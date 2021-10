Clé De Peau Beauté pracuje po celém světě na tom, aby vzdělávání v oblasti přírodních věd, technologií a matematiky (STEM) bylo zábavné

Změna začíná doma - společnost Clé de Peau Beauté věří, že každý může přispět ke zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělání, zejména tváří v tvář současným globálním výzvám.

TOKIO, 11. října 2021 /PRNewswire/ -- Uplynulý rok a půl přinesl ve světě značné změny a nejistotu, což se obzvláště dotklo dětí školního věku po celém světě, které musely zůstat doma. To mělo dopad na jejich vzdělávání a možnost chodit do školy. Clé de Peau Beauté, celosvětová značka luxusní péče o pleť a make-upu, potvrzuje svůj závazek podporovat vzdělávání tím, že uvádí na trh hru zaměřenou na přírodní vědy, technologie a matematiku (STEM), která má pomoci znovu vzbudit nadšení pro učení u malých dětí. Na základě přesvědčení, že klíčem k zářivější budoucnosti je naplnění potenciálu dívek prostřednictvím vzdělání, zahájila společnost Clé de Peau Beauté v roce 2019 partnerství s UNICEF a spustila filantropickou iniciativu s názvem „Síla zazářit" (The Power of Radiance) jako nástroj k ocenění úsilí jednotlivců, kteří se zasadili o pozitivní změny ve svých komunitách prostřednictvím vzdělávání, rozvoje dovedností a posílení postavení. V letošním roce přenese program „Síla zazářit" od společnosti Clé de Peau Beauté globální vizi značky na místní úroveň s cílem podnítit změny v komunitách po celém světě.