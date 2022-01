CLÉ DE PEAU BEAUTÉ COMEMORA 40 ANOS APRESENTANDO O PRÓXIMO CAPÍTULO

TÓQUIO, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Clé de Peau Beauté, marca de luxo global de maquiagem e cuidados com a pele, completa quarenta anos este ano, marcando quatro décadas em busca de brilho e maestria por meio da ciência e da inovação. Este aniversário é a ocasião ideal para comemorar as conquistas e, ao mesmo tempo, apresentar as audaciosas aspirações da marca para o futuro. Para anunciar o próximo capítulo, a Clé de Peau Beauté tem a honra de apresentar Dakota Fanning, Diana Silvers e Ella Balinska como os novos rostos da marca. Cada uma dessas incríveis mulheres personifica atributos do DNA da marca; inteligentes e descomprometidas, enquanto representam uma comunidade global de mulheres que possuem um brilho inato que torna cada uma delas tão extraordinária.

Alinhada com a dedicação da Clé de Peau Beauté em aproveitar o melhor em ciência e inovação, a marca alavancou a tecnologia de ponta para reunir a mídia de todo o mundo na House of Infinite Radiance – uma casa virtual que apresenta todas as facetas da marca, presentes e futuras. Na The House of Infinite Radiance, convidados tiveram a oportunidade de conhecer as três novas embaixadoras globais da marca Clé de Peau Beauté pela primeira vez e de visualizar as cobiçadas coleções que serão apresentadas durante o próximo ano, por meio de pontos de contato interativos e conteúdo personalizado.

"Nosso aniversário de 40 anos é uma ocasião importante para a Clé de Peau Beauté e é a oportunidade ideal para celebrarmos as mulheres que servimos. Acreditamos firmemente que a radiância interior está no centro de todas as mulheres – a marca também reconhece que a verdadeira radiância é multifacetada e se expressa de muitas maneiras diferentes, cada uma tão bela quanto a outra. Portanto, tenho o prazer de apresentar Dakota, Diana e Ella, três atrizes que representam verdadeiramente as mulheres atuais, capacitadas, confiantes, conscientes socialmente e sempre trabalhando para liberar seu próprio potencial e o potencial das pessoas ao seu redor. Estamos muito entusiasmados por tê-las como parte da família Clé de Peau Beauté", disse a Sra. Mizuki Hashimoto, diretora de marca da Clé de Peau Beauté.

Quando lhe perguntaram o que significava juntar-se à família Clé de Peau Beauté, Dakota Fanning disse: "É uma honra - não apenas ser convidada a representar uma marca de luxo tão distinta, mas também assumir esse papel com mulheres talentosas como Ella e Diana. Sempre fui fã dos produtos da da Clé de Peau Beauté e compartilho a crença da marca sobre a importância de abraçar e celebrar seus pontos fortes únicos e individuais."

Diana Silvers acrescentou: "A Clé de Peau Beauté é uma marca com uma história tão rica, e o que realmente ressoa em mim é sua busca pela excelência. Eles estão sempre buscando inovar e evoluir, e eu vi como isso resulta em produtos de tal qualidade projetados tendo em mente os pontos fortes individuais das mulheres. A marca construiu esta comunidade global de apoio em torno dessa mensagem, e estou realmente entusiasmada para fazer parte dessa jornada com Dakota e Ella."

Ella respondeu: "O que realmente me impressiona na marca é que ela defende produtos de alta qualidade e uma missão filantrópica global que capacita as meninas a encontrar sua voz por meio da educação. Isso é importante para mim, e tenho orgulho de fazer isso com mulheres excepcionais como Dakota e Diana."

As atrizes farão sua primeira aparição comercial em janeiro de 2022 em uma campanha filmada por Cliff Watts. Dakota, Diana e Ella participarão de eventos de lançamento exclusivos para a mídia a partir de janeiro com a House of Infinite Radiance. Ao longo de 2022, a Clé de Peau Beauté apresentará com orgulho novos e interessantes produtos e coleções para comemorar este ano especial e demonstrar seu compromisso de sempre se esforçar pela máxima radiância e perfeição.

