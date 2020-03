Clé de Peau Beauté ogłasza laureatki wyróżnienia Power of Radiance za rok 2020

Edukacja jest jedną z najważniejszych ścieżek wyjścia z ubóstwa. Pomimo tego wiele dziewcząt na całym świecie ciągle nie ma możliwości pójścia do szkoły średniej ze względu na takie przeszkody, jak przedwczesne zamążpójście, ubóstwo, dyskryminacja i nierówne traktowanie płci. Ze względu na brak dostępu do dalszej edukacji dziewczęta i młode kobiety mają problemy z rozwijaniem kariery. Umożliwianie dziewczętom rozpoczęcia edukacji w dziedzinach STEM może dać im umiejętności pozwalające na zdobycie pracy w przyszłości, poprawę zdolności finansowych i podniesienie poziomu samowystarczalności*.

– Marka Clé de Peau Beauté powstała na kanwie przekonania, że kobiety mają wewnętrzny blask, dzięki któremu są prawdziwie piękne. Wyzwolony i nieprzygaszony blask może być źródłem transformacji piękna, życia i świata każdej kobiety. W Clé de Peau Beauté jesteśmy przekonani, że kluczem do lepszego jutra jest wyzwolenie potencjału dziewcząt przez edukację i zwiększanie ich możliwości, umożliwianie im zdobywania szczytów i szerzenia blasku na cały świat. Nagroda Power of Radiance jest ważnym filarem wspierającym naszą korporacyjną wizję tworzenia wartości społecznej. Z ogromnym zaszczytem oddaję honory tegorocznym laureatkom za ich pracę nad tworzeniem jaśniejszej przyszłości dla innych dziewcząt i kobiet przez edukację STEM – skomentowała Yukari Suzuki, główna dyrektor marki w Clé de Peau Beauté.

– Edukacja może otworzyć dostęp do niekończących się możliwości i jest kluczem do zmiany na lepsze – skomentowała Shrestha. – W krajach rozwijających się na całym świecie 600 milionów dziewcząt osiągnie wiek produkcyjny w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Większość z nich podejmie pracę w nieformalnych sektorach, gdzie będzie borykać się z trudnościami i wyzwaniami – dodała laureatka.

– Ważne jest, abyśmy jako kobiety i edukatorki nauczyły te dziewczęta nieocenionych umiejętności pewności i świadomości co do własnej wartości. Jednocześnie musimy dać im wiedzę i możliwości potrzebne do przejęcia kontroli nad własną przyszłością i decydowania o własnym losie. Każdy podejmowany przez nas krok, nieważne jak duży czy mały, jest ogromnym krokiem w kierunku poprawy możliwości dziewcząt na całym świecie – skomentowała Pandey.

Nagrody Power of Radiance fundowane są przez procent od sprzedaży serum Clé de Peau Beauté. Opracowane w celu rozbudzenia inteligencji skóry, czyli jej możliwości rozróżniania między pozytywnymi i negatywnymi stymulantami, serum prowadzi także do aktywacji źródła witalności i blasku.

Jako dyrektorki ruchu WiSTEM Nepal (Women in STEM Nepal) tak Binita Shrestha, jak i Pratiksha Pandey zdobyły uznanie za odgrywanie kluczowych ról w przewodzeniu edukacji STEM i projektom dywersyfikacji w Nepalu, które dały możliwości dziewczętom i kobietom co do realizowania zainteresowań związanych z nauką i technologią. Jako inżynier informatyk i edukatorka Shrestha nadzorowała kilka filantropijnych inicjatyw zakończonych sukcesem, w tym współpracę między WiSTEM Nepal, UNICEF i komisją telekomunikacji w Nepalu w ramach #InternationalGirlsinICT, globalnego ruchu zachęcającego dziewczęta do rozważenia nauki i kariery w rozwijającej się dziedzinie informacji i komunikacji. Inną inicjatywą była #Net4Good, kampania na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. Tymczasem Pandey poświęciła swoją karierę łamaniu stereotypów płciowych i zachęcaniu kobiet do zajmowania przodujących ról w klasach i realizacji pasji do nauki i wiedzy z niekłamaną dumą. W ramach WiSTEM Pandey organizuje warsztaty z programowania, elektroniki i projektowania, które inspirują nowe pokolenie dziewcząt do rozpoczęcia karier w dziedzinach STEM.

WiSTEM Nepal to organizacja zajmująca się edukacją i dawaniem możliwości dziewczętom i młodym kobietom w wieku od 10 do 25 lat, zachęcając je do myślenia komputerowego, logicznego, rozwijania umysłu i zdolności rozwiązywania problemów. Organizacja została założona we wrześniu 2016 r. przez grupę pięciu osób, w tym Shresthę i Pandey. Jak do tej pory organizacja WiSTEM Nepal pomogła ponad 370 dziewczętom i młodym kobietom przez odkrywanie wspaniałości dziedzin STEM i dawanie pewności siebie potrzebnej do domagania się odpowiedniego traktowania w świecie równości płci.

Moc potrzebna do rozświetlenia świata tkwi w każdej osobie. Przez nagrody Power of Radiance marka Clé de Peau Beauté staje za dziewczętami i kobietami na całym świecie i wspiera je w dążeniach do zmiany świata na ich potrzeby, a także na potrzeby ich rodzin i społeczności.

Uroczyste wręczenie nagród Power of Radiance 2020 odbędzie się w Tajlandii.

*Źródło: Investing in Girls' STEM Education in Developing Countries (https://www.cfr.org/report/investing-girls-stem-education-developing-countries)

O Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Cosmetics powstała w 1982 r. jako wysublimowany wyraz połączenia elegancji i nauki. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez innowacyjne technologie kosmetyków do pielęgnacji skóry i wykorzystywanie makijażu z całego świata. Marka, której zawsze przewodzi duch rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, którego źródło jest we wnętrzu. Kosmetyki marki dostępne są w 18 krajach i regionach na świecie.

Oficjalna strona internetowa Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Oficjalny profil Clé de Peau Beauté w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1092932/Ms_Binita_Shrestha_L_Ms_Pratiksha_Pandey_R_2020_Award.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1092933/Power_of_Radiance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1008917/Cle_de_Peau_Logo.jpg

