à succès, elle est également ambassadrice des artistes pour Save the Children.

Diana Silvers, actrice et mannequin américaine, a fait ses débuts dans Glass de M. Night Shyamalan. Elle est connue pour son rôle de Hope dans Booksmart d'Olivia Wilde, d'Erin Naird dans Space Force sur Netflix et de Maggie face à Octavia Spencer dans Ma de Blumhouse/Universal. Diana est une étoile montante, les gros titres la désignant comme la « nouvelle actrice qui compte d'Hollywood. » En dehors du métier d'actrice, Diana tient à cœur de redonner à sa communauté ; elle soutient de nombreuses œuvres philanthropiques, notamment le St Jude Children's Hospital, la National Breast Cancer Foundation et la Joyful Heart Foundation.

Ella Balinska est l'une des jeunes actrices les plus prometteuses de sa génération. Elle est surtout connue pour ses débuts et son rôle principal dans le film de Jane Kano, une ancienne agente redoutable du MI-6 dans Charlie's Angels. Ensuite, elle est la vedette de la très attendue série d'action Resident Evil de Netflix, dont la production vient de se terminer, et dans le long métrage produit par Blumhouse, Run Sweetheart Run, qui a été présenté en première au Sundance Film Festival et sortira mondialement sur Amazon Prime. Ella a également été annoncée pour tenir le rôle principal de Frey Holland dans le jeu vidéo d'action Forspoken de Square Enix pour la PlayStation 5. Ella a consolidé sa place dans la mode et la philanthropie, notamment en tant qu'ambassadrice mondiale de la collection emblématique de bijoux Panthère de Cartier, et elle a été invitée à rejoindre le British Fashion Council en tant que mécène fondatrice de la BFC Foundation Charity. Après avoir été formée à la Guildford School of Acting de Londres, où elle a obtenu son diplôme avec mention, elle a récemment créé une bourse d'études à l'université où elle a étudié pour les étudiants issus de la majorité mondiale en soutenant et en approfondissant leur compréhension de l'identité et de l'authenticité culturelles tout en se formant à leur métier.

