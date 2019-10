Clé de Peau Beauté ogłasza wieloletnią, międzynarodową współpracę z UNICEF

Na całym świecie 1 na 4 dziewczęta w wieku 15 do 19 lat nie jest objęta zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniami w porównaniu do 1 na 10 chłopców w tym samym przedziale wiekowym. Jako pierwsza japońska marka zobowiązująca się do wieloletniej współpracy międzynarodowej z UNICEF w zakresie dawania możliwości i edukacji dziewczętom Clé de Peau Beauté wniesie wkład w międzynarodowe działania wspierające 6,5 miliona dziewcząt w ramach programów edukacyjnych, zatrudnienia i zwiększania możliwości.

– Edukacja jest jednym z najlepszych sposobów na wyjście z ubóstwa – skomentowała dyrektor wykonawcza UNICEF Henrietta Fore. – Chociaż doszło do znaczących postępów, jeżeli chodzi o rozpoczynanie edukacji podstawowej przez dziewczęta, zbyt wiele z nich nie ma możliwości pójścia do szkoły średniej. Wczesne zamążpójście, ubóstwo, dyskryminacja i nierówne traktowanie płci to tylko niektóre z przeszkód, które dziewczęta muszą pokonać na drodze do uzyskania edukacji. Dzięki wsparciu partnerów takich jak Clé de Peau Beauté możemy przyczynić się do zniesienia tych barier – dodała dyrektor.

– Kiedy Clé de Peau Beauté po raz pierwszy zaprezentowała wyróżnienie Power of Radiance Award w marcu 2019 roku, byliśmy całkowicie oddani temu, aby nagroda stała się początkiem długoterminowego zobowiązania charytatywnego i silnikiem napędowym zmian na lepsze. Dołączenie organizacji UNICEF jako partnera jest uzupełnieniem działań marki w zakresie podkreślenia roli edukacji i wpisuje się w naszą wizję korporacyjną tworzenia wartości społecznej. W Clé de Peau Beauté wierzymy, że kluczem do lepszej przyszłości jest wyzwolenie potencjału dziewcząt. Razem chcemy wspierać naszych pracowników w przyjmowaniu proaktywnych postaw w ramach programu po to, aby wnieść namacalną, pozytywną zmianę na lepsze na świecie – skomentowała Yukari Suzuki, główna dyrektor marki w Clé de Peau Beauté.

Współpraca obejmie wsparcie działań UNICEF między innymi w Bangladeszu, Kirgistanie i Nigrze w zakresie promocji edukacji naukowej, technologicznej, inżynieryjnej i matematycznej. Ta tematyka zazwyczaj cierpi ze względu na stereotypy i normy płciowe ograniczające dziewczęta. Młode kobiety będą także rozwijać takie umiejętności, jak pewność siebie, praca zespołowa i podejmowanie decyzji, a także będą miały dostęp do mentorów tak, aby z powodzeniem wejść na rynek pracy.

Aby w pełni zademonstrować zobowiązanie marki do promowania edukacji kobiet i dziewcząt, Clé de Peau Beauté zobliguje się także do przekazywania procentu przychodu z międzynarodowej sprzedaży najpopularniejszego produktu marki – The Serum – na rzecz wsparcia programów zwiększania możliwości dziewcząt UNICEF. Dając każdej kobiecie możliwości podejmowania działań i wspierając kobiety w globalnych dążeniach, marka przyjmuje proaktywną postawę w odpowiedzi na międzynarodowe problemy społeczne, w tym nierówność płci. W ramach zobowiązania Clé de Peau Beauté marka będzie także promować tę misję w kanałach internetowych i na platformach społecznościowych, a także na wystawach sklepowych.

Jako przedsiębiorstwo zakorzenione w pięknie, marka Clé de Peau Beauté od zawsze jest przekonana, że kobiety mogą wywrzeć wpływ na własne piękno, życie i świat przez podejmowanie działań prowadzących do pozytywnych zmian. W ramach wspierania współpracy pracownicy firmy będą także mieli możliwości podejmowania wspólnych działań na rzecz tego ważnego zobowiązania przez wewnętrzne programy zaangażowania.

Edukacja jest kluczem do możliwości. Energia potrzebna do rozświetlenia całego świata tkwi w każdej osobie. Przez wspólne inicjatywy Clé de Peau Beauté i UNICEF łączą się z dziewczętami z całego świata, wspierając je w działaniach zmierzających do zmiany świata dla nich, ich rodzin i społeczności.