Sobre a Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, a marca de luxo global da Shiseido Co., Ltd., foi fundada em 1982 como a expressão máxima da elegância e da ciência. Clé de Peau Beauté significa o segredo para a beleza da pele. A filosofia da marca é liberar o poder do resplendor de uma mulher, utilizando tecnologias de maquiagem e cuidados avançados com a pele do mundo todo. Sempre guiada por uma sensibilidade estética e inteligência requintadas, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, encanto e dinamismo para se tornar líder do setor no fornecimento de um resplendor tão notável, que emana de dentro. Disponível em 23 países e regiões do mundo*.

*Em janeiro de 2022.

Site do 40º aniversário da Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/40th-anniversary.html

Site das embaixadoras da marca Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/meet-ambassador.html

Instagram oficial da Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Biografias das embaixadoras da marca

Dakota Fanning é uma atriz americana com uma extensa lista de filmes em seu nome. Ela é a atriz mais jovem a ter sido indicada para o Prêmio do Sindicato dos Atores®. Mais recentemente, ela foi vista reprisando o seu papel de Sarah Howard na segunda temporada da série aclamada pela crítica ,O Alienista. A série estreou nos EUA como o novo No. 1 da TV a cabo e foi indicada para o Prêmio Golden Globe® juntamente com o Emmy® Award na categoria de Melhor Minissérie. Fanning, que também estrelou recentemente no filme de Quentin Tarantino, Era uma vez em Hollywood, será vista em breve estrelando a próxima série antológicaThe First Lady e no drama Ripley, ambos para o Showtime. Além de ser uma atriz de sucesso, ela também é uma embaixadora do projeto "Save the Children".

Diana Silvers, atriz e modelo americana, estreou no filme Vidro de M. Night Shyamalan. Ela é conhecida por seu papel Hope no filme Booksmart, de Olivia Wilde, como Erin Naird em Space Force , da Netflix, e como a rival de Maggie, Octavia Spencer no suspense Ma, da Blumhouse/Universal. Diana é uma estrela em ascensão, sendo considerada "a mais nova atriz principal em Hollywood". Além de atuar, Diana é apaixonada por retribuir à sua comunidade; ela apoia muitas causas filantrópicas, como o St. Jude Children's Hospital, a National Breast Cancer Foundation e a Joyful Heart Foundation.

Ella Balinska é uma das jovens atrizes mais promissoras de sua geração. Ela é mais conhecida por sua estreia como protagonista como a feroz ex-agente do MI-6, Jane Kano, no filmeAs panteras. Posteriormente, ela estrelou a aguardada série Resident Evil, que recentemente finalizou sua produção, e no longa-metragem produzido pela Blumhouse, Run Sweetheart Run, que estreou no Festival Sundance de Cinema e que terá um lançamento global na Amazon Prime. Foi também anunciado que Ella vai assumir o papel principal de Frey Holland no épico de videogame da Square Enix, Forspoken, para o Playstation 5. A atriz consolidou seu lugar em moda e na filantropia, destacando-se como Embaixadora Global da coleção icônica de joias Panthère, da Cartier, e foi convidada a ingressar no Conselho de Moda Britânico como patrona fundadora da instituição de caridade, a Fundação BFC Após ter se especializado na Escola de Atuação de Guildford, em Londres, onde se formou com honras, ela recentemente estabeleceu uma bolsa de estudos em sua Alma Mater para estudantes majoritariamente globais - apoiando e aprofundando a compreensão da identidade cultural e da autenticidade ao mesmo tempo em que eles aprendem o ofício.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1710510/CPB_40_years_logo_01_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710511/22SS_PLATES_D2_0048_TRIPLE_COMP_V7_2_NO_CROP_LAYERED_PO_2_1_1.jpg

FONTE Clé de Peau Beauté

SOURCE Clé de Peau Beauté