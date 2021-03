Clé De Peau Beauté ogłasza laureata nagrody „Power of Radiance" za rok 2021

Niestety dostęp do możliwości często zależy od sytuacji społeczno-ekonomicznej, społecznej i środowiskowej danej osoby. Z drugiej strony, zwiększenie udziału dziewcząt i kobiet w dziedzinach STEM może pomóc wyposażyć je w umiejętności, które zapewnią im lepiej płatną pracę w przyszłości, a tym samym pobudzą rozwój społeczno-ekonomiczny ich społeczności*. Edukacja jest najważniejszym elementem uwalniania potencjału dziewcząt – otwiera nieskończone możliwości i może być źródłem pozytywnego wkładu w budowanie międzynarodowej społeczności. Wiele młodych dziewcząt na całym świecie nie ma jednak szansy na ukończenie szkoły średniej z powodu takich barier jak wczesne małżeństwo, ubóstwo, dyskryminacja i uprzedzenia ze względu na płeć. Dostęp do edukacji STEM może pomóc w zwalczaniu tych barier i umożliwić dziewczętom wybór przyszłości, która je interesuje.

„Od marca 2019 roku Clé de Peau Beauté wyróżnia kobiety, które podjęły działania mające na celu wywołanie pozytywnych zmian w swoich społecznościach poprzez edukację i upodmiotowienie, przyznając nagrody Power of Radiance. To już trzeci raz, kiedy mamy zaszczyt wyróżniać tak wyjątkowe kobiety i jestem niezwykle dumna, że mogę uhonorować tegoroczną laureatkę, panią Alyonę Tkachenko. Jej orędownictwo na rzecz włączenia edukacji STEM do programu nauczania w Kazachstanie miało wpływ na ponad 500000 dziewcząt. Jej osiągnięcia są świadectwem naszego przekonania, że każda osoba ma moc, by zmieniać świat nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy ją otaczają" – powiedziała Yukari Suzuki, dyrektor marki Clé de Peau Beauté.

Alyona Tkachenko jest inicjatorką działania Hour of Code w Kazachstanie, wprowadzając program do swojego kraju w 2014 roku, aby zainspirować uczniów, zwłaszcza młode dziewczęta, do nauki programowania. Alyona dążyła do tego, aby program Hour of Code stał się dostępny dla dziewcząt zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim, współpracując z rządem krajowym i regionalnym nad wprowadzeniem go do szkół w całym Kazachstanie. Poza pracą edukacyjną Alyona wykorzystała swoje doświadczenie w dziedzinach STEM, aby współtworzyć kazaski startup o nazwie Nommi oferujący mobilne hotspoty. Brak łączności może pogłębiać braki w edukacji, a Nommi powstał, aby rozwiązać ten problem poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wszędzie, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Alyona jest głęboko przekonana, że kompetencje STEM są kluczowym narzędziem innowacji i pragnie zachęcić inne młode kobiety do wyboru takich kierunków studiów.

„Zaangażowanie w STEM i poznanie różnych stron informatyki otworzyło mi wiele drzwi i pozwoliło wykorzystać ekscytujące możliwości, które pojawiły się na mojej drodze. Mam nadzieję, że poprzez moją pracę i rzecznictwo uda mi się pomóc młodym ludziom lepiej zrozumieć możliwości, jakie daje edukacja z zakresu STEM. Moim największym marzeniem jest pomoc w zapewnieniu narzędzi dla młodych dziewcząt, aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał i nie akceptować narzuconych im ograniczeń, niezależnie od ich pochodzenia. Otrzymanie nagrody Power of Radiance przyczyni się do przekształcenia Hour of Code Kazakhstan i ostatecznie do zapewnienia równej proporcji dziewcząt w dziedzinach STEM" – powiedziała Tkachenko.

Jako laureatka nagrody „Power of Radiance" w 2021 roku Alyona otrzyma grant, który będzie mogła przekazać na wybrany przez siebie cel, by kontynuować swoją wpływową działalność w zakresie STEM. Nagrody „Power of Radiance" są finansowane z części ogólnoświatowej sprzedaży Serum firmy Clé de Peau Beauté. Serum zostało opracowane z myślą o pobudzeniu inteligencji skóry – zdolności skóry do rozróżniania pozytywnych i negatywnych bodźców. Preparat aktywuje również źródło witalności i blasku. Droga firmy Clé de Peau Beauté jako orędowniczki edukacji rozpoczęła się od pragnienia lepszego świata. Z tego powodu zdecydowano się na jeden z najbardziej kultowych produktów pielęgnacyjnych, Serum, i zobowiązano się przeznaczyć część jego sprzedaży na realizację tej misji.

Moc rozświetlania świata drzemie w każdym człowieku, a dzięki nagrodom „Power of Radiance" Clé de Peau Beauté wspiera dziewczęta i kobiety na całym globie, które zmieniają świat dla siebie, swoich rodzin i społeczności.

* Źródło informacji: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure (Wspieranie rozwoju zawodowego kobiet w dziedziniach STEM w infrastrukturze; http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf)

Alyona Tkachenko

Tkachenko zainteresowała się zagadnieniami STEM, studiując fizykę i matematykę, a także współpracując z firmami technologicznymi na początku swojej kariery. Zależało jej na szerzeniu świadomości i poszerzaniu dostępu do edukacji STEM w swoim kraju, dlatego jest współzałożycielką Love to Code, centrum szkoleniowego dla dzieci poświęconego programowaniu. Wspierając misję Love to Code polegającą na zapewnieniu każdemu dziecku w Ałmatach, a docelowo w całym Kazachstanie, możliwości nauki kodowania, Alyona uruchomiła inicjatywę społeczną o nazwie Kazakhstan's Hour of Code, której celem jest zwrócenie większej uwagi na temat kodowania i informatyki. Od momentu rozpoczęcia programu Hour of Code w Kazachstanie liczba uczniów wzrosła z 60000 do 350000 w 2019 roku. Program Hour of Code szybko stał się największą inicjatywą w zakresie STEM w Kazachstanie – przybliżając zagadnienia STEM ponad 500000 kazachstańskim dziewczętom i szkoląc ponad 200 nauczycielek w zakresie programu nauczania STEM. Alyona jest również współzałożycielką Nommi, startupu z Kazachstanu zapewniającego bezpieczną łączność, który oferuje szybką transmisję danych w technologii LTE dla pracowników zdalnych na całym świecie. Firma Nommi rozwinęła się i podpisała umowy korporacyjne z kilkoma spółkami z listy Fortune 500. Tkachenko jest pierwszą kobietą z Azji Środkowej, która znalazła się na liście azjatyckiego rankingu Forbes 30 Under 30 (2019).

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Cosmetics, powstała w 1982 r. jako wysublimowany wyraz połączenia elegancji i nauki. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, której zawsze przewodzi duch rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 20 krajach i regionach na świecie.

Oficjalna strona internetowa Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Oficjalny profil Clé de Peau Beauté w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1438730/D1A2653_SRGB___1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1438728/CDP_POR_BLACK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.cledepeau-beaute.com



SOURCE Clé de Peau Beauté