Clé De Peau Beauté potwierdza swoje zaangażowanie w działania na rzecz edukacji dziewcząt w „nowej rzeczywistości"

W szczytowym okresie pandemii zakłóceń w nauce doświadczyło ponad 90% populacji uczniów z całego świata.* Potrzeby edukacyjne narażonych społeczności, w tym dziewcząt, uległy dalszej marginalizacji wskutek ograniczonego dostępu do technologii i wiedzy. Aby kształtować równiejszą przyszłość dla wszystkich dziewcząt i wywrzeć korzystny, długofalowy wpływ na ich życie i społeczności, edukację STEM należy postrzegać jako priorytet. Dzięki edukacji STEM dziewczęta mogą rozwinąć umiejętności, które pomogą im znaleźć w przyszłości pracę, co z kolei przyczyni się do poprawy kondycji finansowej i większej niezależności.

W czasie gdy świat kieruje się zasadą dystansu społecznego, marka Clé de Peau Beauté dostrzega potrzebę łączenia ludzi i pomysłów, które mają wymiar ponadkulturowy i ponadregionalny. Wyróżnienia Power of Radiance mają przyczynić się do zniwelowania barier edukacyjnych spowodowanych pandemią, które wywarły negatywny wpływ na ciągłość nauki, aby zapewnić wszystkim dzieciom prawo do edukacji. Zgodnie z ogólnoświatową ideą dystansu społecznego tegoroczna, druga już edycja Power of Radiance Awards odbyła się wirtualnie. Podczas wydarzenia uhonorowano niezwykłe osiągnięcia Binity Shresthy, Pratikshy Pandey i innych wyjątkowych kobiet z całego świata, które w tych trudnych czasach nie ustają w działaniach na rzecz edukacji dziewcząt. Podkreślono również konieczność zapewnienia ciągłości nauki w tej nowej rzeczywistości. W gronie laureatek, oprócz Shresthy i Pandey, znalazły się również: działaczka humanitarna, modelka i aktorka Toni Garrn; przedsiębiorca i kreatorka cyfrowych treści Chriselle Lim; modelka, laureatka konkursu piękności, uczestniczka programu NASA Datanaut i dyrektor Space Apps DC Fionnghuala O'Reilly; a także osobowość telewizyjna i aktorka Chiaki Horan. W wirtualnym programie wydarzenia znalazła się również dyskusja panelowa z udziałem wszystkich sześciu laureatek, poświęcona tematyce tworzenia miarodajnych rozwiązań służących inspirowaniu przyszłego pokolenia dziewcząt poprzez edukację i naukę przedmiotów z obszaru STEM. Na zakończenie wirtualnej gali wyemitowano nagrania, na których młode dziewczęta dzielą się marzeniami i planami na przyszłość, aby dać świadectwo nadziei, która może stać się inspiracją dla przyszłych pokoleń.

„Wierzę, że edukacja STEM zapewnia niezbędny zestaw umiejętności w XXI wieku - powiedziała Shrestha. - Zgłębiając przedmioty z tego zakresu, dziewczęta zyskują dostęp do niekończących się możliwości zatrudnienia, większej niezależności oraz tworzenia bardziej znaczących więzi ze społecznością i otaczającym je światem. Dzięki Power of Radiance od Clé de Peau Beauté wykonaliśmy krok ku zmianom w nepalskim systemie szkolnictwa i przełamaniu stereotypów na tle płci w obszarze STEM".

„Wyróżnienia Power of Radiance przyznawane przez Clé de Peau Beauté dają nam ogromną szansę kontynuowania działań na rzecz rozwijania potencjału nepalskich dziewcząt i kobiet - dodała Pandey. - Powołując do życia WiSTEM Nepal, miałyśmy ograniczony dostęp, zasięg i zasoby finansowe. Otrzymana nagroda jest bardzo ważna w kontekście naszych działań zapewniających dostęp do edukacji STEM dziewczętom z najuboższych środowisk i wiejskich terenów w Nepalu".

„W Clé de Peau Beauté jesteśmy przekonani, że kluczem do lepszego jutra jest wyzwolenie potencjału dziewcząt przez edukację. Wyróżnienia Power of Radiance stanowią uznanie dla osób, które podejmują działania edukacyjne na rzecz dobrej zmiany w obrębie ich społeczności. Stawiając jako wzór do naśladowania panie Binitę Shresthę and Pratikshę Pandey, mamy nadzieję zainspirować innych do wsparcia inicjatywy na rzecz rozwijania potencjału przyszłych pokoleń dziewcząt przez edukację STEM, a tym samym budowania jaśniejszego społeczeństwa opartego na zasadach równości i uczciwości" - skomentowała Yukari Suzuki, dyrektor ds. marki w Clé de Peau Beauté.

