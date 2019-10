Clé de Peau Beauté dévoile sa nouvelle édition de La Crème, un chef-d'œuvre reformulé

Conçue sur la base d'un concept unique de l'intelligence de la peau (en anglais, skin Intelligence), d'une capacité innée de la peau à distinguer les bons et mauvais stimulus et de la capacité des cellules de la peau à transmettre les informations entre elles, La Crème exploite une profonde compréhension du comportement des cellules de la peau pour fournir des résultats hors du commun. Reformulée à huit reprises depuis son lancement en 1982, chaque version de La Crème s'appuie sur les dernières découvertes issues des recherches en cours de Clé de Peau Beauté, et chacune d'entre elles est plus puissante et sophistiquée que la précédente.

La nouvelle La Crème est élaborée à partir d'un mélange extrêmement puissant d'un complexe breveté, le Skin-Empowering Illuminator (illuminateur qui stimule la peau), qui est composé d'un puissant mélange de cinq ingrédients essentiels : l'essence de soie Platinum Golden, l'extrait de nacre japonaise, la théanine, l'extrait de pérille et l'extrait d'angélique acutilobée. Ces ingrédients aident à amplifier l'intelligence de la peau et à améliorer sa capacité à se réparer et à se protéger des dommages causés par divers facteurs de stress.

En outre, la formulation revitalisée contient le nouvel extrait CeraFerment, qui est fabriqué à partir d'une levure découverte dans la préfecture d'Akita, au Japon, et qui améliore la capacité de la peau à se régénérer et à se raffermir de l'intérieur.

La texture exceptionnellement riche et luxuriante de La Crème a été élaborée sur plusieurs jours par des maîtres qui s'appuient sur une méthode rigoureuse consistant en plusieurs étapes et une approche hautement mesurée. Ce processus implique un mélange méticuleux de plus de soixante ingrédients sélectionnés pour libérer un éclat intérieur et améliorer efficacement la peau pour dégager une apparence et une densité rajeunies en 12 semaines[1].

Présentée dans un emballage raffiné ressemblant à un bijou, la nouvelle version de La Crème a été dévoilée lors d'un événement exclusif qui a eu lieu dans la galerie d'art emblématique du centre-ville de Londres, Serpentine Magazine, qui est situé à Hyde Park. Plus de 100 éditeurs, influenceurs et détaillants mondialement connus ont été accueillis par Mme Yukari Suzuki, responsable de marque de Clé de Peau Beauté, et M. Katsunori Yoshida, responsable de la technologie du laboratoire de Clé de Peau Beauté.

Cet espace rempli de lumière qui reflète matériellement la promesse d'éclat de La Crème fut le cadre idéal où technologie et lumière ont été pleinement déployées pour créer une expérience de marque interactive et holistique, où chaque point de contact met en valeur les étapes importantes franchies par Clé de Peau Beauté pour repousser les limites de la science et de l'innovation. Les invités furent guidés à travers des supports multimédias numériques et interactifs présentant le parcours de la marque, l'évolution de La Crème et les découvertes scientifiques concernant la peau qui constituent la base du rendement exceptionnellement luxueux de La Crème.

L'événement a également marqué une autre étape importante, celle du lancement de la marque en Europe, Londres étant la première escale.

Mme Suzuki a déclaré : « La Crème est le cœur de Clé de Peau Beauté et nous sommes fiers et honorés de présenter cette nouvelle formulation revitalisée, qui est étayée par notre engagement incessant en faveur de l'innovation scientifique et du soin de la peau. Il s'agit d'une icône du luxe qui intègre des technologies du plus haut niveau pour renforcer les capacités innées de la peau pour dégager un éclat qui évolue jour après jour. »

« De plus, nous avons décidé d'organiser cette exposition à Londres, cette ville illustre qui représente la toute première étape de l'histoire de notre marque en Europe. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités infinies qui s'annoncent grâce au dévouement d'une équipe de recherche et développement engagée, qui s'efforce en permanence de repousser les limites scientifiques pour dégager un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur », ajoute-t-elle.

Le lancement a également été célébré par un dîner de gala au Corinthia Hotel London, qui a été organisé conjointement par Clé de Peau Beauté et l'ambassadrice de la marque, Mme Felicity Jones.

À propos de Clé de Peau Beauté

La marque de luxe mondiale de Shiseido Cosmetics, Clé de Peau Beauté, a été fondée en 1982 comme l'expression par excellence de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat féminin en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau innovants du monde entier. Guidée sans cesse par une sensibilité et une intelligence esthétique exquise, Clé de Peau Beauté a doté ses produits de modernité, de charme et de vitalité pour se convertir en leader du secteur qui dégage un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Le produit est disponible dans 14 pays et régions.

Site officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Compte officiel de Clé de Peau Beauté sur Instagram : instagram.com/cledepeaubeaute

[1] * Testé en Afrique du Sud par 100–103 femmes de peau blanche âgées de 40 à 68 ans, du 25 juillet au 18 octobre 2018.

