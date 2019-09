Clé De Peau Beauté, marque de luxe majeure de SHISEIDO Company, Limited, effectue son lancement au Royaume-Uni, exclusivement chez Harrods

« Après avoir connu un grand succès sur les marchés asiatiques, Clé de Peau Beauté est stratégiquement vouée à se développer dans de nouveaux territoires. Le Royaume-Uni offre un immense potentiel pour Clé de Peau Beauté en tant que marché stratégique . Nous pensons que les clients britanniques et les voyageurs internationaux en déplacement au Royaume-Uni sont très bien informés en matière de beauté, et qu'ils adopteront notre philosophie de marque et apprécieront notre approche en faveur d'une qualité sans compromis », a déclaré Yukari Suzuki, directrice de la marque Clé de Peau Beauté.

Charles de Montalivet, directeur général Royaume-Uni et Irlande de SHISEIDO UK Ltd, a ajouté : « Les marques de beauté haut de gamme stimulent le secteur du luxe au Royaume-Uni. Clé de Peau Beauté a réalisé d'excellents accomplissements en Asie et aux États-Unis en termes de surpassement des attentes des clients les plus exigeants, grâce à ses formules uniques, à ses conceptions spectaculaires, et à son attention méticuleuse autour de la qualité. Nous sommes persuadés que cette réputation bien méritée se transformera en succès en Europe, et nous sommes fiers de lancer Clé de Peau Beauté en Europe, le Royaume-Uni étant le premier pays de lancement. Notre partenaire de choix Harrods est célèbre pour fournir un environnement de vente au détail luxueux associé à une excellente expérience clients pour délivrer un service ultime à nos clients. »

Le Royaume-Uni marque la première escale de Clé de Peau Beauté dans la région EMOA. Lindsay Azpitarte, vice-présidente Europe et Moyen-Orient de Clé de Peau Beauté, a confirmé : « La croissance du marché européen du luxe annonce des opportunités exceptionnelles pour les marques, et pour les propositions ultra-haut de gamme telles que Clé de Peau Beauté, qui fournit une offre unique et complète, les opportunités sont infinies. Nous avons des projets ambitieux en Europe, et d'autres annonces palpitantes sont en cours. »

Mia Collins, responsable du département Beauté chez Harrods, a ajouté : « Nous sommes honorés et ravis d'être le partenaire de lancement exclusif de Clé de Peau Beauté en Europe. Il s'agit d'un ajout idéal pour promouvoir le lancement de notre nouveau Hall beauté, et nous sommes convaincus que nos clients vont l'adorer. Harrods admire depuis longtemps les formules exceptionnelles qui s'inscrivent au cœur de tous les produits Clé de Peau Beauté, que nous sommes très heureux de présenter à nos clients. »

Les consommateurs pourront faire l'expérience de la philosophe unique de Clé de Peau Beauté, ainsi que de sa gamme complète de produits, qui inclut plusieurs produits primés favoris des célébrités, tels que les produits La Crème, Concealer et Correcting Cream Veil.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque de luxe mondiale de SHISEIDO Cosmetics, a été créée en 1982 en tant qu'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque consiste à libérer le pouvoir de l'éclat d'une femme grâce à des technologies innovantes en matière de soin du visage, ainsi qu'en exploitant le maquillage du monde entier. Guidée depuis toujours par une exquise sensibilité et intelligence esthétique, Clé de Peau Beauté instille dans ses produits modernité, enchantement et dynamisme, afin de se démarquer en tant que leader du secteur dans la délivrance d'un éclat si remarquable, qui émane de l'intérieur. La marque est disponible dans 14 pays et régions à travers le monde.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/?hl=en

À propos de Harrods

Harrods a débuté en tant qu'épicier grossiste et marchand de thé dans l'est de Londres, ayant ouvert pour la première fois ses portes en 1834. Depuis, la société s'est développée jusqu'à devenir le grand magasin le plus célèbre de la planète, connu pour sa gamme inégalée de produits de luxe. Parallèlement à ses marques exclusives et à ses multiples rayons, l'un des points forts les plus célèbres de Harrods n'est autre que son service inégalé. Harrods continue d'être guidé par sa philosophie du « tout est possible », et à ce jour, nos clients demeurent au cœur de tout ce que nous entreprenons. Harrods.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1000057/Felicity_Jones.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1000065/CLE_DE_PEAU_BEAUTE_Logo.jpg

Related Links

http://www.cledepeau-beaute.com



SOURCE Clé de Peau Beauté