Clé De Peau Beauté está trabalhando no mundo todo para tornar divertida a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática

Durante a pandemia, mais de 180 países enfrentaram fechamentos escolares temporários. De acordo com um estudo realizado pela UNICEF, UNESCO e o Banco Mundial, os fechamentos escolares relacionados à pandemia e a falta de continuidade da educação podem levar a uma perda de dez trilhões de dólares em rendimentos sobre as vidas profissionais dos alunos atuais [1] . Quando se trata de mais efeitos de curto prazo, os alunos enfrentam um aumento da ansiedade por causa da escola, especialmente as meninas. Um estudo da UNICEF mostra que a COVID-19 aumenta os problemas de estresse psicossocial e de saúde mental das meninas, afetando sua capacidade de aprender [2] . Este ano, a Clé de Peau Beauté se inspirou na ganhadora do prêmio "Power of Radiance" de 2021, Alyona Tkachenko, e em seu histórico de alcançar resultados na promoção da educação em STEM. Com base na experiência prática da Sra. Tkachenko com crianças e com o que as mantém engajadas com o aprendizado, a Clé de Peau Beauté criou uma ferramenta educacional que pode ser acessada dentro e fora da sala de aula para deixar as meninas entusiasmadas e confortáveis com as matérias relacionadas a STEM novamente.

Alyona Tkachenko é reconhecida como a fundadora do Kazakhstan's Hour of Code e trouxe o programa para seu país para inspirar estudantes, especialmente meninas, a aprender programação. "Acredito firmemente que, quando as crianças estão se divertindo ou entretendo, são capazes de aprender melhor. STEM são matérias frequentemente estigmatizadas; por isso, estou entusiasmada em ver que a Clé de Peau Beauté está aproveitando a criatividade e a tecnologia para ajudar a preencher essa lacuna e animar os jovens alunos", disse Alyona Tkachenko. "Estou honrada por ter sido a ganhadora deste ano do prêmio 'Power of Radiance' e honrada por minha própria experiência ter sido a inspiração para o programa deste ano."

"Com a continuidade da educação em crise, temos o prazer de adotar o espírito do programa 'The Power of Radiance' e criar mudanças tangíveis e significativas inspirando meninas a explorar as matérias relacionadas a STEM por meio de brincadeiras. Vimos o poder de ensinar STEM de uma maneira divertida e envolvente por meio da experiência e do sucesso de Alyona em sua própria comunidade. Esperamos inspirar outras pessoas a desempenhar seu papel e que elas se unam a nós para abrir o caminho para uma sociedade mais radiante e igualitária", disse a Sra. Yukari Suzuki, diretora de marca da Clé de Peau Beauté.

Os eventos serão realizados pelos mercados regionais da Clé de Peau Beauté, onde educadores, pais e crianças serão convidados a aprender mais sobre a importância da educação em STEM e a explorar o jogo de STEM. O programa "Power of Radiance" deste ano busca galvanizar a mudança nas comunidades locais e inspirar os alunos individuais a explorar matérias relacionadas a STEM em uma linguagem com a qual estejam familiarizados: a brincadeira.

O subsídio do programa "Power of Radiance Awards" será financiado a partir das vendas mundiais do The Serum da Clé de Peau Beauté.

Para mais detalhes, acesse: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2021.html.

Sobre a Clé de Peau Beauté

A Clé de Peau Beauté, marca global de luxo da Shiseido Co., Ltd., foi fundada em 1982 como o máximo da expressão da elegância e da ciência. Clé de Peau Beauté significa o segredo para a beleza da pele. A filosofia da marca é liberar o poder do resplendor de uma mulher, utilizando tecnologias de maquiagem e cuidados avançados com a pele do mundo todo. Sempre guiada por uma sensibilidade estética e inteligência requintadas, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, encanto e dinamismo para se tornar líder do setor no fornecimento de um resplendor tão notável, que emana de dentro. Disponível em 22 países e regiões do mundo.

Sobre Alyona Tkachenko

Alyona Tkachenko se interessou por STEM enquanto estudava física e matemática e também durante seu trabalho com empresas de tecnologia no início de sua carreira. Ela queria disseminar a conscientização e ampliar o acesso à educação em STEM em seu país natal, então cofundou o Love to Code, um centro de treinamento em programação para crianças. Enquanto defendia a missão do Love to Code de dar a cada criança em Almaty e, no futuro, em todo o Cazaquistão, a oportunidade de aprender codificação, Alyona lançou uma iniciativa social chamada a Kazakhstan's Hour of Code para chamar mais atenção para a matéria da codificação e da ciência da computação. Desde seu lançamento, o programa Kazakhstan's Hour of Code cresceu de 60 mil para 350 mil alunos até 2019. O programa Hour of Code rapidamente se tornou a maior iniciativa STEM do Cazaquistão, apresentando STEM a mais de 500 mil meninas do país e treinando mais de 200 professoras em matérias relacionadas a STEM. Alyona também fundou a Nommi, uma startup de conectividade segura administrada pelo Cazaquistão, que oferece dados LTE rápidos a trabalhadores remotos em todo o mundo. A Nommi expandiu e assinou acordos corporativos com algumas empresas Fortune 500. Ela é a primeira mulher fundadora de tecnologia da Ásia Central a entrar na lista da Forbes 30 Under 30 Asia List (2019).