Nagrody Power of Radiance finansowane są ze środków pochodzących ze sprzedaży serum Clé de Peau Beauté.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2020.html.

*Źródło informacji: UNESCO (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition)

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Cosmetics, powstała w 1982 r. jako wysublimowany wyraz połączenia elegancji i nauki. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, której zawsze przewodzi duch rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, którego źródło jest we wnętrzu. Kosmetyki marki dostępne są w 20 krajach i regionach na świecie.

Oficjalna strona internetowa Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Oficjalny profil Clé de Peau Beauté w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

NOTY DLA EDYTORÓW:

Binita Shrestha

Binita Shrestha jest inżynierem informatyki, pedagogiem i przedsiębiorcą społecznym. Przez ostatnie 5 lat wraz ze swoim zespołem przewodziła działaniom ukierunkowanym na przełamywanie istniejących w społeczeństwie stereotypów na temat przedmiotów STEAM (nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki) i wspieranie postępów nastoletnich dziewcząt w Nepalu w obszarach nauk ścisłych poprzez prowadzenie licznych programów naukowych w obszarze STEM, aby zniwelować widoczne nierówności pomiędzy dziewczętami a chłopcami. Skupiając się na przyczynach, nadzorowała szereg realizowanych z powodzeniem działań filantropijnych z zakresu technologii, w tym partnerstwo pomiędzy WiSTEM Nepal, UNICEF a Organem Telekomunikacyjnym w Nepalu.

Pratiksha Pandey

Pratiksha Pandey posiada stopień inżyniera z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Poświęciła swoją karierę obalaniu stereotypów oraz zachęcaniu kobiet do wychodzenia przed szereg i rozwijania pasji nauki i wiedzy. Jako dyrektor WiSTEM Nepal, Pandey prowadzi warsztaty z kodowania, elektroniki i projektowania, które mają inspirować przyszłe pokolenie dziewcząt do podejmowania kariery w obszarach STEM. Pandey jest również mentorem w programie „1000 girls, 1000 futures" realizowanym przez Nowojorską Akademię Nauki.

Toni Garrn

Międzynarodowa modelka, działaczka humanitarna i rozpoznawalna twarz Clé de Peau Beauté, Toni Garrn jest także ambasadorką ogólnoświatowej kampanii „ Girls Get Equal" podjętej przez Plan International na rzecz wspierania praw dziewcząt.

Chriselle Lim

Chriselle Lim jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie kreatorek treści i gwiazdą mediów cyfrowych. Jako twórczyni Chriselle Factor, jest inspiracją dla kobiet na całym świecie, które starają się godzić obowiązki na różnych płaszczyznach życia. Jest założycielką cyfrowej i fizycznej społeczności BÜMO, której celem jest ułatwienie życia zapracowanym rodzicom. Jej niesamowity etos pracy, wewnętrzna motywacja i talent dowodzą niekończącym się możliwościom, z jakich mogą korzystać dziewczęta z całego świata.

Fionnghuala O'Reilly

Fionnghuala O'Reilly jest kobietą, która uosabia siłę edukacji STEM i niekończących się możliwości, jakie oferuje kobietom. Jest absolwentką George Washington University i posiada stopień inżyniera. Pracując w branży inżynieryjnej bardzo wyraźnie zdominowanej przez mężczyzn, postawiła sobie za cel dowiedzenie poprzez własne osiągnięcia, że kobiety mogą przebić szklany sufit. W zeszłym roku zainicjowała z dużym powodzeniem kampanię #ReachForTheStars w mediach społecznościowych, służącą promowaniu kobiet i różnorodności w świecie nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

Chiaki Horan

Osobowość telewizyjna i aktorka Chiaki Horan, która urodziła się i dorastała w Tokio, jest ważną postacią w japońskich mediach. Ponieważ jej matka jest Japonką, a ojciec Irlandczykiem, dorastała w międzynarodowym otoczeniu. To zaowocowało zainteresowaniem kulturą zachodu i podjęciem studiów z zakresu literatury angielskiej na prestiżowym Uniwersytecie Aoyama-Gakuin w Tokio, które ukończyła z wyróżnieniem. Rozwijając swoją karierę w mediach, została prezenterką serwisów informacyjnych w komercyjnej japońskiej telewizji TBS (Tokyo Broadcasting Television), zajmując się różnorodną tematyką - od polityki do wydarzeń kulturalnych. Jest inspiracją dla młodych dziewczyn w kwestii rozwoju krytycznego myślenia.

